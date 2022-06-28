«Я смотрю на жизнь с позиции автора», — Виктория Новичкова о принципах, которые помогают в работе и в жизни









О себе

Я профессионал. У меня развит дар продаж и убеждения. Поэтому я хороший лидер. Могу вдохновить команду и убедить пойти вперед вместе со мной.

Я пример человека, который много достиг своим трудом. Поэтому всегда говорю команде, что можно добиться высоких результатов, если быть трудолюбивым, открытым и верить в себя.

Смотрю на жизнь с позиции автора. Это значит, что я сама ответственна за свою жизнь, работу, команду. Такая позиция открывает много возможностей, сил, перспектив. Ты не забиваешь голову поисками виновных в собственных неудачах. Понимаешь, что никто тебе ничего не должен.

Умею дружить. Дружба и отношения — это большой труд. Если ты не прикладываешь усилия, не жертвуешь временем и вниманием, у тебя вряд ли сложатся сильные и крепкие отношения.

Я честная и открытая. Не трачу время на то, что мешает жить. Не занимаюсь токсичными вещами — интригами, обидами. Решаю все важные вопросы сразу. Любой диалог веду прямо и конструктивно. Люблю жизнь во всех ее проявлениях. Поэтому доверяю людям, которые меня окружают.

Люблю жизнь во всех ее проявлениях

Я заядлый путешественник. Посетила больше 65 стран. Путешествия — это глоток воздуха, возможность вдохновения. Главное правило — никаких ожиданий. Тогда ты готов принимать все, что увидишь. Мне нравится знакомиться с местными людьми, кухней, культурой. Я умею быстро переключаться с работы на отдых. И наполняться.

Люблю музыку. Если есть возможность, иду в караоке. Если нет — пою за рулем, дома. Музыка — это самое гениальное, что когда-либо было придумано.

Мне нравится собирать друзей. Каждую неделю они приходят ко мне, мы готовим ужин, за бокалом вина обсуждаем последние новости, прочитанные книги и другие интересные темы.

Еще я люблю вино. Когда работала в Армении, где вино — это главное национальное достояние, увлеклась изучением этого напитка. Прошла курс сомелье, чтобы понимать основы и различать вкусовые особенности разных сортов.

Люблю природу. Мое детство прошло у дедушки с бабушкой. Мы жили недалеко от леса, куда мы ходили за грибами, ягодами, орехами, а также на рыбалку. Поэтому я отношусь к природе с трепетом. В лесу не хочется никуда спешить. Это про созидание и замедление.

Я счастливый человек. Счастье для меня — это любовь, открытость к миру. Если ты смотришь на мир с улыбкой, то он отвечает тебе тем же.

О жизненных принципах

Я гибкий человек. Но есть вещи, которые не прощаю. Это предательство и воровство. Если человек хотя бы раз позволит себе подобное, его больше не будет в моей жизни. Неважно, почему он это сделал. Все остальное я готова обсуждать.





Когда возникают внешние вызовы, я смело их принимаю. Не боюсь ошибок. Мы — люди, можем себе их позволить.

О людях в жизни

Друзья часто говорят, что я собираю вокруг себя прекрасных людей. И я благодарна за тех, кого встречала на пути. Нужные люди всегда появляются в моей жизни в нужное время. Иногда они даже не понимают, что одной фразой изменили мою жизнь.

Важный человек и вдохновитель — бабушка. Она научила меня вести диалог. Давала возможность себя проявить. Когда мне было шесть, я приняла решение пойти на рынок и продать прочитанные книжки. Она не остановила меня, но предупредила, что я могу устать по пути или могу ничего не продать. Объяснила, что в этом нет ничего страшного и расстраиваться не стоит. В результате я без опасений и сомнений продала все, что планировала.

В 2003 году я начала карьеру в компании «Евросеть». Была продавцом и выигрывала много конкурсов. Была лучшим продавцом России, а потом СНГ. В 2007 году выиграла первую квартиру в Москве. Тогда Евгений Чичваркин, основатель компании, приехал в наш магазин, чтобы познакомиться со мной. С тех пор мы стали друзьями. Он стал для меня вдохновителем, многому научил, расширил сознание. Направил к тому, кем я стала.

В 23 года я переехала в Армению. Там мой руководитель — Андрей, показал, как можно смотреть на вещи и процессы по-другому. Другой руководитель — Евгений Настрадин, научил мыслить стратегически.

Еще я нахожу вдохновение в близких подругах. Это достойные люди, которые готовы делиться и горем, и радостью. Всегда поймут, примут. Всех моих друзей объединяет дичайшая любовь к жизни.

О деятельности

Я работала в разных сферах. Во время учебы в школе трудилась в казино, еще была проводником на железной дороге, барменом, даже продавала арбузы.





Официально карьеру начала в компании «Евросеть». Была продавцом, потом старшим продавцом, директором магазина. Через четыре года ушла в компанию «Ион». Затем переехала в Армению, чтобы работать в Beeline. Также работала в московском офисе компании, отвечала за продажи. Была сотрудником компании «Ростелеком».

После этого приняла решение отдохнуть и поехала в Грецию. Мы отдыхали месяц, а затем мне предложили поучаствовать в конкурсе на позицию в Казахстане. В результате я оказалась в этой стране и стала директором по продажам офиса Beeline.

Когда поняла, что пора что-то менять, уехала за рубеж и получила дополнительное образование. И уже потом познакомилась с Тимуром Турловым. Мы создали проект Freedom Mobile. На данный момент я занимаюсь его развитием. Перед нами есть задача — стать одним из главных дистрибьюторов смартфонов в Казахстане. И мы добиваемся этого за счет увеличения сети, квалифицированных продавцов и выгодных условий для клиентов.

Дело моей жизни — воплощать идеи в реальность

За один год мы уже достигли потрясающих результатов. Открыли 80 магазинов и набрали 1000 человек.

Дело моей жизни — воплощать идеи в реальность. Я готова взяться за любую идею и сделать ее успешной, если верю в нее.