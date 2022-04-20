Директор Quantum STEM о планах запустить сеть инновационных школ в Казахстане и за рубежом





О себе

Я директор частной школы Quantum STEM.

Про себя говорить сложно, но могу сказать, что я стараюсь быть честным. Мне нравится, что родители воспитали во мне такое качество, как «адамгершілік» — человечность. Это помогает мне вести за собой людей.





Люблю спорт. На любительском, но довольно высоком уровне, занимаюсь настольным теннисом и триатлон.

Мне нравится достигать целей. Для меня важны конкретные цифры, видимые результаты, прогресс. Например, когда-то я начал бегать. Потом узнал про марафоны, принял решение пробежать 42 километра. Затем узнал про Ironman и поставил перед собой цель пройти полную дистанцию. Сделал это в 2019 году в Швейцарии. Теперь в планах пройти дистанцию повторно и уже на результат.

Я счастливый человек. У меня есть семья, супруга и двое детей. Для меня, как для молодого родителя, отцовство стало большим открытием. Это непередаваемые ощущения. Благодаря этому я еще лучше понимаю своих родителей.

О жизненных принципах

Первый принцип — правильный путь важнее, чем результат. Цель, достигнутая честным образом — это приятный бонус в конце пройденного пути.

Отсюда вытекает второй принцип — честность. В Казахстане многие говорят, что мир и систему изменить невозможно, нужно принять существующие реалии, жить в рамках утвержденных кем-то правил. Но я никогда не принимал эту позицию. Верю, что у нас есть возможность создать отдельные островки, где на первом месте будет честность и справедливость. Такую систему мы создали в РФМШ, когда я работал на позиции директора приемной комиссии. Мы получали множество предложений, но отбор всегда был строгий и принципиальный. Горжусь тем, что у детей была возможность получить качественное образование исключительно благодаря своим знаниям.

Правильный путь важнее, чем результат

Мне нравится правило: «быть самым глупым человеком в комнате». Это значит, что я окружаю себя профессионалами, сильными и образованными людьми. Рад, что в школе Quantum STEM сформировался именно такой коллектив.

Еще один принцип — если я чего-то боюсь, обязательно иду туда. Это качество сложилось из любви к экстремальному спорту. Когда я сталкиваюсь с проблемой, рассматриваю ее как вызов, хочу преодолеть. Всегда интересно, что будет дальше, с чем еще придется столкнуться.

О людях в жизни

Важные люди — родители. Они заложили во мне основные правила и принципы жизни. Отец всю жизнь работал в правоохранительных органах и говорил мне: «Не знаешь, как поступить — поступи по закону». По жизни, я во всем следую его примеру.

В школе мне встречались хорошие, отзывчивые учителя. Я учился в другом городе, и они поддерживали меня, помогали. Однажды я порвал обувь во время игры в футбол. Тогда один из преподавателей сводил меня в торговый центр и купил кроссовки. Подобный человечный подход и отношение оказали на меня большое влияние. Мне тоже хочется делиться подобным с детьми.





В ходе профессиональной деятельности я познакомился с Габитом Бекахметовым, у которого многому научился. Это человек, который сначала был руководителем, но постепенно стал для меня старшим братом. В семье я всегда был старшим, но в его лице нашел наставника. К нему обращаюсь как за рабочим, так и за личным советом.

Теперь я работаю с Бериком Каниевым и Айдыном Рахимбаевым. У них тоже многому учусь. Вижу, что они многого достигли, имеют огромное влияние и ресурсы, но по-прежнему с энтузиазмом работают и создают полезные для общества проекты. Это вдохновляет.

О деятельности

Я окончил Казахско-Турецкий лицей в Кокшетау. Затем изучал физику в ЕНУ им. Гумилева. После окончания университета пришел в образование. Сначала вел курсы ораторского мастерства, уроки английского языка, математики. Затем в 2016 году меня пригласили в стартап-проект — на запуск школы РФМШ в Астане. Я начал с позиции ассистента учителя, потом был учителем, менеджером по приему детей, завучем, заместителем Председателя правления РФМШ. Познакомился с Бериком Каниевым, который вместе с Айдыном Рахимбаевым работал над разработкой нового проекта частной школы Quantum STEM. Они пригласили меня на позицию директора.

Quantum STEM — это школа инженерно-технического направления, которая была запущена в сентябре 2021 года. Мы успешно функционируем на протяжении этого учебного года. И у нас уже есть хорошие результаты — участие в крупных международных конкурсах, соревнованиях, поступление выпускников в зарубежные вузы.

Школа совмещает несколько образовательных программ:

— государственная, на которой строятся все остальные

— сингапурская программа на английском языке, которая работает в младших классах

— программа Cambridge для учеников 7-9 классов, в рамках которой дети изучают точные науки на английском языке

— Advanced Placement для учеников старших классов, где они проходят университетские курсы уже в школе.

Еще одна гордость — авторская программа по инжинирингу. Дети изучают актуальные знания на практике, посещают разные заводы.





У нас учатся дети с 1 по 11 классы. Все кандидаты проходят тесты, на основе которых происходит отбор учеников. Есть небольшое количество студентов старших классов, которые учатся по грантам за академические, творческие или спортивные заслуги.

Если говорить об инфраструктуре, то каждый класс в школе — кабинет мечты, оснащенный всем необходимым. Есть классы с 3D-принтерами, мастерская по шитью, мастерская по обработке дерева и металла, кулинарная мастерская, студия звукозаписи, фото- и видеостудия, спортивные площадки.

Работа в Quantum STEM — и есть дело моей жизни на данный момент. В планах в течение года получить международную аккредитацию. Затем мы запустим сеть школ по Казахстану. В данный момент идет строительство еще четырех школ: в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе.

Мы уже составляем конкуренцию топовым школам в Казахстане и в странах СНГ. А в будущем хотим выйти в мировые лидеры. Будем открываться не только в странах ближнего зарубежья, но и в ОАЭ, Европе, Штатах — там, где живут наши соотечественники.