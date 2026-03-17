Навруз в Ташкенте: 10 ивентов, которые стоит посетить на выходных

Навруз — один из самых любимых праздников в Узбекистане. В эти дни в городе проходят концерты, фестивали, театральные постановки и праздничные гуляния. В программе выступления популярных артистов, семейные мероприятия, мастер-классы и яркие шоу. Собрали список событий, которые помогут интересно провести праздничные дни с 21 по 23 марта в Ташкенте.

Навруз в Central Park Tashkent

Адрес: Мирзо-Улугбекский район, ул. Мавераннахр, 21

Когда: 20-22 марта





С 20 по 22 марта в Central Park Tashkent жителей и гостей города ждет насыщенная программа с развлечениями и активностями для всей семьи.

В программе праздника: выступление барабанщиков, шоу иллюзиониста, выступления DJ King Macarella и группы Manhattan, а также лазерное шоу. Для гостей подготовлены конкурсы, танцы и множество интерактивных развлечений, которые создадут по-настоящему праздничное настроение.

Навруз в Uzumfermer

Адрес: Ташкентская область, п. Каттасув, ул. Миробод, 1/1, Uzumfermer Hotel & Winery

Когда: 21 марта, 11:00

Uzumfermer Hotel & Winery приглашает отметить Навруз на территории винодельческого комплекса. В программе: фуршет с национальными блюдами, традиционный сумаляк, музыкальная программа, танцы и локальная ярмарка.

Вход: от 399 000 до 499 000 сумов

Концерт Нодара Ревия

Адрес: ул. Махтумкули, 67, Bier Regen Pub

Когда: 21 марта, 20:00

В Bier Regen Pub выступит Нодар Ревия — автор и исполнитель, финалист популярных телевизионных проектов. Артист исполнит свои известные песни и популярные хиты.

Вход: от 700 000 до 1 000 000 сумов

Адрес: ул. Тараса Шевченко, 23, SOHO.square

Когда: 21 марта, 23:00

В ресторане SOHO.square состоится выступление казахстанского рэп-исполнителя Алихата Танатарова, выступающего под псевдонимом hatikoali. Артист стал известен благодаря вирусным трекам на стриминговых платформах и в TikTok. Его музыка сочетает современный хип-хоп и энергичную сценическую подачу.

Вход: 200 000 сумов

Мастер-классы в Toshkent Gullari School

Адрес: ул. Бухара, 26А, Toshkent Gullari School

Когда: 21 марта, 12:00 и 16:00

В школе флористики пройдут праздничные мастер-классы. В 12:00 состоится занятие по созданию национальной посуды, а в 16:00 — детский мастер-класс «Зайка в букете».

Вход: 380 000 сумов — мастер-класс «Национальная посуда», 200 000 сумов — детский мастер-класс

Шоу от африканского цирка

Адрес: пл. Хадра, 1, Ташкентский цирк

Когда: 22 марта, 15:00 и 18:00

На сцене Ташкентского цирка пройдет шоу от африканского цирка. Зрителей ждут акробатические номера, танцевальные выступления и яркая цирковая программа.

Вход: от 77 000 до 275 000 сумов

Спектакль «Мертвые души»

Адрес: ул. Алишера Навои, 2, Дворец искусств «Туркистон»

Когда: 22 марта, 19:30

Московский драматический театр представит постановку по поэме Николая Гоголя «Мертвые души». Зрителей ждет современная интерпретация классического произведения о человеческих слабостях и погоне за богатством.

Вход: от 300 000 до 1 200 000 сумов

Музыкальное шоу «Нотрдам Де Пари»

Адрес: ул. Бухара, 10, Дворец профсоюзов Узбекистана

Когда: 22 марта, 19:30

Во Дворце профсоюзов состоится театрализованная концертная программа. Зрители услышат вокальные номера из популярных мюзиклов — «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Монте-Кристо» и других — в живом исполнении.

Вход: от 300 000 до 1 000 000 сумов

Концерт Фарруха Хасанова





Адрес: ул. Абдурауфа Фитрата, 159А, Greenwich Pub

Когда: 22 марта, 19:00

Фаррух Хасанов — победитель международного конкурса «Ну-ка все вместе». В программе концерта прозвучат авторские песни и каверы на русском, английском и таджикском языках.

Вход: от 400 000 сумов

Концерт Женисбека Пиязова

Адрес: ул. Фурката, 3, Дворец «Дружба народов»

Когда: 23 марта, 19:30

На сцене выступит известный оперный певец Женисбек Пиязов. В программе — произведения классического и современного репертуара.

Вход: от 200 000 до 500 000 сумов

Скидки на музеи и культурные объекты в честь Навруза

В праздничные дни в Узбекистане действуют специальные предложения для жителей и туристов. Посетители могут получить скидки на билеты в музеи, театры и объекты культурного наследия.

Святые места, находящиеся в ведении благотворительного фонда «Вакф», предлагают скидку 10% на входные билеты в зиёратгохи.

С 21 по 27 марта пройдет «Неделя театральных представлений». Посещение спектаклей в государственных театрах по всей республике будет бесплатным по пригласительным билетам в кассах.

Музеям рекомендовано установить праздничные скидки и обеспечить открытый режим работы для посетителей.

Некоторые гостиницы и гостевые дома предлагают скидки на проживание до 20%.

Источник: yuz.uz