Ректор университета Инха в Ташкенте об особенностях вуза и возможностях для студентов

О себе

Я родился в Ташкенте, в обычной семье. Отец — инженер-строитель, мать — педиатр. Было сложно строить карьеру без связей, но у меня была высокая мотивация чего-то добиться. Я всегда стараюсь быть winner. Поэтому могу сказать, что я winner из обычной семьи.

Я свободолюбивый, творческий человек. Не люблю, когда меня ставят в рамки, регулируют мои действия. Мне нравится творить, сочинять.

Мне близко управление, менеджмент. Поэтому в IT-сфере я строил карьеру как проект-менеджер, управлял совместными корейско-узбекскими IT-проектами. У Узбекистана тесные взаимоотношения с Кореей. Многие молодые люди учатся в Корее, знают корейскую поп-культуру. Я сам учился там 15 лет назад.

Я большой трудоголик, люблю то, чем занимаюсь. Люблю университет, где работаю почти четвертый год. Когда человек любит то, что делает, он живет этим. Поэтому работа — часть моей жизни. Я думаю об университете, даже если я дома или с друзьями. В выходные, обязательно приезжаю сюда хотя бы на 15 минут, чтобы убедиться, что все нормально: дети учатся, коллеги работают.

При этом я понимаю, что важно отдыхать. Люблю горы, кемпинг. Занимаюсь бегом, велоспортом, хожу в тренажерный зал. Люблю фильмы. Когда находится время, иду в кинотеатр.

Люблю Ташкент. Как говорится, Ташкент — город хлебный. Здесь можно получать хорошие знания, есть много возможностей, чтобы работать или создавать бизнес. Я люблю ташкентские традиции. Мне нравится, что это интернациональный город. Тут можно встретить казахов, кыргызов, таджиков, русских, корейцев. Большинство из них родилось здесь. Все уважают друг друга. Будут говорить на том языке, на котором вам комфортно, если знают его. Некоторые таксисты или официанты, даже говорят по-корейски.

Я семьянин, у меня двое сыновей. Дети и их успехи, достижения делают меня счастливее.

Это важно — видеть, что люди на вашей улице, в вашем городе, в вашей стране счастливы

Еще я чувствую счастье, когда вижу результаты проделанной работы, решаю насущные вопросы и проблемы. Радуюсь, когда студенты и сотрудники проявляют инициативу, проводят мероприятия, встречи, когда я принимаю в этом участие. Например, мы работаем с детским домом, обучаем детей. В прошлом году один воспитанник выиграл грант и поступил в вуз в Китае. Я организовал эту работу, но обучали его наши преподаватели и студенты.

Счастливым меня делают люди, которые радуются жизни. Это важно — видеть, что люди на вашей улице, в вашем городе, в вашей стране счастливы.

О жизненных принципах

Для меня важно трудолюбие. Еще я уважаю упорство и целеустремленность. Когда человек может подставить перед собой цель и добиться своего.

В 30 лет я получил степень PhD, а в 32 года возглавил один из самых престижных вузов в Узбекистане. Я просто делал то, что мне нравится, получал удовольствие. Поэтому неважно, где ты работаешь. Главное, чтобы тебе это нравилось.





Думаю, нужно быть немножко авантюристом, иногда идти на риск. Мало у кого можно встретить это качество. Обычно мы предпочитаем не выходить из зоны комфорта.

Я перфекционист. Требовательный и строгий человек, в первую очередь по отношению к себе, а уже потом к окружающим. Мне сложно работать с людьми, которые не берут ответственность за свои слова, действия, семью, работу, жизнь. С людьми, которые бросаются словами или лгут. К сожалению, таких в обществе немало.

Трудности воспринимаю как очередной опыт. Так как я самокритичен, считаю, что причиной стала моя непредусмотрительность. Затем принимаю случившееся и начинаю анализировать ситуацию. Для этого мне нужно отвлечься, сменить обстановку. Остаться наедине с собой, чтобы подумать, обмозговать последствия. Затем принимаю решение и иду дальше. Все, что ни случается, к лучшему.

