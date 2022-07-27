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Где искать работу в ОАЭ: 11 полезных сайтов с актуальными вакансиями
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Сегодня в 19:45

Где искать работу в ОАЭ: 11 полезных сайтов с актуальными вакансиями

Собрали сайты и ресурсы, которые помогут тем, кто переехал в ОАЭ и находится в поиске работы.


ОАЭ — излюбленное место для отдыха среди жителей стран СНГ. Однако многие рассматривают этот регион и для переезда.

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В большинстве случаев для жизни и работы в Эмиратах требуется знание английского языка на среднем уровне. Можно найти и вакансии без подобного требования, но скорее всего это будет низкооплачиваемая работа.


Chatru.com

Форум о жизни в ОАЭ для русскоговорящих. Помимо вакансий, которые не требуют знания английского и арабских языков, здесь можно найти еще много полезного.


Linkedin.com

Перед тем, как начать поиск работы через Linkedin, стоит привести в порядок ваш профиль: написать пару предложений о себе в био, добавить резюме и значок «Открыт к работе».


Bayt.com

Популярный сайт по поиску работы в ОАЭ. Здесь можно создать собственное CV и даже почитать интересные материалы на тему трудоустройства.


Jobsindubai.com

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Портал имеет более 7000 вакансий почти во всех отраслях промышленности в ОАЭ. Среди топовых категорий: PR, Marketing, Health Care.


Naukrigulf.com

Один из ведущих ресурсов, где можно найти вакансии на любой вкус по всей территории ОАЭ.


Laimoon.com

Помимо вакансий на сайте предоставлены онлайн-курсы и прочие возможности, которые облегчат поиск работы.


Dubaijobs.net

Один из самых больших сайтов с вакансиями в Дубае. Здесь представлены актуальные вакансии от топовых компании, таких как Asus, Intel и других.


Rigzone.com

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Ресурс предлагает отобрать вакансии в Эмиратах в нефтяном секторе промышленности.


Dubaicareers.ae

Правительственный портал, который предоставляет возможности трудоустройства соискателям в ОАЭ.


Monstergulf.com

Monster — это глобальное онлайн-решение для трудоустройства людей, ищущих работу, и работодателей, которым нужны отличные специалисты.


Dubizzle.com

Этой ведущий сайт объявлений для пользователей в ОАЭ. На сайте также можно найти квартиру в аренду или необходимый товар для покупки.

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#работа #оаэ #дубай #иммиграция
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.