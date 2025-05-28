Где подают самый вкусный кукси в Ташкенте: топ-10 заведений

Когда жара накрывает город, хочется чего-то холодного, острого и по-настоящему освежающего. Кукси — идеальное блюдо для ташкентского лета. Он бодрит и охлаждает с первой ложки. В этом обзоре мы собрали лучшие места, где кукси готовят особенно вкусно.









Makkoli предлагает блюда южнокорейской кухни, включая BBQ, суши и роллы. Заведение оформлено в стиле традиционного корейского дома, создавая уютную атмосферу для гостей. В меню представлены различные блюда, включая кукси по аутентичным рецептам.





Teriyaki — это паназиатский фастфуд, где можно попробовать разнообразные блюда, включая кукси. Заведение известно своей быстрой доставкой и акциями, что делает его популярным выбором среди любителей азиатской кухни.





Kimpab специализируется на корейской кухне, предлагая разнообразные кимбапы и другие традиционные блюда. Недавно они запустили освежающий, легкий и безумно вкусный летний суп кукси.





Кафе «Черная кошка» предлагает блюда корейской и европейской кухонь. Заведение известно своим кукси, приготовленным по традиционным рецептам, и уютной атмосферой.

Yaponamama, @yaponamama.uz

Yaponamama — паназиатский ресторан, где готовят разнообразные блюда, включая кукси с говядиной, мури, огурцами и помидорами. Заведение известно своим качественным обслуживанием и стильным интерьером.





Chenson предлагает корейскую и европейскую кухни в уютной атмосфере. С тремя филиалами по городу, ресторан предоставляет разнообразные блюда, включая кукси по традиционным рецептам.





Kyoto специализируется на японской и корейской кухнях. Заведение известно своими акциями на летние блюда: кукси, окрошка. Готовят по традиционным рецептам со всей душой.

Cook - See @ cooksee 2024





В Cook-See можно попробовать корейскую кухню, включая кукси, токпоки и кимбап. Заведение отличается своими обеденными предложениями и разнообразием блюд, что делает его популярным среди любителей корейской кухни.





Sushi City предлагает разнообразные блюда азиатской кухни, включая суши, роллы и вкусный освежающий кукси.





Key Town — корейский ресторан, где готовят разнообразные блюда, включая кукси. Заведение отличается своей уютной атмосферой и качественным обслуживанием.