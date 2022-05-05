Эсен Ниязов о том, как после жизни в США вернулся в Кыргызстан и создал успешный бизнес

О себе





Я предприниматель. Основатель и генеральный директор IT-компании Peaksoft.

Я человек, который все время бросает себе вызов. Мне нравится воплощать собственные идеи в жизнь, даже если они кажутся сложными.

Люблю истории успешных людей. Часто смотрю на YouTube видео с талантливыми людьми и получаю заряд мотивации и энергии.

Люблю футбол. Это единственный вид спорта, который поддерживает мою активность и заставляет сердце биться чаще.

Для меня важно влиять на жизни других людей, быть частью чьего-то успеха. Быть с людьми, которых ты любишь, и помогать им всем, чем можешь — главная ценность.

Для меня важно влиять на жизни других людей

Многие соотечественники смотрят мои видео или интервью и верят, что тоже смогут добиться успеха в IT. По-настоящему счастливым меня делают люди, которые говорят, что я мотивирую их учиться, развиваться, становиться более крутыми специалистами.

О жизненных принципах





Я не придерживаюсь строгих принципов ни в жизни, ни в работе. Считаю, что не нужно ограничивать себя рамками и правилами. Определенный период жизни может быть простым. В другой период нужно принимать новые вызовы. Третий период требует высокой мотивации, а иногда даже приходится идти против собственных жизненных правил. Поэтому я решил, что для меня важно только одно — чтобы все мои действия были справедливы по отношению к другим людям.





Каждый человек в жизни сталкивается с разными трудностями, особенно если он занимается бизнесом. А еще у каждого свое особенное восприятие и взгляды на жизнь. Лично я не отношусь к ней слишком серьезно. Просто делаю все возможное, чтобы оставаться хорошим человеком и качественно выполнять свою работу.

О людях в жизни

Семья занимает особое место в моей жизни. Без нее жизнь бессмысленна. Также важная часть моего окружения — друзья. В 12 лет я поступил в турецкую школу и именно там встретил единомышленников. Это люди, с которыми я вырос, преодолел множество трудностей, пережил счастливые моменты. Не только учился в школе, но и жил в США. Благодарен и счастлив, что в моей жизни есть поддерживающие, умные и веселые товарищи. Они заряжают меня энергией, мотивируют работать усерднее.

Благодарен и счастлив, что в моей жизни есть поддерживающие, умные и веселые товарищи

Они занимаются бизнесом, имеют отличное образование, работают топ-менеджерами в крупных компаниях или стали невероятными программистами. Когда вы окружаете себя такими людьми, у вас нет другого выбора, кроме как становиться таким же трудолюбивым и успешным.

О деятельности





Я работал инженером в одном из крупнейших банков США. Но последние шесть лет работаю в IT-индустрии. Сначала руководил компанией, которая помогает людям попасть в IT-сферу. А с 2019 года управляю собственной компанией Peaksoft.





Все началось, когда я начал разбираться в IT-рынке США. Всем известно, что в IT-индустрии много возможностей и огромные деньги. Когда мы обучили и трудоустроили более 500 человек на работу в IT-сфере, я подумал, что пора обучать талантливую молодежь в Кыргызстане, создать команду разработчиков в Бишкеке. Идея была в том, чтобы получать проекты по конкурентоспособной цене и предлагать клиентам обслуживание высокого качества, находясь в Бишкеке. Я предложил другу стать моим партнером. И все закрутилось.

Мы сосредоточились на аутсорс-услугах по разработке программного обеспечения. Реализовали множество проектов для клиентов из США, запустили три стартап-продукта и школу кодирования. Теперь в нашем офисе в Бишкеке работает 45 сотрудников и обучаются 250 активных студентов. Мы растим собственные таланты и работаем на благо мира.

Зарабатывать можно разными способами. Можно хорошо делать работу, которая вам нравится, не интересуясь деньгами. Можно делать то, что не приносит удовольствия, но дает хороший доход. Дело моей жизни приносит мне не только удовлетворение, но и хороший заработок.