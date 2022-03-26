Дилшод Джуразода о том, как в 34 года быть инвестором и управлять 15 компаниями





О себе

Я соучредитель группы компаний FIFTYFIVE. Также я инвестор, бизнес-ангел.

Мне важно оставаться порядочным в любой ситуации. Человеческие качества, которые я ценю — доброта, ум, энергичность, харизма.

Для меня как гражданина Таджикистана важно поддерживать культурно-исторические ценности нашего народа. Понимать историю, осознавать, что ты носитель и часть таджикской культуры. Уважать традиции, устои, язык. В систему моих ценностей, конечно, входит религия.

Еще одна ценность — совесть. Есть фраза, которая мне нравится: «Имей совесть и делай, что хочешь».

Я живу мечтами — это мой основной двигатель, мотивация. Люблю жизнь такой, какая она есть. И с каждым днем она нравится мне все больше и больше.

Я живу мечтами — это мой основной двигатель, мотивация

Люблю процесс самосовершенствования. Получаю драйв, когда занимаюсь бизнесом, узнаю новое, работаю в плотном графике. В последнее время меня радует изучение истории и таджикской, и персидской поэзии. Когда читаю поэму «Шахнаме», в каждом слове вижу глубокий смысл.

Люблю спорт. Занимаюсь им с детства, имею достижения. У меня есть и общественное направление деятельности, я — вице-президент Федерации футбола Таджикистана.

Еще я люблю плов и все, что готовит мама.

Я счастливый человек. Недавно понял, что для счастья не обязательно достигать определенной цели. На самом деле каждый день счастливый. Хочу упомянуть японскую философию красоты «ваби-саби». Она о том, что самое красивое и ценное в мелочах. Еще есть таджикское слово: «Хотири ҷамъ». Оно означает нравственное блаженство, упоение и благодать. Это и есть состояние счастья.

О жизненных принципах

Я вижу в слове «принципы» ограничения. Быть принципиальным не всегда эффективно. Это затмевает другое важное качество — гибкость.





Но если говорить про принятые мною правила и взгляды на жизнь, для меня важны честность и порядочность. Фазил Искандер говорил: «Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости».

Мне близка философия, что зрелого мужчину отличает гражданская позиция.

Считаю, что для того чтобы человек стал успешным, он должен быть разносторонним и работать в режиме многозадачности. Я не приверженец того, чтобы заниматься одним направлением. Нужно уметь все. По-таджикски, это называется «Хаматарафа».

Раньше я болезненно воспринимал любые ошибки. Но благодаря бизнесу понял, что неудачи — это часть большого успеха. Нужно понять, что это не только нормально, но иногда даже полезно. Решить можно практически любую проблему.

О людях

У меня есть список из 55 личностей, которые меня вдохновляют. Думаю, такой список должен быть у каждого. И именно эти люди-путеводители должны вас окружать.





Мой круг общения — это друзья-партнеры. Люблю свое окружение, потому что выбираю его сам. Нас объединяет единая система ценностей и общее дело. Я дружу и общаюсь с единомышленниками, с людьми, которые могут научить меня чему-то.

Мой круг общения — это друзья-партнеры

Семья — тоже важная часть жизни. У меня традиционная таджикская семья. От папы мне достались мужество, требовательность, сила духа. От мамы —любовь и ласка. Еще у меня есть брат и сестренка.

Создание семьи — это важный и сложный проект. Мне повезло с супругой, она всесторонне меня поддерживает, занимается воспитанием наших детей. У нас четыре сына. Но я мечтаю о десятерых детях.

О деятельности

Я не получал специального образования предпринимателя. Создавал все проекты с нуля, не привлекал инвестиции в проекты. Но у меня было большое желание стать успешным, а также помогло трудолюбие и предпринимательская жилка.

Все началось с банальной перепродажи вещей одноклассникам. Я покупал что-то на базаре и перепродавал приятелям подороже.





После у меня было много разных проектов. Когда направлений бизнеса стало слишком много, мы с партнерами создали инвестиционно-управляющую компанию FIFTYFIVE GROUP. Сегодня она развивается на территории Таджикистана, Узбекистана, России, Китая и ОАЭ. Основные сферы: спорт, питание, финансы, авиация и туризм, одежда, инновации и технологии. Всего у нас около 15 проектов. Мы содействуем их развитию и достижению финансовых показателей. Также поддерживаем стартапы, инвестируем в интересные проекты.

Миссия FIFTYFIVE GROUP — создавать команду профессионалов, реализуя себя через бизнес. Мы хотим собирать лучших людей и давать им возможность расти вместе.

Один из региональных проектов — Startupstan. Это платформа для сотрудничества стартаперов и инвесторов из стран Центральной Азии. Благодаря этому молодые предприниматели смогут выходить на международный уровень.

Также у нас есть благотворительный фонд «Музаффар».

Дело моей жизни — развивать предпринимательство в Таджикистане. Хочу реализовывать большие проекты с таджикским кодом в разных странах.