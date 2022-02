Юлдуз Мавлянова о своем бизнесе и как вдохновляет других девушек в Узбекистане

О себе

Я общительная, спокойная и уравновешенная. Предпочитаю не делать то, за что мне потом придется извиняться. Понимаю, что каждое сказанное слово имеет вес. Поэтому, прежде чем что-то сказать или сделать, мне надо подумать, все взвесить и проанализировать.

Мне нравится развиваться. Постоянно ставлю перед собой новые цели и кайфую, когда получаю результат.

Люблю новые впечатления, путешествия. Для меня важно не засиживаться на месте. Если нет возможности улететь в другую страну, можно просто выехать в другой город.

Во время карантина мы много ездили по стране. Я приятно удивилась, оказавшись на наших лавандовых полях, которые не уступают тем, что цветут в Провансе. Люблю горы, они прекрасны в любое время года. Мы с мужем лыжники, поэтому зимой часто ездим на курорт «Амирсой». Помимо Ташкента мне нравятся и другие города Узбекистана: Бухара, Ургенч, Хива.

Если говорить про другие страны, люблю Азию — Таиланд, Японию. Еще мне нравится уютный Стамбул, современный Дубай, спокойная и размеренная Европа: Испания, Франция, Италия. В планах побывать в США.

Меня делают счастливее семья, дети и работа. Я развиваю в себе умение сочетать все компоненты жизни, соблюдать баланс. Тогда пазл складывается, появляется чувство удовлетворенности.

Люблю творчество, работу, свое дело. Получаю кайф, когда каждое утро просыпаюсь и думаю, каких целей могу добиться, что новое изучить.

Также я люблю свою семью и детей. Люблю друзей и близких.

Помимо этого, важна любовь к себе. Например, если я хочу что-то, стараюсь себе не отказывать. Знаю, как важно находить время для себя, даже если не всегда получается. Когда случаются сложности, умею замедлиться, разобраться в ситуации и выйти из нее, не уходя в жалость к самой себе.

В каждую из сфер своей жизни я погружаюсь с головой, нахожусь здесь и сейчас. Будь то рабочие процессы или общение с семьей.

О жизненных принципах

Для меня важны такие качества, как открытость, честность, ответственность и умение радоваться за чужие успехи. Я сама такая и такие же люди меня окружают. Наше окружение всегда отражает то, какие мы есть. И если вам что-то не нравится в окружающих людях, значит, пора меняться самому.

Ценю человечность. Поступаю так, как хотела бы, чтобы поступали по отношению ко мне. Для меня важен выбор пути, с помощью которого я дойду до цели.

Трудности я воспринимаю как шанс стать лучше. Возможность понять, где надо измениться. Верю, что каждая ситуация дается не просто так. Поэтому не нервничаю, не злюсь, не расстраиваюсь, а принимаю случившееся и спокойно ищу решение.

О людях

Для меня важны люди. Кому-то достаточно находиться в кругу семьи. Но для меня близкие люди — это и семья, и друзья, и мое окружение.

Мне повезло с супругом. Мы похожи, оба не любим сидеть на одном месте.

Еще одна большая ценность — мои дети. У нас их трое, самому младшему — четыре месяца.

В моей жизни есть несколько человек, с которыми мы всегда будем близки. Это мои сестры и подруги. Они вдохновляют не только достижениями, но и личными качествами.

Еще у меня много друзей. С кем-то мы вместе со школы, с кем-то с университета. С кем-то я сблизилась во время карантина, когда уделяла большое внимание личному развитию. Думаю, умение дружить — важный навык. Я поддерживаю связь даже с теми людьми, которые живут в другой стране и в другом часовом поясе.

Я всегда открыта к новым знакомствам. Не раз замечала, что новый знакомый оказывался именно тем человеком, который нужен мне прямо сейчас. Но я обращаю внимание на то, кого впускать в свой круг, а кого нет. Важно, чтобы я не только отдавала энергию, но и получала ее.

Иногда мне нужно побыть в одиночестве. Это помогает собраться с мыслями.

Про деятельность

Бизнес часто создается из потребности, когда ты сам не можешь найти что-то для себя. Когда я выходила замуж, то не нашла подходящее платье в Узбекистане. Они все были вычурные и дорогие. В результате платье мечты я нашла во время путешествия во Флоренцию.

После замужества я некоторое время сидела дома, выполняла обязанности примерной келин. И во время домашних дел часто смотрела передачу Say Yes to the Dress. Потом пробовала найти работу, но неудачно. А спустя время подруга рассказала, что компания из Европы хочет открыть представительство брендовых платьев в Узбекистане. Когда я увидела предложение, у меня загорелись глаза. Я влюбилась в идею и платья. За одну ночь провела все расчеты, составила бизнес-план.

Было страшно. Мне было 24 года, у меня не было опыта работы, а бизнес требовал больших вложений — аренда помещения, ремонт, закуп коллекции. Но я прорабатывала свои страхи, усердно трудилась, и уже за год мы стали известными.

La Sposa уже 11 лет, и мы по-прежнему держим высокие позиции. Теперь у нас работает не только прокат брендовых платьев, мы также создаем собственные коллекции свадебных платьев под брендом M.Y. Signature Bride.

В успехе моего дела сыграли роль несколько факторов. Во-первых, это поддержка семьи: моего супруга, наших родителей. Они помогли и финансово, и морально. Особенно, в начале.

Во-вторых, в свадебном бизнесе важно чувствовать тенденции, постоянно инвестировать в новые коллекции. Невесты сегодня разборчивые и требовательные, поэтому нужно удовлетворять их запросы. Я всегда выбираю все красивое, достойное, то, что понравится каждой невесте и будет подходить по бюджету. Держу высокий уровень сервиса, работаю с персоналом. Они должны быть терпеливыми, потому что с невестами работать нелегко. В результате работает сарафанное радио — один довольный клиент приводит других. К нам приходят целыми семьями — это значит, мы делаем все правильно.

И, наконец, нужно верить в свое дело. Если вы выбрали правильное направление, перед вами откроются все двери. Я не раз это замечала.

На данный момент бизнес — это дело моей жизни. Но есть и другая часть — стремление вдохновлять других девушек, особенно в Узбекистане. Показать, что можно соблюдать баланс, быть успешной и в своем деле, и в семье. Если я смогла, то сможет и другая такая же девушка.