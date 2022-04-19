Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/583/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/58350ab4bbca08aec9e992602a98e34d.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
zhizn-i-rabota-v-amsterdame-mariya-baekenova-o-pereezde-i-kar-ere-v-kpmg
Жизнь и работа в Амстердаме: Мария Баекенова о переезде и карьере в KPMG
38
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 18:45

Жизнь и работа в Амстердаме: Мария Баекенова о переезде и карьере в KPMG

Мария родом из Алматы. Она первая девушка из Казахстана, которая работает в отделе международного бизнес-департамента в компании KPMG. Она поделилась мыслями по поводу переезда и карьеры за рубежом.​

Мария Баекенова, 30 лет, город — Амстердам, финансовый аудитор в KPMG, @mariyawinnerx10

Мария

О переезде

Я родилась и выросла в Алматы.​ В 2020 году поняла, что нужно активно действовать: рассылать резюме, коммуницировать с коллегами, которые работают за границей, и искать новые возможности для роста.

В январе 2021 года я переехала в Нидерланды.​ Основная причина и цель — получение международного опыта. К тому же я знала, что это удивительная страна, где проживают открытые и отзывчивые люди.

Об адаптации и сложностях

Амстердам — город, который пользуется популярностью не только среди туристов, но и среди экспатов со всего мира. Поэтому найти хорошую квартиру — тот еще квест. Спрос на жилье растет с каждым годом.​ Я советую людям, которые планируют переезд в Амстердам, снять жилье на Airbnb на месяц-два и уже на месте заниматься поиском квартиры.​

Второй момент — знание голландского языка. Эммигранту в первое время будет достаточно сложно. При возможности нужно брать курсы и изучать язык. Несмотря на то что голландцы хорошо владеют английским языком, они ценят и уважают родной язык. Знание местного языка — это проявление уважения к нации, способ познать нидерландскую историю и культуру.

Здесь проживают счастливые люди


Здесь проживают счастливые люди. Они держат в балансе работу и досуг. Всегда готовы проявить заботу и помощь. Это восхищает.

О развитии и карьере

Я работаю финансовым аудитором в компании KPMG в отделе международного бизнес-департамента. Я первая девушка из Казахстана, которая работает в этом направлении.

Мария

Первые шаги в сфере аудита я начала сразу после окончания университета в Великобритании, в компании Ernst&Young. После двух лет работы в данной компании переехала в Алматы и перевелась в KPMG. Мой фокус работы и сектор деятельности перевелся с нефтегаза на финансы. Это было не просто, но я получила хороший опыт. Спустя несколько лет осознала, что мне нравится то, чем я занимаюсь.​

Я продолжаю карьеру в KPMG. Каждый день учусь чему-то новому и развиваюсь. Наша компания придерживается таких ценностей, как открытость, отзывчивость, уважение друг к другу. В KPMG работают люди из разных стран, все относятся с пониманием и уважением друг к другу. Все это делает работу и жизнь интересной и комфортной.

Для поиска работы за рубежом, займитесь своим CV. Постройте его так, чтобы он был четким, понятным и структурным. Еще рекомендую из личного опыта прокачивать soft skills — умение презентовать проекты, клиента, команду.

Как повлиял переезд

С переездом в Нидерланды во мне поменялось многое, начиная от личностных характеристик, заканчивая техническими и профессиональными навыками. Произошла кардинальная трансформация. Я учу новый язык, увлекаюсь искусством и занимаюсь спортом. Эти вещи, которым я раньше не придавала значения, стали частью моей жизни. ​

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #kpmg #работазарубежом #нидерланды #карьера
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Аман Утемуратов о 100 отказах и работе в Google и Booking.com
3114
5 историй о поступлении и учебе в лучших вузах Великобритании
2761
Наши в Голливуде: 12 соотечественников, которые строят карьеру в кино
5363
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.