Альмира Турсын о том, почему в жизни все нужно делать с любовью и о съемках в фильме «Томирис»





О себе

Я родилась в Алматы, здесь же живу, работаю и творю. Занимаюсь коучингом и профориентацией, но также увлекаюсь творчеством. Я участвовала в съемках фильма «Томирис», где сыграла главную роль. Пишу стихи, статьи, веду блог.

Еще я мама. Моему сыну девять лет.

Люблю учиться, развиваться, делиться знаниями. Это дается мне легко.

Мне нравится рисковать, быть непредсказуемой и немного сумасшедшей. Не боюсь ошибок на пути к своим целям и в процессе развития.

Люблю побеждать страхи и пробовать новое, постоянно исследую неизведанные сферы. Например, летом участвовала в проекте Tennis Show и открыла для себя мир большого тенниса. Прыгала с парашютом, брала уроки игры на барабанах. Все это помогает получать качественные впечатления, делать жизнь интересной и насыщенной.

Мне нравится проводить время с близкими. Находить совместные увлечения и занятия — это выводит отношения на новый уровень.

Люблю любые виды творчества. Могу создавать что-то сама, а могу ходить в театры, музеи, галереи или просто пойти на экскурсию по родному городу в выходной день.

Люблю знакомиться и общаться с интересными людьми, которые ведут насыщенную жизнь, хотят что-то изменить, к чему-то стремятся.

Счастье — это внутренний выбор быть счастливым здесь и сейчас

Я счастливый человек. Счастье — это не цель или путь назначения. Счастье — это внутренний выбор быть счастливым здесь и сейчас. И когда человек принимает решение быть счастливым, находится тысяча причин для этого. Конечно, невозможно радоваться 24 часа в сутки. Но на самом деле грусть, трудности, моменты тоски — это тоже оттенки счастья, которые составляют нашу многогранную жизнь.

О жизненных принципах

Первое — быть осознанной и честной по отношению к себе. Задавать вопросы и честно отвечать на них — это здоровая адекватность.





Второе — ответственность. Ответственность за свою жизнь, за слова, за поступки. Думаю, это про взрослость. Когда человек понимает, что лишь он один несет за себя ответственность, в его жизни все меняется.

Третье — развитие. Личностное, профессиональное, развитие в отношениях, развитие своего города и страны. Думаю, это миссия каждого в жизни. И если человек это понимает, он движется в унисон с миром, а вселенная ему помогает.

Четвертое, может быть, банальное, но фундаментальное — любовь. Считаю, что все в жизни нужно делать по любви, по сердцу. Этому меня научила мама — любое, даже самое маленькое дело выполнять осознанно, честно, с любовью. Даже если ты моешь посуду, сделай это хорошо, а не для галочки. Это показывает твое отношение не только к мытью посуду, а к жизни в целом. С маленьких вещей строятся большие дела.

Все в жизни нужно делать по любви, по сердцу

Если возникают трудности, я абстрагируюсь от них и смотрю на проблему со стороны. Спрашиваю: для чего мне эта ситуация, что я могу из нее вынести, чему научиться, каким человеком хочу из нее выйти. Тогда сразу появляются какие-то шаги и решения. Считаю, что действие побеждает страх и любую трудную ситуацию.

О людях в жизни

Моя мама — близкий друг и мудрый наставник. Я благодарна, что она научила меня верить и полагаться на Бога, тем самым дав важный внутренний стержень. Мама всегда готова выслушать, понять и принять. Я чувствую ее любовь и невидимую поддержку.

В моей жизни был еще один близкий человек и ориентир — апашка. Она была доброй, мудрой. Обладала безусловной, всепрощающей любовью к миру и людям.

Мой сын — Заир, друг, учитель и помощник. Мы каждый день учимся друг у друга новому. Это удивительное чувство. Ты даешь жизнь человеку, и нет никого роднее его. Но вместе с тем это самодостаточная подрастающая личность, с которой важно и нужно каждый день знакомиться. Поэтому я восхищаюсь сыном. Мне нравится быть его мамой и другом. С ним всегда весело.

Еще у меня есть братишка, его зовут Давид. Он талантливый, трудолюбивый, ответственный. Чем больше я с ним общаюсь, тем больше восхищаюсь им.





С одной стороны, у меня много друзей, с другой, близкими я могу назвать лишь нескольких. Но каждый из них вносит вклад в меня, в мое развитие, в мою интересную и насыщенную жизнь.

Я благодарна за каждого человека, который находится рядом со мной. Нас объединяет любовь к жизни и к людям. Мы позитивные, верим в свои силы и в окружающих людей. Поддерживаем друг друга, но никогда не опускаем руки. Обладаем жаждой жизни, стремлением что-то создавать, творить. Это вдохновляет и не дает права жить иначе.

О деятельности

Моя основная деятельность — коучинг и профориентирование. Я провожу индивидуальные консультации, помогаю людям выявить их таланты, способности, особенности. Мы смотрим, какие сферы деятельности и профессии им более подходят. Прописываем стратегию личностного развития.

Также я провожу мастер-классы и обучение для людей, которые хотят развиваться и реализовывать свой потенциал, но не знают, с чего начать.

Мое призвание — помогать людям находить свое призвание. Если каждый человек в нашем обществе будет заниматься любимым делом и будет делать это профессионально, мы станем счастливыми, удовлетворенными, будем созидать и позитивно мыслить. Поэтому я верю, что, помогая другим найти себя, вношу вклад в развитие своего города и страны.

Еще я увлекаюсь творчеством. Мне интересна сфера кино. Для меня фильмы — это коучинг длительного действия. Если создать классное, позитивное, жизнеутверждающее кино, оно будет жить и вдохновлять людей много лет. Если заложить в него созидательную изюминку, результат будет менять людей, влиять на их жизни. Это вдохновляет.

Искусство в чистом виде не должно заниматься морализаторством. Но мне бы хотелось оставить позитивный след через творчество.





Я всегда хотела попробовать себя в актерской деятельности. Поэтому, когда узнала о возможности поучаствовать в кастинге для съемок фильма «Томирис», приняла решение испытать себя. И не будучи актрисой и не имея специального образования, мне удалось получить главную роль в фильме.

Кастинг проходил долго, и за это время я хорошо подготовилась, чувствовала себя увереннее. Процесс съемок проходил комфортно. Мне посчастливилось работать в команде профессионалов. Каждый из них демонстрировал любовь к своему делу, вдохновлял, поддерживал, задавал направление. В таких условиях и доброжелательной атмосфере легче раскрыться и проявить себя. Я хотела оправдать доверие команды и выкладывалась изо всех сил.

Благодаря участию в съемках, передо мной открылось много возможностей для творчества. Я познакомилась с большим количеством талантливых людей. Популярность, которая пришла после фильма, помогает мне в работе. Но в кино я могу реализовать только половину своего потенциала. Другая моя часть — любить учиться и делиться знаниями. Поэтому я соблюдаю баланс между сферой образования и искусства. Это наполняет меня в полной мере.

Дело моей жизни — помогать людям и вдохновлять их.