WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

20 мест близ Ташкента, где отдыхать на свежем воздухе с семьей и друзьями
Ташкент

25.12.2025

20 мест близ Ташкента, где отдыхать на свежем воздухе с семьей и друзьями

Собрали подборку из 20 зон отдыха, горных комплексов и глэмпингов, где можно провести день или выходные на природе, насладиться свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты и смога.


VIVA LAKE RESORT, @vivalakeresort


Viva Lake Resort на берегу Ташкентского моря предлагает VIP-бунгало с видом на воду, уютные коттеджи, баню и купели, а также авторскую кухню. Территория идеально подходит для отдыха, прогулок и активного времяпрепровождения всего в 30-40 минутах от Ташкента.



Горнолыжный курорт Amirsoy, @amirsoyresort

Горнолыжный курорт — крупнейший всесезонный горный курорт в Узбекистане. Расположен в 75 километрах от Ташкента в живописной долине, на склонах Восточного Тянь-Шаня. Курорт стал популярным среди любителей зимних видов спорта и туристов, желающих насладиться чистым воздухом гор и снежными пейзажами.


Rano Eco Village, @rano_eco_village

Крупнейшая эко-зона для отдыха недалеко от Ташкента. Здесь можно получить SPA-процедуры, а гостей ждут уютные номера, собственный зоопарк, экскурсии.


Crystal Resort, @crystalresortuz


Курортный оздоровительный комплекс со свежим горным воздухом. Гостям доступны баня, бассейн и массаж. Здесь также предусмотрено трехразовое питание и разнообразные медицинские процедуры. Для детей оборудована игровая зона и веревочный городок.


Happy Glamp, @happy_glamp


Семейный глэмпинг на берегу ТашМоря. Это идеальное место для спокойного отдыха и единения с природой. В Happy Glamp регулярно проводят телесные и звуковые практики, направленные на расслабление и достижение внутренней гармонии.



Krokus Park, @krokus.uz


Современная зона отдыха с коттеджами среди живописных гор. Великолепные виды, комфортные террасы, бассейн и SPA-зона. Место также отлично подойдет для проведения мероприятий или тимбилдингов.


Sevarsoy, @sevarsoyresort


Горный курорт со стильными номерами и большой SPA-зоной с крытым бассейном и джакузи. На территории курорта также расположен ресторан под открытым небом, откуда открывается потрясающий вид на горы.


Archazor, @archazor_chimyon


Всесезонный горный курорт с просторными стильными номерами и коттеджами. Два больших бассейна: открытый и закрытый, хамам, сауны и бани — здесь есть все для комфортного спокойного отдыха и единения с природой.


Oromsoy Resort, @oromsoy.resort


Уютный отель, расположенный в самом сердце гор, предлагает своим гостям спокойный отдых с комфортом. Чистые номера, открытый бассейн и комплексное трехразовое питание.


Shamuk Homes, @shamuk_homes


Семейное шале в горах на высоте 1441 метров. Просторные домики со стильным интерьером, оборудованные зоны для барбекю и игры в бильярд, бассейн.


Panoramic SPA, @panoramic.spahotel


Элегантный SPA-отель с панорамным видом на горы. Большой выбор SPA-процедур, бассейн, спортзал, кинотеатр и караоке — это место идеально для полного расслабления и перезагрузки.



Shafran Resort, @shafranresort


Оздоровительный горно-курортный комплекс предлагает своим гостям широкий выбор процедур и комплексных программ. Современный подход к санаторному отдыху с комфортом.


Wellmore Resort, @wellmore_resort


Семейный курорт с большой зеленой территорией, раздельными бассейнами для мужчин и женщин и детскими развлечениями. Гостям предлагают отдых в комфортных номерах и четырехразовое питание.


Charos DeLuxe Resort, @charos_hotel


Зона отдыха в горах Узбекистана с уютными номерами, хаммамом, баней и бассейном, где вы сможете насладится захватывающим видом и свежем горным воздухом.


«Янгиабад», @turbaza.yangiabad


Турбаза в горах близ Ташкента с гостиницей и рестораном. Подойдет для любителей активного отдыха, ведь здесь вы можете полетать над озером на зиплайне, сходить на экскурсию в горы с гидом. Рядом находится горнолыжная трасса.


Heaven’s Garden, @heaven.s_garden


Жители Узбекистана часто выбирают для отдыха этот современный горно-курортный комплекс с большим бассейном, SPA-зоной, уютными номерами и стильным рестораном. Свежий горный воздух, завораживающие виды и приятная атмосфера — все для самых запоминающихся моментов.


Green Hills Resort, @greenhillsresortuz


Зона отдыха в Бостонлыкском районе с коттеджами и инфраструктурой для активного и семейного отдыха на природе. Здесь предлагают деревянные двухэтажные домики с удобствами, ресторан, прогулки на свежем воздухе и пространство для игр и общения. Курорт расположен среди заснеженных склонов и природной обстановки, подходит для коротких поездок и выходных за пределами города


Burchmulla Resorts, @burchmulla_resorts


Роскошный отель с панорамными видами на горы. Современная премиум-зона отдыха с большим выбором услуг в SPA-комплексе, уникальным архитектурным стилем и открытыми террасами.


Avenue Park Hotel, @avenueparkhotel_uz


Зона отдыха на берегу Чарвака с уютными номерами, двумя бассейнами и большой зеленой территорией. Здесь также оборудован конференц-зал для проведения мастер-классов, лекций и бизнес-встреч.


Family Garden, @familygarden.uz


Семейная зона отдыха с уютными номерами по доступным ценам. Просторный бассейн, зоны караоке и спортивные площадки — здесь есть все для активного отдыха. Для детей предусмотрены игровые площадки.

#зима #природа #базыотдыха #ташкент #отдыхнаприроде
