Шахрух Низамутдинов об открытии FCB Artgroup в Ташкенте и о том, как помогает международным брендам развиваться в Узбекистане





О себе

Я идейный человек. Постоянно придумываю новые проекты, быстро загораюсь ими. Живу маркетингом, коммуникациями, рекламой. Меня вдохновляет все, что касается креатива и создания новых решений, нацеленных на увеличение прибыли брендов.

Недавно я услышал мысль, что все мы гонимся за временем. На самом деле у человека много времени, но часто нет энергии. Мне повезло, потому что я энергичный человек. Могу заряжать людей вокруг, мотивировать их, вести за собой.

Жизнь прекрасна, поэтому я люблю в ней все: время, проведенное с родными людьми, время, когда ты развиваешься и познаешь что-то новое, моменты, когда совершаешь новые открытия.

Жизнь прекрасна, поэтому я люблю в ней все

Обожаю путешествия. Мне нравится замечать, что люди в разных странах похожи, живут одними и теми же заботами. Поэтому международные компании часто создают глобальные рекламные компании, которые одинаково хорошо работают и в Индии, и в США.

Люблю Узбекистан. Объездил почти всю страну благодаря работе. Каждый раз, когда приезжаю в другой регион, узнаю что-то новое. Люблю Бухару. Радует, что у нас появляется много курортов. Например, Чарвак.

Мне нравится соревноваться. Это выражается в спорте, в бизнесе. Если что-то не получается, делаю выводы, ищу другие решения.

Я счастливый человек. Важные составляющие человеческого счастья — это здоровье, семья, дети и любимое дело, которое приносит доход.

О жизненных принципах

Основная ценность, которую я прививаю сотрудникам — это любознательность. Если человек хочет работать в маркетинге и коммуникациях, он должен иметь широкий кругозор. Важно всегда смотреть по сторонам, искать и находить что-то новое, следить за тем, что происходит в мире, что движет людьми.

Еще один принцип — любить то, что делаешь. Искренне верю, что если ты любишь свою работу, то отдаешься ей на 100%, с уважением относишься к коллегам и к себе.

Третье — быть честным с самим собой и с другими. Это фундамент, потому что без доверия невозможно создать что-либо стоящее.

В работе с партнерами и клиентами, главное правило — взаимоуважение. Мы ни за какие деньги не работаем с людьми, которые не уважают нашу команду. Наши сотрудники трудятся, чтобы помогать бренду развиваться. И если клиент не понимает этого, нам не по пути.

Я эмоциональный человек. Поэтому, когда случаются сложности, могу дать волю чувствам. Но затем выписываю на бумагу все варианты решений. Потому что почти все трудности можно решить. А лучше заранее рассмотреть все возможные варианты развития событий, чтобы ни одна ситуация не застала вас врасплох.

О людях в жизни

Я из творческой семьи. Мой отец Шахбоз Низамутдинов, один из основателей группы «Ялла». Он был художником, человеком искусства. И именно он воспитал меня, заложил основные ценности и развил творческую жилку.





В детстве меня вдохновлял Уолт Дисней. Я тоже рисовал, поэтому интересовался его творчеством. Он мотивировал меня и как бизнесмен, который создал огромную империю. Со временем кумиры менялись. Я узнал про Стива Джобса, Ричарда Брэнсона. У каждого из них чему-то учился.

Из узбекских предпринимателей мне нравится деятельность Зафара Хашимова. Это мудрый и расчетливый бизнесмен, который умеет грамотно инвестировать в успешные проекты. Еще мне импонирует казахстанский предприниматель Маргулан Сейсембаев.

Я отрытый, сразу пускаю людей в свою душу. При встрече с новым человеком выдаю ему полный кредит доверия. К сожалению, со временем этот кредит доверия может упасть. Но изначально я открыт ко всем.

У меня несколько кругов общения. Один из них — предприниматели и топ-менеджеры. Еще есть круг рекламщиков и маркетологов. Третий круг — друзья, одноклассники. Нас объединяют общие интересы и стремления.

О деятельности

Я занимаюсь маркетингом более 15 лет. Около 10 лет был сотрудником компании Carlsberg. Год жил и работал в Москве, в Global Spirits. Постепенно рос по карьерной лестнице. В 2011 году уехал в Азербайджан, где на позиции маркетинг-директора отвечал также за рынок Грузии.

В 2017 году я вернулся в Узбекистан. Увидел, что здесь начались большие классные перемены, а рынок стал более открытым. Поэтому я принял решение остаться и внести свою лепту в развитие страны.

Маркетинг — это большая сфера, которая включает в себя множество направлений. Но меня больше всего интересует область коммуникаций. Мне нравится изучать, как люди думают, на основе чего принимают решения, что их вдохновляет. Поэтому я мечтал о создании агентства, которое бы придумывало интересные решения для клиентов на рынке Узбекистана.





В 2019 году мой друг и партнер из Азербайджана приобрел франшизу международного агентства FCB Artgroup. Я предложил ему запустить бренд и в Узбекистане. В то время в нашей стране вообще не было международных агентств, потому что никто не понимал, зачем платить за их услуги. Мы одни из первых начали развитие здесь культуры работы с агентствами.

Теперь я управляющий партнер и креативный директор международного агентства FCB Artgroup Tashkent. За три года мы вошли в топ-5 агентств Центральной Азии. Работаем с международными брендами, среди которых: Coca Cola, Unilever, Henkel, Philip Morris. Есть локальные клиенты: Agrobank, Aloqabank, Anorbank и другие. Мы углубляемся в бизнес каждого клиента, находим причинно-следственные связи и помогаем им расти.

Мы ищем тон узбекской коммуникации

В компании пять основных направлений: креатив и коммуникационные стратегии, бренд-маркетинг, digital-кампании, PR, трейд-маркетинг. Наша цель — стать призером фестиваля: «Каннские львы».

Мы ищем тон узбекской коммуникации. Ташкент и регионы сильно отличаются. Где-то коммуникация более европеезированная, где-то довольно примитивная. Мы стремимся найти баланс, нашу узбекскую тональность, которая будет близка и понятна всем.