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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 заведений в Ташкенте, где можно насладиться ужином и видом из окна
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Ташкент

Сегодня в 11:50

9 заведений в Ташкенте, где можно насладиться ужином и видом из окна

Koinot Restaurant, @koinot_restaurant


koinot_restaurant_

Ресторан расположен на одном из верхних этажей Ташкентской телебашни — популярная достопримечательность в городе. Из окон телебашни открывается панорамный вид на город. Сама башня — памятник строительного мастерства Узбекистана и вторая по высоте постройка в Центральной Азии.

Ресторан специализируется на европейской кухне и подходит для семейных мероприятий и деловых встреч.


Harem Terrace Restaurant, @grandmirhotel


«Гарем» расположен на восьмом этаже отеля Grand Mir и может порадовать гостей блюдами европейской и турецкой кухонь. Вид на город, а в частности на купол Успенского собора, вызывает восхищение у гостей.

Идеальное место для романтического вечера.


Sette Restaurant @sette.restaurant


sette.restaurant_

Итальянский ресторан на одной из ташкентских крыш, который вызывает восхищение не только кухней и обслуживанием, но и видом на город. Для гостей, проводящих время за разнообразными блюдами и в хорошей компании, открывается вид на зеленые кроны деревьев над городом.


«Куранты Бар», @kurantibar


kurantibar_

Атмосферный бар в центре столицы с видом на гостиницу Узбекистан и площадь Тимура. Заведение отличается стильным интерьером и почти артхаусным меню, способное угодить любому, начиная от заядлого мясоеда и заканчивая идейным вегетарианцем. Также многие посетители хвалят десерты и разнообразный выбор вин.


Ресторан «Голубые купола», @golubiekupola


golubiekupola_

Настоящий дворец. Сочетание традиционализма и современных стандартов обслуживания. Ресторан специализируется на национальной кухне, давая возможность посетителям отведать классические узбекские блюда в атмосфере роскоши и богатства. Расположение ресторана позволяет гостям прогуляться по скверу в перерывах между блюдами.


City 21 Pan Asian Restaurant & Lounge, @city21restaurant


city21restaurant_

Расположен в отеле Hilton и рад угостить гостей блюдами паназиатской кухни. Богатый выбор блюд и напитков дополняется отличным видом на Tashkent City Park.


Shosh Restaurant, @shosh_restaurant


shosh_restaurant_

Летняя терраса также расположена в отеле Hilton Tashkent City. Порадует гостей видом на городской парк. А также утолит голод любого посетителя, какими бы предпочтениями он не обладал.


Kaiten Sushi Restaurant, @kaiten_sushi_uz


Первый и пока единственный в Узбекистане конвейерный суши-ресторан. Расположен на территории ТРЦ Riviera, в зоне фуд-корта. А из окон открывается вид на город.

Каждый может выбрать уже приготовленный продукт на конвейере: суши, роллы и другие блюда паназиатской кухни.


Ресторан «На небе», facebook

Ресторан современной европейской кухни в Ташкенте. Сюда можно прийти на изысканный ужин или чтобы выпить коктейль с подругой.

Для гостей в ресторане предусмотрена развлекательная шоу-программа.

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