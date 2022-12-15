10 самых популярных статей в рубрике «Созидатели» в 2022 году

Собрали самые интересные интервью в рубрике «Созидатели», которыми мы делились с вами в 2022 году.







Юлдуз Мавлянова о своем бизнесе и как вдохновляет других девушек в Узбекистане



Юлдуз Мавлянова, город — Ташкент, предприниматель, @yulduz_mav

Я общительная, спокойная и уравновешенная. Предпочитаю не делать то, за что мне потом придется извиняться. Понимаю, что каждое сказанное слово имеет вес. Поэтому, прежде чем что-то сказать или сделать, мне надо подумать, все взвесить и проанализировать.

Мне нравится развиваться. Постоянно ставлю перед собой новые цели и кайфую, когда получаю результат.

Люблю новые впечатления, путешествия. Для меня важно не засиживаться на месте. Если нет возможности улететь в другую страну, можно просто выехать в другой город.

Полное интервью доступно по ссылке.

Шахрух Низамутдинов об открытии FCB Artgroup в Ташкенте и о том, как помогает международным брендам развиваться в Узбекистане



Шахрух Низамутдинов, город — Ташкент, управляющий партнер и креативный директор FCB Artgroup Tashkent, @shakh.nizamutdinov





Я идейный человек. Постоянно придумываю новые проекты, быстро загораюсь ими. Живу маркетингом, коммуникациями, рекламой. Меня вдохновляет все, что касается креатива и создания новых решений, нацеленных на увеличение прибыли брендов.

Недавно я услышал мысль, что все мы гонимся за временем. На самом деле у человека много времени, но часто нет энергии. Мне повезло, потому что я энергичный человек. Могу заряжать людей вокруг, мотивировать их, вести за собой.

Жизнь прекрасна, поэтому я люблю в ней все: время, проведенное с родными людьми, время, когда ты развиваешься и познаешь что-то новое, моменты, когда совершаешь новые открытия.

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Ректор университета Инха в Ташкенте об особенностях вуза и возможностях для студентов



Музаффар Джалалов, город — Ташкент, международный консультант в области IT образования, проект-менеджер, ректор университета Инха в Ташкенте





Я родился в Ташкенте, в обычной семье. Отец — инженер-строитель, мать — педиатр. Было сложно строить карьеру без связей, но у меня была высокая мотивация чего-то добиться. Я всегда стараюсь быть winner. Поэтому могу сказать, что я winner из обычной семьи.

Я свободолюбивый, творческий человек. Не люблю, когда меня ставят в рамки, регулируют мои действия. Мне нравится творить, сочинять.

Мне близко управление, менеджмент. Поэтому в IT-сфере я строил карьеру как проект-менеджер, управлял совместными корейско-узбекскими IT-проектами. У Узбекистана тесные взаимоотношения с Кореей. Многие молодые люди учатся в Корее, знают корейскую поп-культуру. Я сам учился там 15 лет назад.

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Альмира Турсын о том, почему в жизни все нужно делать с любовью и о съемках в фильме «Томирис»



Альмира Турсын, город — Алматы, карьерный консультант, актриса, @almiratursyn





Я родилась в Алматы, здесь же живу, работаю и творю. Занимаюсь коучингом и профориентацией, но также увлекаюсь творчеством. Я участвовала в съемках фильма «Томирис», где сыграла главную роль. Пишу стихи, статьи, веду блог.

Еще я мама. У меня есть сын.

Люблю учиться, развиваться, делиться знаниями. Это дается мне легко.

Мне нравится рисковать, быть непредсказуемой и немного сумасшедшей. Не боюсь ошибок на пути к своим целям и в процессе развития.

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Предприниматель и инвестор из Узбекистана о важности образования, развитии общества и сотрудничестве между странами Центральной Азии



Ойбек Шайхов, город — Ташкент, генеральный Секретарь EUROUZ.eu, сооснователь группы компаний East West, facebook





Я предприниматель и инвестор из Узбекистана. Еще я генеральный секретарь Европейско-Узбекской Aссоциации по Экономическому Сотрудничеству. В Бельгии проживаю уже 22 года, но последние 12 лет половину времени провожу в Узбекистане.

Вырос в семье дипломатов, что позволило рано выехать за пределы Центральной Азии и увидеть мир уже в юном возрасте. Поэтому я сформировался как личность, путешествуя по разным странам.

