7 открытых бассейнов и аквапарков Ташкента: где отдохнуть с друзьями и семьей

Летние каникулы уже не за горами, а значит, пора планировать посещение аквапарков Ташкента. Скоро стартуют сезоны в самых популярных аквапарках, готовящих для посетителей новые эмоции и водные аттракционы.
Oasis, @oasis_aqua_park
Открытие сезона: 10 мая
Формат: аквапарк для всей семьи с широким выбором горок и аттракционов для детей и взрослых.
«Солнечный город», @solnechniygorod.uz
Открытие сезона: 10 мая
Формат: семейный аквапарк с разнообразными зонами для активного отдыха и релаксации.
AQUALAND, @aqualand_uzbekistan
Открытие сезона: 15 мая
Формат: один из самых популярных аквапарков в Ташкенте с масштабными аттракционами для всей семьи.
Tashkent-Land, @akvapark_tashkent
Открытие сезона: в течение мая
Формат: аквапарк с разнообразными аттракционами, которые подойдут как для активного отдыха, так и для семейных выходных. Здесь вас ждут как экстремальные горки, так и расслабляющие зоны для отдыха.
Limpopo, @limpopo.uz
Открытие сезона: в течение мая
Формат: аквапарк с яркими водными горками, рекой и большой зоной для детей. Отличное место для семейного отдыха, где каждый найдет развлечение по душе.
ATLANTIS, @atlantis.aquapark
Открытие сезона: в течение мая
Формат: аквапарк с масштабными водными аттракционами, включая зоны с быстрыми горками и расслабляющими бассейнами.
Astera Sea, @astera_sea
Открытие сезона: в течение маяФормат: идеальное место для любителей спокойного отдыха и водных активностей. Аквапарк предлагает расслабляющие бассейны, а также небольшие водные аттракционы для всей семьи.