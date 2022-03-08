Что привести из Узбекистана — 11 стильных брендов и магазинов

Яркие цвета, легкая шелковая ткань, красочные узоры — все это дизайнеры Узбекистана умело сочетают с современными трендами. Знаменитые узбекские вышивки, работы по керамике, традиционные головные уборы и ковры пользуются большой популярностью в мире. Делимся списком проектов, где можно все это приобрести.









Онлайн-магазин современной одежды с национальным колоритом. Здесь можно найти одежду с узорами иката, сюзане, адраса и тюбетейки.

Fratelli Casa был создан братьями Шерзодом и Шохрухом в Ташкенте в 2006 году. Согласно описанию, аудитория бренда — это активные люди из разных стран, которые любят практичность и простоту.









Основатели проекта Маржан — из Узбекистана и ее мама Раиса, которая родилась в Казахстане. Все началось с небольшого семейного бизнеса, а теперь предприниматели поставляют свои изделия ручной работы по всему миру.

Здесь можно найти традиционные, но стильные и современные корпе, которые украсят дом.









Шоурум и галерея, где продаются одежда в узбекском национальном стиле и посуда от местных мастеров.

Также творческие деятели устраивают здесь фотосессии, мастер-классы и презентуют свои книги.









Бренд дизайнера Дильнозы Умирзаковой, который представляет женскую одежду с элементами узбекского стиля. Часто создают коллаборации с зарубежными брендами. Также работает ателье, где шьют вечерние платья в национальном стиле.

Если хотите найти узбекские наряды «от кутюр», вам сюда.





Silk Road Handmade Store, @silkroad.uz





Магазин, где можно приобрести одежду, сумки, керамическую посуду и изделия для дома с национальными принтами. Вся продукция сделана вручную и доставляется по миру.





Дизайнерский центр «Шарк либослари», @sharq_liboslari





Дизайнерский центр работает при ассоциации «Узтекстильпром». Здесь вам могут разработать дизайн одежды в узбекском стиле на заказ. Каждый̆ год тут создаются наряды для лауреатов Государственной премии имени Зульфии.









Здесь продаются ремесленные изделия, аксессуары, картины на стекле и многое другое. Вся продукция из Узбекистана, сопровождается сертификатом с описанием техники изготовления. Получатель будет знать уникальную историю каждого предмета.





Suzani by Kasimbaeva, @suzani_kasimbaeva





Мадина Касымбаева — мастер национальной узбекской вышивки. Через свои работа она возвращает актуальность старинному искусству традиционной ташкентской школы, воссоздает методики создания сузани — вышитого вручную декоративного текстиля.





Студия Керамики Рахимовых, @rakhimovs_studio





Семейная студия, где работают мастера семьи Рахимовых на протяжении нескольких поколений. Здесь возрождаются традиции региональных школ Узбекистана, а также проводятся мастер-классы по искусству керамики.









Основатель бренда одежды с национальными элементами Азукар Морено. Продукция дизайнера создается для женщин, которые любят яркий женственный стиль с узбекским колоритом.





Дом моды из Узбекистана. Особенность в том, что все дизайнерские изделия создаются в единственном экземпляре. Одежду отличает идеальный крой, пошив и правильный традиционный дизайн. Здесь часто одеваются блогеры и модели Узбекистана.