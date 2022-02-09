9 заведений в Ташкенте, где можно насладиться ужином и видом из окна

Ресторан расположен на одном из верхних этажей Ташкентской телебашни — популярная достопримечательность в городе. Из окон телебашни открывается панорамный вид на город. Сама башня — памятник строительного мастерства Узбекистана и вторая по высоте постройка в Центральной Азии.

Ресторан специализируется на европейской кухне и подходит для семейных мероприятий и деловых встреч.





Harem Terrace Restaurant, @ grandmirhotel

«Гарем» расположен на восьмом этаже отеля Grand Mir и может порадовать гостей блюдами европейской и турецкой кухонь. Вид на город, а в частности на купол Успенского собора, вызывает восхищение у гостей.

Идеальное место для романтического вечера.





Sette Restaurant @sette.restaurant

Итальянский ресторан на одной из ташкентских крыш, который вызывает восхищение не только кухней и обслуживанием, но и видом на город. Для гостей, проводящих время за разнообразными блюдами и в хорошей компании, открывается вид на зеленые кроны деревьев над городом.







Атмосферный бар в центре столицы с видом на гостиницу Узбекистан и площадь Тимура. Заведение отличается стильным интерьером и почти артхаусным меню, способное угодить любому, начиная от заядлого мясоеда и заканчивая идейным вегетарианцем. Также многие посетители хвалят десерты и разнообразный выбор вин.





Настоящий дворец. Сочетание традиционализма и современных стандартов обслуживания. Ресторан специализируется на национальной кухне, давая возможность посетителям отведать классические узбекские блюда в атмосфере роскоши и богатства. Расположение ресторана позволяет гостям прогуляться по скверу в перерывах между блюдами.





City 21 Pan Asian Restaurant & Lounge, @city21restaurant

Расположен в отеле Hilton и рад угостить гостей блюдами паназиатской кухни. Богатый выбор блюд и напитков дополняется отличным видом на Tashkent City Park.





Летняя терраса также расположена в отеле Hilton Tashkent City. Порадует гостей видом на городской парк. А также утолит голод любого посетителя, какими бы предпочтениями он не обладал.





Kaiten Sushi Restaurant, @kaiten_sushi_uz

Первый и пока единственный в Узбекистане конвейерный суши-ресторан. Расположен на территории ТРЦ Riviera, в зоне фуд-корта. А из окон открывается вид на город.

Каждый может выбрать уже приготовленный продукт на конвейере: суши, роллы и другие блюда паназиатской кухни.





Ресторан «На небе», facebook

Ресторан современной европейской кухни в Ташкенте. Сюда можно прийти на изысканный ужин или чтобы выпить коктейль с подругой.

Для гостей в ресторане предусмотрена развлекательная шоу-программа.