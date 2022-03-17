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Ректор Yeoju Technical Institute In Tashkent о первом частном вузе в Узбекистане
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Сегодня в 18:55

Ректор Yeoju Technical Institute In Tashkent о первом частном вузе в Узбекистане

Жанполат Кудайбергенов, ректор Yeoju Technical Institute In Tashkent, @ytit.uz


О себе


Я простой, скромный человек и в то же время требовательный к себе и другим.

Люблю путешествовать, познавать мир. А в каждой новой стране обязательно пробовать местную кухню. Меня сильно удивила и восхитила Япония. Например, из-за того, что у этой страны небольшая территория, вся жизнь людей кипит под землей.

Преодолевать трудности мне помогает терпение. Трудности должны быть, потому что благодаря им у человека формируется опыт, характер, полезные навыки. Без трудностей нет развития.

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Нравится работать с молодежью. Я и сам многому у них учусь. Ведь чтобы шагать в ногу со временем, нужно быстро осваивать новое, быть восприимчивым к изменениям. А у молодежи это получается лучше, чем у кого-либо еще. Также для меня важно подсказать и посодействовать каждому молодому человеку в выборе его главной цели жизни.

Счастливым меня делают достижения целей и помощь другим. В сфере образования я работаю с 2003 года, и за это время несколько десятков студентов, которым я преподавал, переехали за границу и устроились на работу. Приятно, что многие из них благодарят меня и ценят мой вклад в их развитие.


О жизненных принципах


Мой самый главный принцип — быть честным. Если есть честность, остальные вопросы урегулируются сами собой. От честности зависит то, каким будет результат.

И в работе, и в личной жизни всегда придерживаюсь принципов уважения и равенства. Они позволяют собрать и вести за собой лучшую команду и окружение.

Мой самый главный принцип — быть честным


Ценности каждого человека формируются в семье. Поэтому я, как и многие, всегда равнялся на дедушек и бабушек, родителей, дядей и других родственников, которые повлияли на мое воспитание и характер. Горжусь своими бабушками и дедушками с отцовской и материнской линий. Они всю жизнь учились, работали и воспитали по 11 детей.


О деятельности

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Работать в сфере высшего образования я начал в 2003 году, когда решил заниматься наукой в Ташкентском финансовом институте. Сейчас я ректор Yeoju Technical Institute In Tashkent.

Нашему университету уже четыре года. Об YTIT я впервые услышал от учредителя одного частного вуза. Он мой наставник, с которым мы вместе работали. А когда в Узбекистане началось развитие негосударственных вузов для поддержания конкуренции в сфере высшего образования, к нам пришла идея создать частный университет.

Самым трудным было поменять мышление людей и студентов. Так как Yeoju Technical Institute In Tashkent — первый частный вуз в Узбекистане, люди относились к нам с осторожностью. Приходилось много рассказывать о нашей системе обучения и ценностях.

Yeoju Technical Institute In Tashkent — первый частный вуз в Узбекистане


В Yeoju Technical Institute In Tashkent мы ничего не навязываем студентам. Ребята чувствуют себя комфортно, так как нет никаких ограничительных мер. Например, нет звонка, оповещающего о начале или конце занятия. Звонок — это командный метод. У нас есть расписание, аудитории, предмет и преподаватель. Кому нужно, те идут учиться.

Наш вуз для тех, кто хочет учиться и достигнуть определенных высот.

Мы предоставляем современную инфраструктуру, квалифицированных преподавателей, большинство из которых учились за рубежом. В ближайшее время планируем открыть магистратуру и развивать научную деятельность.

Основная оценка нашей деятельности — это успех студентов

Для нас важна дальнейшая судьба студентов. Основная оценка нашей деятельности — это успех студентов. Поэтому мы помогаем и содействуем студентам в вопросе трудоустройства. Выходим на крупные компании и предоставляем им наших самых лучших студентов. Первый выпуск YTIT будет в этом году, но большинство студентов четвертого курса уже получили работу, а некоторым студентам компании-работодатели оплачивают обучение.

Дело моей жизни — помощь другим в познании и поиске себя, своего места в этом мире.

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#узбекистан #ташкент #yeojutechnicalinstituteintashkent #ректор #частныйвуз
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