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Как девушка из Казахстана переехала в Италию и стала сотрудником Gucci
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Сегодня в 17:45

Как девушка из Казахстана переехала в Италию и стала сотрудником Gucci

Жить в Италии и работать в известном модном доме Gucci — это не сюжет романтического фильма, это история девушки из Казахстана Ясмины Умархановой. Подробнее в интервью.


Ясмина Умарханова, 25 лет, город — Флоренция, agile coach в головном офисе Gucci, LinkedIn

Ясмина Умарханова.JPG

О переезде

Я переехала в Италию в конце февраля 2022 года. Поводом к смене места жительства стала работа.

Страну выбирала по детской мечте — мне нравится итальянская история и культура. Поэтому я думала о том, чтобы жить в Италии на постоянной основе. До переезда активно изучала итальянский язык.

Об адаптации и сложностях

Самая первая сложность — получение рабочей визы. Государство выдает иностранцам ограниченное количество квот для работы.

Еще одна сложность — язык. Большинство итальянцев разговаривает только на итальянском языке. Даже в туристических городах зачастую можно столкнуться с непониманием английского.

Третье — еда. У итальянцев есть определенный график употребления завтрака, обеда и ужина. Из-за этого кухни закрыты во все остальные часы.

Ясмина Умарханова.JPG

В моем случае, к счастью, сложностей было немного. Компания поддерживала во всех иммиграционных вопросах. Бытовые сложности возникали во время похода в аптеку или на почту, потому что люди не разговаривают по-английски. Я использовала переводчик на телефоне, чтобы показать им, чего хочу.

В первый день приезда я проезжала Тасканские холмы. Впечатление было, словно я сплю, потому что видела эту красоту вживую. Все картинки в интернете с кипарисами, холмами, виллами передают только 50% от реальной красоты. Поэтому больше всего мне понравились Тасканские пейзажи — аутентичные домики, деревья, зеленые поля.

Первая точка адаптации для меня — это супермаркет: составить продуктовую корзину, понять, чем отличается состав и цены. Когда ты понимаешь, что можешь удовлетворить свою базовую потребность, можно переходить на более высокую ступень пирамиды — заводить связи. Я рекомендую сразу искать соотечественников, которые живут в Италии, либо иностранцев, которые проходили этапы адаптации. Они подскажут базовые вещи: как пользоваться общественным транспортом, где выгодные цены на продукты и одежду. Нужно понимать, что на все необходимо время. Как минимум месяца три, чтобы сориентироваться в пространстве.

О развитии и карьере

Это мой первый опыт работы за рубежом. Раньше я работала только в казахстанских компаниях — в стартапе и банке. Сначала занималась HR, так как по образованию я психолог. Затем перешла в отдел искусственного интеллекта, а оттуда в agile coach. Работу в Казахстане найти не сложно. Специалисты нужны всегда. Даже если у тебя нет опыта работы, людей готовы обучать за счет компании. Поэтому самое главное — постоянно спрашивать у знакомых, мониторить вакансии, ходить в компании.

Работу за границей я нашла через LinkedIn — просто вписала название должности и выбрала Италию. Трудоустроиться заграницей поможет хорошее знание английского языка, разносторонний опыт. На самом деле, специалистов из СНГ ценят на зарубежном рынке.

Ясмина Умарханова.JPG

Теперь я занимаюсь agile coach в итальянском модном доме. Мы занимаемся трансформацией компании, хотим перейти в digital. Agile означает проворный, гибкий. Как раз этому я и обучаю бренд на командном и организационном уровне.

Первая интересная особенность работы в нашей компании — это то, что тебя обязательно пригласят на кофе раз пять в день. Кофе — возможность короткой социализации: перекинуться словечками, спросить, как дела, поговорить о погоде, новостях и вернуться на работу. Также люди редко задерживаются. В семь часов всех ждет горячий ужин дома, поэтому люди уходят сразу после окончания рабочего дня. Еще здесь нормально говорить о каких-то семейных сложностях, которые требуют внимания и отпроситься с работы, по этой причине. В Италии ставят семью на первое место.

Как повлиял переезд

Переезд повлиял на выражение чувств и негативных эмоций. Как восточная женщина, я привыкла, что говорить нужно только о позитивных моментах, быть скромной, когда мне что-то неприятно. Теперь понимаю, что даже в заведении можно спокойно сказать: «Ваш кофе невкусный», и это нормально.

У меня изменились пищевые привычки. Люди в Италии начинают ужин в 21:00 и заканчивают в полночь, а после обязательно шот эспрессо или лимончелло.

И еще появилась некая медленность. Люди в Италии живут размеренно — они никуда не торопятся.

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#нашивмире #италия #работазарубежом #карьера #gucci
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