Лучшие частные школы Ташкента: топ-10 современных учебных заведений

























The First Innovative School, @thefirst.innovative.school









Invento The Uzbek International School, @inventouis





Школа Katta Tanaffus выделяется своим нестандартным подходом к обучению, акцентируя внимание на развитии критического мышления и творческих способностей учеников. Программа обучения включает в себя современные методики и практические занятия, направленные на всестороннее развитие личности. Школа также активно внедряет инновационные технологии в образовательный процесс.Evrika school стремится внедрять передовые образовательные технологии и методики, обеспечивая ученикам возможность развивать свои навыки в современных условиях. Школа акцентирует внимание на индивидуальном подходе к каждому ученику и создании среды, способствующей инновационному мышлению.OIS Uzbekistan предлагает международную образовательную программу с акцентом на развитие языковых навыков и межкультурного понимания. Школа стремится создать среду, в которой учащиеся могут развивать свои академические и личные качества, готовясь к глобальным вызовам.Diplomat International School ориентирована на развитие у учеников навыков 21 века, включая:— критическое мышление— командную работу— проектную деятельность.Школа предлагает углубленное изучение английского языка и точных наук, а также широкий спектр кружков и секций, таких как программирование, маркетинг, кулинария и театральное искусство.Rahimov School фокусируется на выявлении и развитии индивидуальных способностей каждого ученика с первого дня обучения. Школа предлагает программы, направленные на формирование полезных привычек, развитие интереса к обучению и подготовку к будущим вызовам. Особое внимание уделяется физическому и психологическому развитию детей, а также взаимодействию с родителями.Humo School Academy предлагает обучение с акцентом на развитие логического мышления, изучение английского языка и творческих способностей. Школа также предоставляет услуги логопеда и психолога, обеспечивая комплексный подход к развитию ребенка.The First Innovative School сочетает в себе государственную образовательную программу Узбекистана с международными методиками, включая сингапурскую систему обучения. Особое внимание уделяется изучению английского языка и точных наук. Школа оснащена современными лабораториями, компьютерными классами и спортивными залами, обеспечивая комфортные условия для обучения и развития детей.CIS Tashkent предлагает международную образовательную программу, направленную на развитие академических и личных качеств учеников. Школа стремится создать инклюзивную и поддерживающую среду, в которой каждый ученик может достичь своего потенциала.Invento UIS является авторизованной школой Международного бакалавриата и предлагает программы PYP, MYP и DP. Обучение ведется на английском и русском языках, с акцентом:— на критическое мышление— коммуникационные навыки— глобальное мышление.Школа также предлагает разнообразные внеклассные мероприятия, способствующие всестороннему развитию учеников.Winners School ориентирована на развитие лидерских качеств и академических достижений учеников. Школа предлагает программы, направленные на подготовку к международным экзаменам и олимпиадам, а также развивает навыки, необходимые для успешной карьеры в будущем.