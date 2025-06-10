Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
luchshie-chastnye-shkoly-tashkenta-top-10-sovremennyh-uchebnyh-zavedeniy
logo
Лучшие частные школы Ташкента: топ-10 современных учебных заведений
Ташкент

06.06.2025

Лучшие частные школы Ташкента: топ-10 современных учебных заведений

Каждый родитель хочет школу, где ребенка поймут, поддержат и вдохновят. В Ташкенте все больше частных школ, но выбрать «ту самую» — все еще непросто. Мы собрали 10 сильных и непохожих друг на друга школ, в которых важен не только английский и математика, но и характер, мотивация и уважение к личности ребенка.


Katta Tanaffus Shkola, @katta_tanaffus_shkola


Школа Katta Tanaffus выделяется своим нестандартным подходом к обучению, акцентируя внимание на развитии критического мышления и творческих способностей учеников. Программа обучения включает в себя современные методики и практические занятия, направленные на всестороннее развитие личности. Школа также активно внедряет инновационные технологии в образовательный процесс.


Evrika School, @evrikaschool_


Evrika school стремится внедрять передовые образовательные технологии и методики, обеспечивая ученикам возможность развивать свои навыки в современных условиях. Школа акцентирует внимание на индивидуальном подходе к каждому ученику и создании среды, способствующей инновационному мышлению.


OIS Uzbekistan, @oisuzbekistan


OIS Uzbekistan предлагает международную образовательную программу с акцентом на развитие языковых навыков и межкультурного понимания. Школа стремится создать среду, в которой учащиеся могут развивать свои академические и личные качества, готовясь к глобальным вызовам.


Diplomat International School, @diplomatinternationalschool


Diplomat International School ориентирована на развитие у учеников навыков 21 века, включая:
— критическое мышление
— командную работу
— проектную деятельность.
Школа предлагает углубленное изучение английского языка и точных наук, а также широкий спектр кружков и секций, таких как программирование, маркетинг, кулинария и театральное искусство.


Rahimov School, @rahimovschool


Rahimov School фокусируется на выявлении и развитии индивидуальных способностей каждого ученика с первого дня обучения. Школа предлагает программы, направленные на формирование полезных привычек, развитие интереса к обучению и подготовку к будущим вызовам. Особое внимание уделяется физическому и психологическому развитию детей, а также взаимодействию с родителями.


Humo School Academy, @humo_school_academy


Humo School Academy предлагает обучение с акцентом на развитие логического мышления, изучение английского языка и творческих способностей. Школа также предоставляет услуги логопеда и психолога, обеспечивая комплексный подход к развитию ребенка.


The First Innovative School, @thefirst.innovative.school


The First Innovative School сочетает в себе государственную образовательную программу Узбекистана с международными методиками, включая сингапурскую систему обучения. Особое внимание уделяется изучению английского языка и точных наук. Школа оснащена современными лабораториями, компьютерными классами и спортивными залами, обеспечивая комфортные условия для обучения и развития детей.


CIS Tashkent, @cis_tashkent


CIS Tashkent предлагает международную образовательную программу, направленную на развитие академических и личных качеств учеников. Школа стремится создать инклюзивную и поддерживающую среду, в которой каждый ученик может достичь своего потенциала.


Invento The Uzbek International School, @inventouis


Invento UIS является авторизованной школой Международного бакалавриата и предлагает программы PYP, MYP и DP. Обучение ведется на английском и русском языках, с акцентом:
— на критическое мышление
— коммуникационные навыки
— глобальное мышление.
Школа также предлагает разнообразные внеклассные мероприятия, способствующие всестороннему развитию учеников.


Winners School, @winnersschool_uz


Winners School ориентирована на развитие лидерских качеств и академических достижений учеников. Школа предлагает программы, направленные на подготовку к международным экзаменам и олимпиадам, а также развивает навыки, необходимые для успешной карьеры в будущем.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #дети #узбекистан #ташкент #школы
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новые частные школы в Ташкенте: образовательные инновации и уникальные программы
Новые частные школы в Ташкенте: образовательные инновации и уникальные программы
Чем уникальна узбекская культура: плов, адрас, пахта и многое другое
Чем уникальна узбекская культура: плов, адрас, пахта и многое другое
8 мест для интровертов в Ташкенте: где спрятаться от городского шума
8 мест для интровертов в Ташкенте: где спрятаться от городского шума
Самые известные театры Ташкента: 10 учреждений с лучшими спектаклями
Самые известные театры Ташкента: 10 учреждений с лучшими спектаклями
Фитнес-студии для девушек в Ташкенте: лучшие места для занятий спортом и танцами
Фитнес-студии для девушек в Ташкенте: лучшие места для занятий спортом и танцами