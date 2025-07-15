График работы и стоимость посещения комплекса Magic Safari в Ташкенте

В этом обзоре — стоимость посещения и график работы Magic Safari, который недавно открылся в Ташкенте. Это уникальный парк, где можно отправиться на сафари и понаблюдать за дикими экзотическими животными в комфортной для них среде.





Magic Safari, @magicsafari.uz — это парк с атмосферой дикой природы, а также с интерактивным опытом и возможностью приблизиться к экзотическим животным, не нарушая их комфорт и безопасность. Здесь вас ждут львы, кенгуру, лемуры, альпаки и другие редкие животные. Некоторых даже можно покормить. Также здесь регулярно проходят анимационные шоу и мюзиклы.





Комплекс работает ежедневно с 10:00 до 22:00.





Стоимость посещения зависит от возраста гостей и типа сафари-тура:

— взрослый билет на автобусный тур — 125 000 сум — это 11,3$ или 3000 тенге

— билет для детей 3-10 лет на автобусный тур — 75 000 сум — 6,8$ или 1800 тенге

— взрослый билет на пеший тур — 75 000 сум

— билет для детей 3-10 лет на пеший тур — 50 000 сум — 4,5$ или 1200 тенге.

Дети до трех лет посещают парк бесплатно.

Стоимость в долларах и тенге указана по курсу на 13.07.2025.