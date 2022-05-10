Предприниматель и инвестор из Узбекистана о важности образования, развитии общества и сотрудничестве между странами Центральной Азии





О себе

Я предприниматель и инвестор из Узбекистана. Еще я генеральный секретарь Европейско-Узбекской бизнес-ассоциации.

Вырос в семье дипломатов, что позволило рано выехать за пределы Центральной Азии. Поэтому я сформировался как личность, путешествуя по разным странам.

Я оперирую на основании своих ценностей и убеждений, которые направлены на то, что общество должно развиваться. Вся моя деятельность направлена на поддержку людей и проектов, которые я считаю перспективными.

Убежден в том, что нужно быть добрым. Если человек добрый, все остальное в жизни дается ему гораздо легче.

Для меня важно делиться опытом. Помогать другим — становиться успешными, чего-то достигать. Если вы можете помочь кому-то, если у вас есть время и возможности, нужно это делать. Так мир становится лучше.

Я сфокусирован на образовании. Для стран Центральной Азии это ключ к будущему развитию. Поэтому многие мои проекты связаны с образованием молодежи, развитием навыков, повышением квалификации.

Поддерживаю любые проекты, которые нацелены на повышение взаимодействия между странами внутри Центральной Азии. Многие возможности такого сотрудничества по-прежнему не реализованы. Но я убежден, что страны нашего региона смогут достичь гораздо большего, работая вместе.

Страны нашего региона смогут достичь гораздо большего, работая вместе

Я абсолютно счастливый человек. Главное, что приносит мне радость — семья, наша дочь. Еще один член семьи — собака. Любое животное привносит доброту в мир человека.

Люблю находиться на природе. Меня вдохновляет лес. Поэтому я живу в Бельгии, рядом с лесом.

Счастливым меня делает возможность заниматься тем, что нравится. Я достаточно образован, чтобы правильно и адекватно воспринимать мир. И успешен в бизнесе, чтобы не думать о том, чем кормить семью.

Счастье зависит от отношения к жизни. Если вы не счастливы, значит, вы сами загнали себя в угол. Все, что происходит, к лучшему. Просто мы не всегда видим это сразу.

О жизненных принципах

Главный принцип — не навреди. Если приносишь кому-то вред, это так или иначе вернется к тебе. Поэтому у меня нет врагов или людей, к которым я плохо отношусь. Даже если кто-то приносит мне вред, ограничиваю общение с такими людьми, но отношусь к ним снисходительно.

Личная эффективность — главный показатель для меня. Стараюсь быть наиболее эффективным в количестве задач. Опираюсь на свою команду, которая состоит из грамотных специалистов.





Работаю только с профессионалами высшего класса. У нас высокие требования и низкая стартовая компенсация. Это челлендж, через который должны пройти все наши сотрудники. Но если кандидат покажет, что стоит того, мы будем в него инвестировать. Также в членах команды я ценю честность, открытость, профессионализм. Важны готовность обучаться, восприимчивость и уважение к чужому мнению, а также умение эффективно коммуницировать с другими людьми.

Никому не нравится, когда что-то идет не по плану, выбивает вас из колеи. Поэтому одно из важных качеств в жизни — гибкость. Я стараюсь не стрессовать из-за сложностей, а максимально взвешенно оценивать ситуацию и приспосабливаться к ней.

О людях





Я интроверт. В моем окружении не так много людей, с которыми я взаимодействую постоянно. Это моя семья — супруга, которая также занимается бизнесом. Еще один близкий человек — мой друг и партнер, с которым мы знакомы со школы уже 34 года. У нас часто противоположные мнения, но взаимное уважение помогает приходить к общему знаменателю. В этом и состоит успех нашего бизнеса.

Мой первый наставник — отец, на которого я всегда равняюсь

Мой первый наставник — отец, на которого я всегда равняюсь. Второй наставник — шеф на первом месте работы. Он никогда не критиковал меня, но направлял, учил думать критически. Двери его кабинета всегда были открыты, чтобы сотрудники могли свободно зайти и задать вопросы. И сегодня в своем бизнесе я применяю тот же принцип.

Всех людей в моем окружении объединяет то, что они адекватные, образованные люди с широким кругозором, не зацикленные на себе и материальных ценностях. Каждый из них в чем-то умнее меня. И мне это нравится.

О деятельности





Я окончил бакалавриат в Бельгии, получил степень MBA во Франции. Затем снова вернулся в Бельгию и начал карьеру в нефтегазовой отрасли. Вырос до позиции коммерческого директора, отвечал за GR. В ходе деятельности увидел, что в Центральной Азии много грамотных инженеров, но мало тех, кто может работать на внешний рынок, так как люди не знают английский язык и западные нормы. Поэтому компаниям, которые выходят на рынок нашего региона, трудно найти местного инжинирингового партнера. Увидев свободную нишу, в 2009 году я открыл компанию, оказывающую услуги инжинирингового проектирования западным организациям, выходившим на рынок Узбекистана. За несколько лет мы стали самой крупной частной проектной организацией в стране. Принимали участие в реализации 80% крупных проектов в нефтегазовой сфере.





В 2015 году был сложный период, когда мы уволили половину штата. Это было сложное решение, но мы обеспечили людям хорошую финансовую подушку и сохранили бизнес. В то же время поняли, что необходимо диверсифицировать бизнес. Открыли компанию, которая поставляла IT-оборудование в Узбекистан. Постепенно начали разработку программного обеспечения и IT-продуктов. Открыли консалтинговую компанию, которая помогает брендам выходить на европейские рынки. Пятое направление — инвестиционное. Как инвестор я больше десяти лет поддерживаю различные проекты в Узбекистане. Недавно инвестировали в новый коворкинг в Ташкенте.

Наши проекты объединяет то, что они заполняют определенную нишу на рынке. Один из моих основных навыков — идентификация возможностей, умение находить сегменты рынка, которые еще не заполнены, где до сих пор нет качественного решения. Любой бизнес должен решать определенную проблему. И все наши проекты создают определенную ценность для общества, заполняют какую-то брешь.

Дело моей жизни — принести максимальную пользу максимальному количеству людей. При этом прожить жизнь так, чтобы потом ни о чем не жалеть. Мы сами создаем себе определенный мир: ограниченный или нет, зависит от нас. Я намеренно расширяю свои границы и возможности, не зацикливаюсь на одном. Стремлюсь узнать и попробовать как можно больше.