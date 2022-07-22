Из повара в сотрудника LinkedIn. Как Максат Кадыров переехал в Штаты и устроился в крупную IT-компанию

Максат Кадыров переехал в Штаты в 2016 году. Он поделился, какой путь прошел за рубежом.







Максат Кадыров, 29 лет, США , Senior Software Engineer в LinkedIn, @maxat_kadyrov

О переезде

Я родился в Актобе. Получил образование в ЕНУ. В 2015 году, когда доллар в Казахстане быстро рос, решил, что хочу попробовать свои силы за рубежом. Мне посоветовали найти учебное заведение для прохождения языковых курсов. После я получил визу на год и в январе 2016 года переехал в США.

Об адаптациях и сложностях

В самом начале были сложности с языком. Когда-то я работал в отеле Radisson в Астане и общался с иностранцами. Но, оказавшись в американской среде, первое время не понимал, что происходит. Особенно это проявлялось, когда я жил с молодыми ребятами двадцати лет. Они быстро разговаривали, а я стоял и улыбался. Понадобился месяц, чтобы я адаптировался и свободно вел диалог на английском.

Также были сложности с финансами. Языковые курсы стоили дорого, и я экономил на всем.

Зато культурных сложностей при адаптации у меня не возникло.

Я бы хотел оставаться казахом в США



Самое первое воспоминание, связанное с Штатами — приятная погода. Я прилетел в Лос-Анджелес зимой. Там было тепло. Еще понравились люди. Они открытые, всегда искренне хотят помочь.

Многие иммигранты стремятся ассимилироваться, стать американцами. Но я считаю, что это необязательно. Важно поддерживать связь с соотечественниками и русскоговорящими людьми. Я бы хотел оставаться казахом в США.

О развитии и карьере

У меня был интересный путь. В 2016 году я жарил японскую еду во фритюре. Какое-то время красил стены. Брался за все, что можно, чтобы иметь какие-то деньги. У меня был небольшой опыт в IT, но работодатели не спешили предлагать мне оффер. Поэтому я купил машину и таксовал в Uber.

Летом 2016 года на одной IT-тусовке я познакомился с ребятами, с которыми мы создали стартап. После него я ушел в компанию по разработке SRE-систем. Это была моя первая работа программистом. Затем я стал сотрудником другого стартапа. Мы помогали людям, у которых нет денег на хороших адвокатов. Получили инвестиции. Но закончилось все неудачно, и компанию закрыли.

Еще я работал в стартапе, который помогал людям из других профессий стать IT-специалистами. Довел его до NVP и вышел. Основал компанию по IT-разработке в Казахстане. А затем попал в LinkedIn.

Как искать работу в США

Поиск работы занял у меня 33 дня. Я вставал в 09:00 и заканчивал в 18:00. Каждый день проводил минимум четыре интервью и звонка.

Технические знания — это musthave. Но soft skills важнее. Если вы крутой программист, это не означает, что вас возьмут в большую компанию. Важно подходить команде на культурном уровне. Есть такое понятие lunch ambassadors, когда сотрудники подсаживаются к вам за обедом и общаются в течение 30 минут. Если они скажут, что вы не самый приятный человек, на работу вас не позовут.

Технические знания — это musthave



Чтобы получить работу в большой компании, нужны еще две вещи: innovation — инновации и impact — на что вы повлияли, выполняя свои обязанности. Нужно показать, что вы можете быть полезным.

Об особенностях работы в LinkedIn

В LinkedIn я работаю в команде Productivity Engineering. Мы делаем LinkedIn продуктивным, занимаемся внутренними продуктами. Лично я работаю над автоматизацией переводов и над чатом Help Center.

В компании шикарный work life balance. В пятницу у нас либо нет работы, либо это работа на полдня. Мы можем брать выходные когда угодно и на сколько угодно. Главное — выполнить все задачи. На основе вашей результативности вам начисляют бонусы.

Работа и в больших корпорациях, и в стартапах имеет свои преимущества. Компания вас кормит, предоставляет тренажерный зал, массаж, вы можете брать выходные. В стартапах все наоборот. Вам ничего не дают, все решения и сроки вы определяете сами. Стартап более живой, есть стимул расти дальше, а в компании вы уверены в завтрашнем дне.

Как повлиял переезд

Я получил здесь большой опыт. В планах вырасти как специалист и вернуться в Казахстан.