О людях в жизни

Мои родители воспитывались в определенных рамках и стандартах советского общества. Но перемены, которые произошли в 90-е годы, на них повлияли. Тяжелые времена рождают сильных людей. Поэтому они сыграли большую роль в моем становлении.

Важная часть жизни — наставники. После того как ты окончил университет, нужно выбирать не работу, а хорошего наставника, чтобы перенять ценный опыт. Мои наставники когда-то порекомендовали выиграть грант и поступить в вуз за пределами Узбекистана. Поэтому я часто общаюсь с молодежью, студентами. Могу обсудить с ними разные темы или поиграть в футбол. Когда выезжаю в регионы, встречаюсь со школьниками. Подбадриваю их, мотивирую.

Нетворкинг тоже играет огромную роль. У меня везде друзья и в Узбекистане, и за пределами страны. Мне нравится общаться с честными, искренними, позитивными людьми. Думаю, подобное притягивает подобное. Я фильтрую свое окружение. Стараюсь не только брать от других, но и давать взамен.

Современный узбекистанец — это разносторонний человек, который ценит преимущества национального менталитета

У меня прекрасная команда. Я рад, что за четыре года собрал рядом с собой умных и опытных людей, которые могут дать дельный совет.

Современный узбекистанец — это разносторонний человек, который ценит преимущества национального менталитета. Конечно, некоторые традиции изживают себя, что-то нужно менять. Но культура — это то, что отличает нас от других. При этом такой человек толерантен, уважает другие народы и их особенности.

О деятельности

Я работал в Министерстве развития информационных технологий. Был первым заместителем в компании UNICON. Параллельно по субботам преподавал в Ташкентском университете информационных технологий.

Затем попал в проектную группу по запуску Университета Инха в 2013 году. Первым ректором вуза был, на тот момент заместитель председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, который в настоящее время занимает пост Министра по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз. В его команде мы занимались переговорами с партнерами. Поэтому я знал особенности соглашения между нашими вузами.

В Узбекистане, ректор в университет назначается решением премьер-министра, согласованным с Президентом. Потому что ректор — это не только хороший управленец, но и государственный деятель. Думаю, моя работа в проектной группе сыграла роль, когда меня назначили ректором Университета Инха.





Наш университет ориентирован не на количество, а на качество. Поэтому мы предлагаем всего 420 мест в год. Когда я пришел, в вузе было 10 грантов. Теперь их 80. Мы даем образование международного уровня. Соблюдаем стандарты корейского образования. Я восхищаюсь нашими преподавателями. У нас более 50 педагогов высшего класса, из них более 20 — иностранцы из Кореи и других стран. А местные преподаватели в свое время учились за границей. Все они вкладывают в работу со студентами душу, любят молодежь.

Академические процессы полностью регулируются проректором из Кореи. Мы не вмешиваемся в учебный процесс, занимаемся только операционным управлением, финансовой деятельностью, кадрами.

Наши студенты находят работу уже на втором году обучения. Трудятся в топовых компаниях. Мы организуем для желающих стажировки в разных компаниях. Например, многие хотят работать в банковской сфере. Один из основных партнеров — IT Park в Узбекистане. Студенты часто проходят там стажировки, получают гранты. Посещают конкурсы, хакатоны, презентации, инкубаторы, другие ивенты.

В последние годы IT в Узбекистане активно развивается, много сделано в области экспорта IT-услуг. К нам пришло много международных компаний. Узбекистанцы понимают, что IT — это перспективная отрасль, высокооплачиваемая работа, за которой будущее. Поэтому у нас становится все больше молодежи, которая работает в международных компаниях: Facebook, Google, Amazon, EPAM, Uber. Многие уезжают в США, учатся, а потом возвращаются с опытом, знаниями и открывают свой бизнес.

Дело моей жизни — быть полезным. В первую очередь своей семье. Когда дома все хорошо, ты можешь спокойно идти на работу и делать что-то хорошее там. Помогать окружающим. Я хочу продолжать работать и делать то, что будет помогать людям.

В будущем, возможно, открою свою школу, где мы будем учить людей языкам и современным профессиям.