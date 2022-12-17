Узбекистанец о том, как после учебы в Японии создал успешный бизнес в США

Тимур Мирзаев — известный предприниматель из Узбекистана. Он живет в Канаде, а его компаний есть и в США, и в Узбекистане. Подробнее о том, как он пришел к этому, в материале.







Тимур Мирзаев, 35 лет, город — Оттава, предприниматель, основатель ряда компаний, @timmirzaev

О переезде

Я родом из Узбекистана, город Самарканд. Когда окончил школу, переехал в Ташкент и поступил в финансовый университет. Отучился там четыре года и переехал в Японию. Чуть больше трех лет жил и учился в Токио. Это был мой первый длительный опыт жизни за рубежом. После Японии я вернулся в Ташкент, где год работал в туристической компании.

Я занимаюсь предпринимательской деятельностью уже девять лет



После Японии душа требовала новых приключений. Тогда знакомый предложил поработать в США и помог с переездом. В 2013 году я оказался в Штатах.

Я занимаюсь предпринимательской деятельностью уже девять лет. Сейчас живу в Канаде, куда переехал два года назад. До этого жил в городе Орландо штата Флорида, США.

Об адаптации и сложностях

Первая распространенная сложность, с которой сталкиваются иммигранты при переезде — английский язык. Я знал английский, но лучше говорил по-японски. Когда приехал в Штаты, понял, что моих знаний языка недостаточно, чтобы полноценно работать. Особенно сложно мне давался listening — восприятие речи на слух.

Еще одна сложность — адаптация к новой культуре. Но я уверен, что человек, который выжил в Японии, может адаптироваться в любой стране.

По приезде я занялся страховым бизнесом друга. В Ташкенте я уже работал на руководящей должности и понимал, как работает бизнес, что он из себя представляет. Но в США все было ново и необычно. В офисе не было бумаг, все онлайн. Не нужно никуда ходить. Все вопросы решались по телефону и с помощью интернета. Меня также впечатлило, что в Штатах многое работает на доверии.

В США живут общительные, приветливые люди, которые любят встречаться и общаться лицом к лицу. Это особенно ощущалось после жизни в Японии.

Тем, кто недавно переехал за рубеж, я советую учить язык



Тем, кто недавно переехал за рубеж, я советую учить язык. Многие выходцы из СНГ приезжают в Нью-Йорк и остаются здесь, потому что живя в Бруклине не обязательно знать английский. Но так невозможно почувствовать американскую жизнь. Я понял это, когда переехал во Флориду.

Иммигрантов, которые переезжают в США, я бы разделил на две категории. Первая — люди, которые едут в страну, чтобы заработать денег и уехать. Вторая — люди, которые хотят жить в Штатах. Какую бы из двух целей вы не выбрали, нужно с первого дня вкладываться в себя и свое развитие, не упускать возможности.

О бизнесе в США

Сначала мы с другом продавали страховые полисы транспортным компаниям. Затем прошли курс по заполнению налоговой декларации. Также я пробовали продавать авиабилеты.

Позже нас заинтересовала работа транспортных компаний. Мы понимали, что предприниматели в этой сфере зарабатывают гораздо больше. Поэтому в 2014 году мы, три партнера, запустили бизнес в транспортной индустрии. В течение восьми-девяти месяцев работали над его развитием и достигли неплохих результатов. По всей Америке у нас ездило около 20-25 траков, а мы обеспечивали их работой и лицензией. В конце 2014 года мы с супругой переехали во Флориду, и я расстался со своими партнерами на хорошей ноте.

В 2015 году я основал компанию Devis Cargo в Орландо. Рост был невероятный. Уже в 2019 году мы получили премию Inc. 5000, заняли 194 место как одна из самых быстрорастущих компаний. Офисы Devis Cargo работали в Орландо, Огайо, Чикаго, Ташкенте. По дороге ездили 200 траков по 2 водителя.

В 2020 году мы сделали ребрендинг. Теперь компания называется Energy Trucking. Также у меня есть консалтинговая компания Truckstaff Solutions, компания City Fuel, где мы предоставляем топливные карты для транспортных компаний. Еще одно направление — брокерская компания, которая работает с дистрибьютерскими складами.

Во всех офисах работает около 230 сотрудников.

Компания многонациональная. Важное правило работы — взаимоуважение. Мы делаем все, чтобы сотрудники дружили между собой. В компаниях есть несколько уровней менеджмента, мы даем командам возможность принимать решения самостоятельно.

Как работодатель при найме сотрудников я обращаю внимание на знание английского языка. Если у человека хороший английский, его можно всему обучить. Еще ценю опыт работы. Смотрю на то, как человек проявляет себя и насколько уверен в своих силах. Неуверенных людей сложно чему-то научить.

В свою первую компанию я вложил несколько тысяч долларов, все построил сам. Вырос до таких результатов и объемов, что могу считать себя экспертом в этой области.

Как повлиял переезд

Хотя бы раз в жизни человек должен пожить за рубежом. Это кардинально меняет ваше мышление.

Моя жизнь стала намного интереснее. У меня есть друзья из разных стран, я изучаю их культуру и языки. Развиваю коммуникативные навыки, которые полезны в бизнесе и работе. Также развиваю критическое мышление. Человек, который живет у себя в стране и не бывает за рубежом, знает, как есть, но он не знает, как должно быть.