Я оперирую на основании своих ценностей и убеждений. Основные из них направлены на то, что общество должно развиваться. Большая часть моей деятельности направлена на поддержку людей и проектов, которые я считаю перспективными и полезными обществу.

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Эсен Ниязов о том, как после жизни в США вернулся в Кыргызстан и создал успешный бизнес

Эсен Ниязов, город — Бишкек, предприниматель, CEO Peaksoft, @eniiazov





Я предприниматель. Основатель и генеральный директор IT-компании Peaksoft.

Я человек, который все время бросает себе вызов. Мне нравится воплощать собственные идеи в жизнь, даже если они кажутся сложными.

Люблю истории успешных людей. Часто смотрю на YouTube видео с талантливыми людьми и получаю заряд мотивации и энергии.

Люблю футбол. Это единственный вид спорта, который поддерживает мою активность и заставляет сердце биться чаще.

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«Я смотрю на жизнь с позиции автора», — Виктория Новичкова о принципах, которые помогают в работе и в жизни

Виктория Новичкова, город — Алматы, CEO Freedom Mobile, Freedom Drive, @viktoriyanovichkova





Я профессионал. У меня развит дар продаж и убеждения. Поэтому я хороший лидер. Могу вдохновить команду и убедить пойти вперед вместе со мной.

Я пример человека, который много достиг своим трудом. Поэтому всегда говорю команде, что можно добиться высоких результатов, если быть трудолюбивым, открытым и верить в себя.

Смотрю на жизнь с позиции автора. Это значит, что я сама ответственна за свою жизнь, работу, команду. Такая позиция открывает много возможностей, сил, перспектив. Ты не забиваешь голову поисками виновных в собственных неудачах. Понимаешь, что никто тебе ничего не должен.

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Дилшод Джуразода о том, как в 34 года быть инвестором и управлять 15 компаниями

Дилшод Джуразода, город — Душанбе, соучредитель FIFTYFIVE GROUP, @iamdi55erent





Я соучредитель группы компаний FIFTYFIVE. Также я инвестор, бизнес-ангел.

Мне важно оставаться порядочным в любой ситуации. Человеческие качества, которые я ценю — доброта, ум, энергичность, харизма.

Для меня как гражданина Таджикистана важно поддерживать культурно-исторические ценности нашего народа. Понимать историю, осознавать, что ты носитель и часть таджикской культуры. Уважать традиции, устои, язык. В систему моих ценностей, конечно, входит религия.

Еще одна ценность — совесть. Есть фраза, которая мне нравится: «Имей совесть и делай, что хочешь».

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Ануар Унайбеков о себе, жизненных принципах и образовании



Ануар Унайбеков, город — Астана, @unaybekov





Про себя говорить сложно, но могу сказать, что я стараюсь быть честным. Мне нравится, что родители воспитали во мне такое качество, как «адамгершілік» — человечность. Это помогает мне вести за собой людей.

Люблю спорт. На любительском, но довольно высоком уровне, занимаюсь настольным теннисом и триатлон.

Мне нравится достигать целей. Для меня важны конкретные цифры, видимые результаты, прогресс. Например, когда-то я начал бегать. Потом узнал про марафоны, принял решение пробежать 42 километра. Затем узнал про Ironman и поставил перед собой цель пройти полную дистанцию. Сделал это в 2019 году в Швейцарии. Теперь в планах пройти дистанцию повторно и уже на результат.

Полное интервью доступно по ссылке.

Ректор Yeoju Technical Institute In Tashkent о первом частном вузе в Узбекистане

Жанполат Кудайбергенов, ректор Yeoju Technical Institute In Tashkent, @ytit.uz





Я простой, скромный человек и в то же время требовательный к себе и другим.

Люблю путешествовать, познавать мир. А в каждой новой стране обязательно пробовать местную кухню. Меня сильно удивила и восхитила Япония. Например, из-за того, что у этой страны небольшая территория, вся жизнь людей кипит под землей.

Преодолевать трудности мне помогает терпение. Трудности должны быть, потому что благодаря им у человека формируется опыт, характер, полезные навыки. Без трудностей нет развития.

Нравится работать с молодежью. Я и сам многому у них учусь. Ведь чтобы шагать в ногу со временем, нужно быстро осваивать новое, быть восприимчивым к изменениям. А у молодежи это получается лучше, чем у кого-либо еще. Также для меня важно подсказать и посодействовать каждому молодому человеку в выборе его главной цели жизни.

Полное интервью доступно по ссылке.