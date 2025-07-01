График работы и стоимость посещения аквапарка «Оазис» в Ташкенте

В сезон летней жары в Ташкенте аквапарки становятся идеальным местом для спасения от зноя и отличного отдыха с семьей или друзьями. В этом обзоре стоимость посещения и график работы аквапарка «Оазис».





Аквапарк «Оазис», @oasis_aqua_park — это крупный комплекс под открытым небом с большим количеством водных горок для взрослых и детей, бассейнами разной глубины. Здесь регулярно проводят вечеринки, есть возможность проведения частных мероприятий. На территории аквапарка работает кафе.

Аквапарк «Оазис» работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

Стоимость посещения зависит от возраста гостей, дня недели и продолжительности посещения комплекса:

— вход для мужчин на три часа в будние дни — 150 000 сум — 12$ или 6200 тенге

— вход для женщин на три часа в будние дни — 140 000 сум — 11$ или 5760 тенге

— вход для детей от 4 до 12 лет на три часа в будние дни — 130 000 сум — 10$ или 5360 тенге

— вход для мужчин на три часа в выходные и праздничные дни — 180 000 сум — 14$ или 7260 тенге

— вход для женщин на три часа в выходные и праздничные дни — 160 000 сум — 13$ или 6590 тенге

— вход для детей от 4 до 12 лет на три часа в выходные и праздничные дни — 150 000 сум — 12$ или 6200 тенге

— вход для взрослых на весь день в будние дни — 190 000 сум — 15$ или 7780 тенге

— вход для детей от 4 до 12 лет в будние дни — 180 000 сум — 14$ или 7260 тенге

— вход для взрослых на весь день в выходные и праздничные дни — 220 000 сум — 18$ или 9330 тенге

— вход для детей от 4 до 12 лет в выходные и праздничные дни — 200 000 сум — 16$ или 8370 тенге.





Также на территории аквапарка есть закрытая, охраняемая VIP лаундж-зона с отдельным бассейном и комфортными топчанами. Стоимость ее посещения:

— для взрослых на три часа в будние дни — 180 000 сум — 14 $ или 7260 тенге

— для детей от 4 до 12 лет на три часа в будние дни — 160 000 сум — 13 $ или 6590 тенге

— для взрослых на три часа в выходные и праздничные дни — 210 000 сум — 17 $ или 8820 тенге

— для детей от 4 до 12 лет на три часа в выходные и праздничные дни — 180 000 сум — 14 $ или 7260 тенге

— для взрослых на весь день в будние дни — 210 000 сум — 17 $ или 8820 тенге

— для детей от 4 до 12 лет на весь день в будние дни — 200 000 сум — 16 $ или 8370 тенге

— для взрослых на весь день в выходные и праздничные дни — 250 000 сум — 20 $ или 10 370 тенге

— для детей от 4 до 12 лет на весь день в выходные и праздничные дни — 220 000 сум — 18 $ или 9330 тенге.

Дети до четырех лет посещают комплекс бесплатно.





Стоимость в долларах и тенге указана по курсу на 26.06.2025.