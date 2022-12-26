10 самых популярных статей в рубрике «Наши в мире» в 2022 году

Собрали самые интересные интервью в рубрике «Наши в мире», которыми мы делились с вами в 2022 году.







Узбекистанец о том, как после учебы в Японии создал успешный бизнес в США



Тимур Мирзаев, 35 лет, город — Оттава, предприниматель, основатель ряда компаний, @timmirzaev





Я родом из Узбекистана, город Самарканд.

В 2015 году я основал компанию Devis Cargo в Орландо. Рост был невероятный. Уже в 2019 году мы получили премию Inc. 5000, заняли 194 место как одна из самых быстрорастущих компаний. Офисы Devis Cargo работали в Орландо, Огайо, Чикаго, Ташкенте. По дороге ездили 200 траков по 2 водителя.

В 2020 году мы сделали ребрендинг. Теперь компания называется Energy Trucking. Также у меня есть консалтинговая компания Truckstaff Solutions, компания City Fuel, где мы предоставляем топливные карты для транспортных компаний. Еще одно направление — брокерская компания, которая работает с дистрибьютерскими складами.

Во всех офисах работает около 230 сотрудников.

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Из села Калбатау — в Лондон. Казахстанец о переезде за рубеж и работе в Meta



Аймурат Мамбетниязов, 22 года, город — Лондон, Software Engineer в Meta, @aymurat_m





Я вырос в Восточно-Казахстанской области, в селе Калбатау. Учился в Георгиевской средней школе. Поступил в КазНУ им. Аль-Фараби. В этом году окончил бакалавриат и переехал в Лондон. Работаю разработчиком в компании Meta.

В Meta я разрабатываю инфраструктуру для соседних команд, работающих над виртуальной реальностью. Основная задача нашей команды — оптимизация процесса обновления программного обеспечения устройств для виртуальной реальности.

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Молодой IT-специалист из Алматы о том, как получил офферы от Meta и Amazon после выпуска из университета



Галымжан Кенжетаев, 22 года, город — Лондон, Software Engineer в Meta, @scientistsoul





Я окончил школу в Алматы. Учился в МУИТ. В начале третьего курса заинтересовался алгоритмическими проблемами, подавался на стажировки в разные технологичные компании. Параллельно получал опыт в локальных стартапах.

В 2021 году, когда закончилась история с пандемией и компании возобновили набор сотрудников, я тоже подал документы в FAANG. Прошел интервью в Google, Meta и Amazon. Получил оффер от Meta и Amazon и по итогу стал сотрудником Meta в Лондоне.

Я работаю в команде Spark AR, которая занимается AR-эффектами, масками и играми в Instagram.

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Динара Кабиева о выигрыше в лотерее Green Card, переезде в США и карьере в Johnson&Johnson

Динара Кабиева, 33 года, город — Тампа, старший финансовый аналитик в Johnson&Johnson, @dinara_murtazina





В США мы с семьей переехали в декабре 2018 года. Участвовали в лотерее Green Card и выиграли с первого раза, поэтому решили попробовать свои силы в новой стране. Переезд в США был давней мечтой супруга, так как здесь живет его единственный родной брат.

Теперь мы живем в городе Тампа, штат Флорида. Воспитываем двоих детей: Тимура и Амели. Я работаю старшим финансовым аналитиком в компании Johnson&Johnson.

Я занимаюсь тьюторством по финансам и бухгалтерскому учету.

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Как девушка из Казахстана переехала в Италию и стала сотрудником Gucci



Ясмина Умарханова, 25 лет, город — Флоренция, agile coach в головном офисе Gucci, LinkedIn





Я переехала в Италию в конце февраля 2022 года. Поводом к смене места жительства стала работа.

Теперь я занимаюсь agile coach в итальянском модном доме. Мы занимаемся трансформацией компании, хотим перейти в digital. Agile означает проворный, гибкий. Как раз этому я и обучаю бренд на командном и организационном уровне.

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Как девушка из Шымкента переехала в США и помогает строить небоскребы в Нью-Йорке

Арайлым Калдарбек, 25 лет, город — Нью-Йорк, специалист по архитектуре и строительству, @arailym.ah





Я окончила КТЛ и Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова в городе Шымкент. В Штаты приехала как студент языковой школы, а затем поступила в магистратуру. Не планировала жить в США, но получила грант от Мэрилендского университета.

Теперь живу и работаю в Нью-Йорке. Консультирую и помогаю городским разработчикам строить здания.

Я работаю в частной компании. Консультирую архитекторов и инженеров Департамента строительства в Нью-Йорке. На данный момент мы трудимся над четырьмя новыми зданиями в районах Манхэттана и Бруклина. Всего у меня уже около 45 выполненных проектов.

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Мадина Расулова о том, как переехала в Сингапур и строит карьеру в IT, работая для Microsoft APAC



Мадина Расулова, 24 года, город — Сингапур, бизнес-программный менеджер для Microsoft, @marronms





Я родилась в Алматы, но вместе с супругом уже три года живу в Сингапуре.

За границу впервые уехала в 15 лет. После окончания университета мы с супругом переехали в Сингапур.​

Я работаю бизнес-программным менеджером для Microsoft АРАС. Это Азиатско-Тихоокеанский регион, включающий в себя Сингапур, Индонезию, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Филиппины.​

Я сотрудник подразделения Marketing & Operations. Отвечаю за программы, кампании и мероприятия, необходимые для развития бизнеса в странах АРАС, и за маркетинговый бюджет.

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Из повара в сотрудника LinkedIn. Как Максат Кадыров переехал в Штаты и устроился в крупную IT-компанию



Максат Кадыров, 29 лет, США, Senior Software Engineer в LinkedIn, @maxat_kadyrov





Я родился в Актобе. Получил образование в ЕНУ. В 2015 году, когда доллар в Казахстане быстро рос, решил, что хочу попробовать свои силы за рубежом. Мне посоветовали найти учебное заведение для прохождения языковых курсов. После я получил визу на год и в январе 2016 года переехал в США.

В LinkedIn я работаю в команде Productivity Engineering. Мы делаем LinkedIn продуктивным, занимаемся внутренними продуктами. Лично я работаю над автоматизацией переводов и над чатом Help Center.

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Жизнь и работа в Амстердаме: Мария Баекенова о переезде и карьере в KPMG

Мария Баекенова, 30 лет, город — Амстердам, финансовый аудитор в KPMG, @mariyawinnerx10





Я родилась и выросла в Алматы.​ В 2020 году поняла, что нужно активно действовать: рассылать резюме, коммуницировать с коллегами, которые работают за границей, и искать новые возможности для роста.

В январе 2021 года я переехала в Нидерланды.​ Основная причина и цель — получение международного опыта. К тому же я знала, что это удивительная страна, где проживают открытые и отзывчивые люди.

Я работаю финансовым аудитором в компании KPMG в отделе международного бизнес-департамента. Я первая девушка из Казахстана, которая работает в этом направлении.

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Я работаю в Google. Жазира Гариполла из Атырау о карьере программиста в США



Жазира Гариполла, 25 лет, город — Сиэтл, Software Engineer в Google, @zhazira__life





Я родом из нефтяной столицы Казахстана — Атырау.

В США переехала в прошлом году вместе с супругом. Изначально он работал в Google в Германии, но сменил команду на ту, что базировалась в Сиэтле. Теперь я тоже работаю​ на позиции Software Engineer в этой компании.​

Я работаю в команде YouTube. Все новые фичи мобильного приложения социальной сети на iOS девайсах — это наши усилия.

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