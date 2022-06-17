Динара Кабиева о выигрыше в лотерее Green Card, переезде в США и карьере в Johnson&Johnson

Динара Кабиева выиграла лотерею Green Card, после чего девушка вместе с семьей переехала в Штаты. Она рассказала о моментах адаптации и как пришла к позиции аналитика в Johnson&Johnson.







Динара Кабиева, 33 года, город — Тампа, старший финансовый аналитик в Johnson&Johnson, @dinara_murtazina







О переезде





В США мы с семьей переехали в декабре 2018 года. Участвовали в лотерее Green Card и выиграли с первого раза, поэтому решили попробовать свои силы в новой стране. Переезд в США был давней мечтой супруга, так как здесь живет его единственный родной брат.

Теперь мы живем в городе Тампа, штат Флорида. Воспитываем двоих детей: Тимура и Амели. Я работаю старшим финансовым аналитиком в компании Johnson&Johnson.

Об адаптации и сложностях





Самое яркое, но не самое приятное впечатление, которое запомнилось и удивило — покупка машины. Процесс может затянуться на целый день. Потому что ты, как на базаре, выторговываешь для себя лучшие условия. Мы провели в автосалоне около 12 часов.

Еще в первое время бросались в глаза улыбчивость и приветливость американцев. Здесь комплименты тому, как ты выглядишь и какие у тебя милые дети, привычны.





Первые полтора года мы варились в «собственном соку»: обустройство быта, рождение дочери, воспитание детей, поиск работы. Не было ни времени, ни ресурсов на поиск окружения. Иногда чувствовалось одиночество и «голод» общения.

Работайте над тем, чтобы влиться в местный ритм





По прошествии трех лет мы нашли компанию, с которой проводим время: отмечаем праздники, Дни рождения. Чувствуем себя частью социума.

Система здравоохранения в США сложная. Нужно вникать, что именно покрывает страховка, а что нет, какие врачи в «системе», а какие нет. Иначе можно получить счет на кругленькую сумму. До сих пор перед походом к врачу или вызовом скорой бригады сначала думаешь, стоит ли обращаться за медицинской помощью или лучше перетерпеть. Поэтому лучше знать свои права, сразу разобраться, как работает система.

Работайте над тем, чтобы влиться в местный ритм. Не пытайтесь обойти систему — в США это не работает. Иногда раздражает, что здесь все строго по бумажке, много бюрократии, но это организовывает.

О развитии и карьере





До переезда я работала в «Большой Четверке» старшим консультантом в отделе «Инвестиции и рынки капитала». Приехав США в разгар пандемии, начала поиск работы.

Активный период поиска занял около трех месяцев. Был страх, что мой опыт будет не релевантен, а уровень языка окажется недостаточно хорошим. Факт, что я провела в декрете три года, тоже не добавлял уверенности. Хотя у меня не было никаких предпосылок для сомнения в себе: пять лет опыта работы в «Большой Четверке», магистратура в Великобритании, сертификаты ACCA и CFA.





В первое время рекомендую разобраться, как правильно составлять резюме, упаковать свой предыдущий опыт, на каких платформах искать работу, как готовиться к интервью. Еще важно верить в свои силы. Подтянуть уровень английского языка, если нужно. По возможности найти карьерного коуча, который разложит все по полочкам.

В итоге в 2020 году я получила предложение о работе в Тампе, в частной медицинской компании в роли финансового аналитика. Проработав в этой компании почти год и поняв, что в США живут и работают такие же люди, я приняла решение вернуться в корпоративную среду. После месяца поисков я прошла три этапа интервью и приняла предложение от Johnson&Johnson.

Я занимаюсь тьюторством по финансам и бухгалтерскому учету. Мне нравится корпоративная культура в J&J. Американцы ужасные трудоголики, но они умеют четко разграничивать рабочее и личное время. В пять часов вечера офис обычно пуст. Здесь не приветствуется, когда ты отправляешь email поздно ночью, рано утром или в выходные, так как это может послужить источником стресса для получителя.

Я работаю в международной команде. Мои коллеги из Европы, Азии, Латинской Америки. Из-за разных часовых поясов приходится присутствовать на звонках с семи утра. Но меня это устраивает, потому что я знаю, что в эти дни смогу отключиться пораньше. Менеджменту неважно, провел ли ты все восемь часов за работой, главное — качество выполненных задач.

Как повлиял переезд





Люди в США начинают чувствовать себя старыми гораздо позже, чем у нас. Мы ездили в круиз, где видели много пар преклонного возраста. Они за ручку гуляли по кораблю, сидели в кафе, играли в казино. По ним было видно, что они счастливы. И мы с супругом учимся быть счастливыми, получать удовольствие от жизни.