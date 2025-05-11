Генеральный директор Tcell о корпоративной культуре и особенностях работы в крупнейшей компании-операторе связи Таджикистана

Каким должен быть лидер, как планирует время руководитель и почему фиолетовый цвет — часть современной таджикской культуры. Об этом и не только говорим в интервью с Озодхоном Давлатшоевым.





Озодхон Давлатшоев, 48 лет, город — Душанбе, Генеральный директор компании Tcell, @ozodkhon.davlatshoev

О себе

Моя история началась с мечты стать архитектором. Я учился в художественной школе и представлял себя тем, кто создает не просто здания, а пространства, наполненные идеями и смыслами. Пока рисовал, влюбился в арабскую каллиграфию — в ее изящество и глубину. Желание понять больше привело меня к изучению персидского и арабского языков, а через них — в философию, литературу и поэзию Востока. Я погрузился в мир, где цивилизации строились не только на мечах и стенах, но и на словах и идеях.

Параллельно меня все больше привлекали точные науки. Астрономия, математика и программирование открыли для меня еще одну форму архитектуры — архитектуру данных. Эти знания стали основой, когда я начал карьеру в небольшой кредитной организации. Знание английского и компьютеров позволило мне автоматизировать процессы, и именно там я влюбился в финансы и бухгалтерию.

Дальше — экономика. Я поступил в экономический университет, стал финансовым менеджером и аудитором. Управление, поддержка малого бизнеса, инвестиции в устойчивые компании — все это стало моим естественным развитием. Один из проектов вырос в один из ведущих банков страны, после чего я перешел в сферу инвестиций.

Потом были телекоммуникации, энергетика, инфраструктура, аэропорты и авиация. Я продолжил свое образование в бизнес-школе и окончил MBA.

Сегодня, возглавляя цифровую компанию, я остаюсь архитектором — но теперь уже архитектором экосистем. Я соединяю технологии, финансы, данные и людей, создавая мосты между прошлым и будущим.

О компании

Tcell — это не просто оператор связи. Это цифровая платформа, соединяющая миллионы людей.





Мы были первыми, кто сделал цифровой звонок в эпоху 2G, 25 лет назад. Первыми, кто привел в страну 3G и 4G. Первыми, кто запустил коммерческую сеть 5G, сделав это на наш 25-летний юбилей.

Почти три миллиона пользователей — это не просто цифры. Это отражение доверия людей. Это подтверждение того, что мы стали частью их жизни.

За 25 лет компания прошла все те этапы, которые преподают в лучших бизнес-школах — от стартапа в гараже до сегодняшнего дня. Мы пережили и выдержали, а теперь входим в число лидеров по финансовым показателям — как в стране, так и за ее пределами.

О корпоративной культуре

Я строю культуру, основанную на диалоге. В нашей компании нет места жесткой иерархии — только команде.

Ошибки для нас — это не поражения, а возможность для роста. Мы приветствуем инициативу, нестандартное мышление и стремление к развитию.

Что значит быть руководителем

Для меня лидер — это не тот, кто командует, а тот, кто берет на себя ответственность. Это человек, который ведет за собой, вдохновляет, слышит и поддерживает.

Лидерство — ответственность за команду, это честность, ясность и открытость. Больше показать своими примерами чем указать на лучшую практику. Наблюдательность, трезво относится к реалиям и быть любопытным как ребенок.





Настоящий лидер сегодня — это прежде всего человек с ценностями и благородством. Он гибкий, но принципиальный. Стратег, но не оторван от реальности. Эмоционально интеллигентный, способный объединять и вдохновлять. Может принимать жесткие решения. Упрощает вещи для своей команды, умеет видеть будущее.

О планировании времени

Ранее утро я посвящаю стратегии. Днем принимаю решения и работаю с людьми. Вечера оставляю для креатива и глубоких мыслей — сортирую срочное от важного, даю оценку. Перехожу в режим духовного и интеллектуального поиска.

Важно уметь не только планировать, но и отключаться — чтобы сохранять энергию для настоящего лидерства.

О планах

Фиолетовый цвет Tcell стал частью колоритного и пестрого полотна таджикской культуры, традиций и общества. Мы присутствуем в спорте, культуре, озеленении, социальных инициативах. У нас есть проекты для детей, семей и молодежи. Являемся стратегическим партнером Федерации велоспорта, футбола и дзюдо Таджикистана. Мы не только решаем задачи связи. Мы — часть страны, ее культуры, успехов и мечт.

При этом наша культура — не в следовании трендам, но в их создании. Это касается как продуктов, так и менеджмента. Мы не догоняем — мы ведем. Не просто идем в ногу со временем, но определяем, каким будет это время.

Именно поэтому наша задача — создать культовый бренд. Бренд-легенду, который будет вдохновлять и объединять людей на долгие годы вперед. Мы — компания со своим вкусом и запахом, цветом, звуком и традициями.