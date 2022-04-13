Куда поехать в отпуск в 2022 году: 17 стран, которые сняли все ограничения

Составили список стран, которые сняли внутренние ограничения и куда можно спокойно путешествовать без ПЦР-тестов, паспортов вакцинации или карантина.





Кюрасао





Туристический остров на Карибах заявил, что въезжающим больше не нужно предоставлять результаты ПЦР теста или паспорт вакцинации. Помимо этого, власти отменили комендантский час, обязательное ношение масок и подтверждение вакцинации для посещения крупномасштабных мероприятий.

Польша

Польша отменила все требования к въезду. Теперь в стране не обязательно носить маску в помещении. А любому, кто въезжает в Польшу, не нужно предоставлять документы о наличии вакцины или ПЦР-тест.

Дания

Для всех тех, кто хотел посетить Данию, дороги открыты. Страна не запрашивает сертификат о вакцинации, вне зависимости от причины визита.

Все путешественники из Евросоюза или Шенгенской зоны также могут посещать Данию без ограничений и без предъявления отрицательного ПЦР-теста.

Швеция





Шведское правительство объявило, что запрет на въезд для туристов из-за пределов Европейского союза не будет продлен. С 1 марта 2022 года туристы могут свободно посещать страну.

Словения

Для въезда в Словению вакцинация или отрицательный тест на Covid больше не требуется. Не обязательно быть вакцинированым, чтобы посещать торговые ярмарки, культурные и спортивные мероприятия, конгрессы, государственные учреждения, а также музеи и галереи, горнолыжные курорты, общественный транспорт.

Гренады

Министерство здравоохранения Гренады 4 апреля объявило, что ограничения в соответствии с карантинными правилами будут сняты.

Теперь для путешествующих в страну не обязательно сдавать ПЦР тест или сидеть на карантине.

Монголия





Монголия так же, как и многие страны, сняла все ограничения — нет надобности сдавать тест на ковид до или после прибытия.

Великобритания

Страна отменила все ограничения на въезд. Об этом у себя в Twitter написал министр транспорта Грант Шаппс: «Все остальные меры по поездкам, включая форму поиска пассажиров и тесты для прибывших, будут отменены с 18 марта». Это означает, что путешественникам больше не требуется сдавать ПЦР-тесты перед отъездом или после прибытия.

Румыния

С 9 марта Румыния тоже стала доступна для туризма. Людям больше не нужен зеленый пропуск для въезда в страну. Обязательство предоставить отрицательный тест на Covid-19 до отъезда и после прибытия тоже было отменено.

Но посетителям Румынии по-прежнему необходимо заполнить форму поиска пассажиров. Она не включает никаких вопросов, связанных с Covid-19.

Ирландия





«Нет никаких требований к тестированию после прибытия или карантину для путешественников. Туристические перевозчики не будут проверять квитанцию PLF перед поездкой в Ирландию», — говорится в заявлении ирландского правительства.

Но любой человек, у которого развиваются симптомы Covid-19, должен следовать правилам: соблюдать изоляцию и сдать ПЦР-тест.

Венгрия

Въезжающие в Венгрию путешественники освобождены от предоставления отрицательного результата теста на Covid-19, так как ограничения в стране сняты.

Правительство страны опубликовало указ, подтверждающий, что большинство мер, установленных за последние пару лет, больше не действуют.

«Въезд на территорию Венгрии возможен автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом общего пользования — независимо от гражданства и наличия вакцины от коронавируса. Но должны быть соблюдены общие условия въезда».

Иордания

Страна с 1 марта отменила тестирование перед отъездом и после прибытия, а также подтверждение вакцинации для иностранных посетителей.

Независимо от статуса вакцинации все путешественники в Иорданию должны зарегистрироваться на сайте платформы Gateway2Jordan и следовать рекомендациям правительства страны.

Швейцария

Швейцария сняла все ограничения на въезд.

«Меры, связанные со здоровьем, для лиц, въезжающих в страну, должны быть отменены. Больше не будет необходимости предоставлять доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательного теста или заполнять вступительную форму», — объявило правительство.

Однако ношение масок по-прежнему обязательно в общественном транспорте или при посещении медицинских учреждений.

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что путешественникам больше не нужно предъявлять сертификат вакцины или доказательство отрицательного теста для въезда в страну. Также было отменено обязательство заполнять цифровую регистрационную форму до прибытия.

Коста Рика

Центральноамериканская страна открыта для туризма без ограничений с 1 августа 2020 года.

Путешественникам не нужно предъявлять отрицательный тест на Covid-19. Однако невакцинированные прибывшие должны представить доказательство медицинской страховки, которая покроет лечение, если вы заболеете.

Все посетители должны заполнить онлайн медицинский пропуск за 48 часов до поездки в Коста-Рику.

Мексика





При въезде в страну тропических джунглей, пустынь и жгучей текилы — Мексику, не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или соблюдать карантин.

Исландия

Исландия сняла все требования к въезду, включая внутренние правила, с 25 февраля 2022 года. Теперь не обязательно носить маски, отсутствует комендантский час и нет никаких ограничений на мероприятия.