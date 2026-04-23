7 пятизвездочных отелей Ташкента: от Hilton до InterContinental

Ташкент меняется быстро. За несколько последних лет город превратился в точку притяжения для деловых путешественников и туристов с высокими стандартами. Вместе с городом вырос и гостиничный рынок: сегодня в столице Узбекистана работают отели мировых брендов с инфраструктурой, не уступающей европейским и азиатским аналогам. Собрали подборку люксовых отелей, где высокий уровень сервиса — результат многолетнего опыта брендов на рынке.





JW Marriott Hotel Tashkent, marriott.com

Адрес: ул. Батыра Закирова, 7, ТЦ Tashkent City Mall

Один из новых отелей города, который открылся в декабре 2025 года. Расположен в деловом квартале Tashkent City, рядом с крупнейшим торговым центром страны.

La Vallée SPA включает крытый бассейн и уличный инфинити-пул на пятом этаже — первый инфинити-бассейн в Узбекистане с видом на Tashkent City Park. SPA предлагает четыре процедурных кабинета. Полностью оснащенный фитнес-центр, более 1350 квадратных метров площадок для мероприятий, включая бальный зал на 630 квадратных метров. Executive Lounge доступен гостям верхних категорий. В 2026 году откроется ресторан NODO и крышный ресторан на 28 этаже. Гости отмечают высокий уровень персонала и общую атмосферу.





Hilton Tashkent City, hilton.com

Адрес: ул. Укчи, 1

Отель расположен в Шайхантахурском районе, в десяти минутах от базара Чорсу и театра Навои — в части города, известной архитектурой и орнаментами на зданиях. Стеклянный фасад расширяет пространство, дневной свет формирует яркую атмосферу в современном интерьере. На 21 этаже — ресторан City 21 с паназиатской кухней и панорамой города, рядом расположена сезонная терраса. На первом этаже работает ресторан Shosh с узбекской и европейской кухнями. Бар Tumbler — для закусок и напитков. Крытый бассейн, SPA, Executive Lounge с напитками и закусками в течение дня. Для деловых гостей доступны конференц-залы и парковка.

Летом 2026 года в отеле откроется новый бассейн-клуб Solara Pool Club. Центральный элемент — открытый бассейн длиной 40 метров. Рядом предусмотрен отдельный детский бассейн. Пространство дополняет стильная терраса для отдыха на свежем воздухе, авторская гастрономия и бар. SPA-зона включает три кабинета с процедурами от специалистов из Бали.





InterContinental Tashkent by IHG, ihg.com

Адрес: ул. Шахрисабз, 2, комплекс Trilliant

216 номеров и сьютов, включая 38 сьютов и два президентских апартамента. Оздоровительный клуб E'quilibrium Wellness Club занимает 2500 квадратных метров на двух этажах и включает 30-метровый инфинити-бассейн с видом на город, хаммам, финскую и турецкую сауны, паровую комнату, а также отдельный зал пар с джакузи. Фитнес-центр площадью 300 квадратных метров оснащен оборудованием TechnoGym. Ресторан Ember на 17 этаже предлагает азиатские блюда и стейки. Рядом открытый бар Embar с панорамными видами. Два полноценных ресторана, лобби-бар и бар у бассейна. Закрытый Executive Lounge для гостей соответствующей категории. Отель остается единственным зданием в Узбекистане с сертификатом LEED Gold. Гости отмечают безупречную чистоту и уровень сервиса, который чувствуется в деталях.





Hyatt Regency Tashkent, hyatt.com

Адрес: ул. Навои, 1А

Один из наиболее известных люксовых отелей города, расположен в шаговой доступности от площади Независимости и сквера Амира Тимура. В отеле 300 номеров, включая 52 люкса. Два ресторана и два бара: ресторан Khiva с блюдами узбекской и среднеазиатской кухонь — с открытым тандыром, казаном и станцией живой готовки лапши. Ресторан-бар Sette на крыше со средиземноморской кухней: итальянская, испанская, французская с видом на город. Круглосуточный лобби-бар Chai Lounge. SPA-центр с крытым подогреваемым бассейном. Для мероприятий — пять конференц-залов и отдельный банкетный зал площадью 855 квадратных метров в отдельном здании. Всего 2300 квадратных метров площади для мероприятий. Для гостей клубных категорий есть доступ в зону Regency Club с вечерними коктейлями.





Bentley Hotel Tashkent, bentleyhotel.uz

Адрес: ул. Мирзакалона Исмоилий, 2А

Камерный отель в Мирзо-Улугбекском районе для тех, кто предпочитает тишину деловому центру. В wellness-зоне расположен крытый бассейн, SPA, хаммам, сауна, паровая комната и джакузи. Ресторан предлагает европейскую кухню с итальянскими, французскими и греческими блюдами. Каждое утро готовится завтрак по системе шведского стола. Гости стабильно отмечают высокий уровень сервиса, чистоту и внимательный персонал.





Адрес: ул. Амира Тимура, С-4, 7/8

Известный отель города с постоянной аудиторией деловых путешественников. Расположен в самом центре Ташкента — в 200 метрах от Музея Тимуридов, рядом с базаром Чорсу. Оздоровительный клуб Blue Harmony включает крытый бассейн площадью 187 квадратных метров, открытый бассейн, две сауны, массажный кабинет и фитнес-центр. Утром здесь шведский стол с международной и узбекской кухнями. Для деловых гостей доступны конференц-залы и бизнес-центр. Особо отмечают удобное расположение и высокую повторяемость визитов.





Адрес: Шахрисабзский проезд, 4

Отель, в котором швейцарская точность сочетается с узбекским гостеприимством. В SPA-центре — хаммамы с персональным доступом, крытый бассейн, сауна и зона для йоги. Ресторан Safran предлагает блюда местной и европейской кухонь, а Silk Bar оформлен в эстетике торговых маршрутов древности. В 182 номерах подогреваемые полы, матрасы из memory foam, премиальное постельное белье и сейфы под ноутбук. Есть библиотека и круглосуточный бизнес-центр. Рядом с отелем расположена площадь Амира Тимура и театр Навои. Хороший выбор для тех, кто ищет баланс между городской доступностью и атмосферой закрытого wellness-пространства.