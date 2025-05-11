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7 открытых бассейнов и аквапарков Ташкента: где отдохнуть с друзьями и семьей
Ташкент

07.05.2025

7 открытых бассейнов и аквапарков Ташкента: где отдохнуть с друзьями и семьей

Летние каникулы уже не за горами, а значит, пора планировать посещение аквапарков Ташкента. Скоро стартуют сезоны в самых популярных аквапарках, готовящих для посетителей новые эмоции и водные аттракционы.


Oasis, @oasis_aqua_park


Открытие сезона: 10 мая

Формат: аквапарк для всей семьи с широким выбором горок и аттракционов для детей и взрослых.


«Солнечный город», @solnechniygorod.uz


Открытие сезона: 10 мая

Формат: семейный аквапарк с разнообразными зонами для активного отдыха и релаксации.


AQUALAND, @aqualand_uzbekistan


Открытие сезона: 15 мая

Формат: один из самых популярных аквапарков в Ташкенте с масштабными аттракционами для всей семьи.


Tashkent-Land, @akvapark_tashkent


Открытие сезона: в течение мая

Формат: аквапарк с разнообразными аттракционами, которые подойдут как для активного отдыха, так и для семейных выходных. Здесь вас ждут как экстремальные горки, так и расслабляющие зоны для отдыха.


Limpopo, @limpopo.uz


Открытие сезона: в течение мая

Формат: аквапарк с яркими водными горками, рекой и большой зоной для детей. Отличное место для семейного отдыха, где каждый найдет развлечение по душе.


ATLANTIS, @atlantis.aquapark


Открытие сезона: в течение мая

Формат: аквапарк с масштабными водными аттракционами, включая зоны с быстрыми горками и расслабляющими бассейнами.


Astera Sea, @astera_sea


Открытие сезона: в течение мая

Формат: идеальное место для любителей спокойного отдыха и водных активностей. Аквапарк предлагает расслабляющие бассейны, а также небольшие водные аттракционы для всей семьи.

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#аквапарк #отдых #бассейн #ташкент #развлечения
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