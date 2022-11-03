Из села Калбатау — в Лондон. Казахстанец о переезде за рубеж и работе в Meta

Аймурат Мамбетниязов вырос в Восточно-Казахстанской области. Он окончил обычную школу и университет. Однако после учебы в КазНУ получил оффер от Meta. В материале казахстанец поделился своей историей переезда.





Аймурат Мамбетниязов, 22 года, город — Лондон, Software Engineer в Meta, @aymurat_m

О переезде

Я вырос в Восточно-Казахстанской области, в селе Калбатау. Учился в Георгиевской средней школе. Поступил в КазНУ им. Аль-Фараби. В этом году окончил бакалавриат и переехал в Лондон. Работаю разработчиком в компании Meta.

В Великобританию я переехал в июле. Передо мной стоял выбор: Google в Варшаве или Meta в Лондоне. Процесс найма в Meta оказался быстрее, и я получил оффер. Сразу принял решение не тратить время другой компании и переехал в Великобританию.

Великобритания манит английской атмосферой. Посмотрев пару фильмов Гая Ричи, я мечтал погрузиться в эту среду. Дерзкий, гангстерский, но в то же время элегантный — это настоящий Лондон.

Об адаптации и сложностях

Сначала было сложно привыкнуть к новому часовому поясу. Вторая сложность, которую я еле пережил — цены на еду. Они здесь гораздо выше, чем в Казахстане.

Незнание языка может усложнить жизнь в Лондоне. Английский, который я привык слышать в стенах университета, и настоящий изумительный английский в Великобритании звучат по-разному. Но так как здесь много иностранцев, люди относятся к приезжим с пониманием и всячески помогают. Это приятно.

За эти три месяца я полностью погрузился в местную среду

За эти три месяца я полностью погрузился в местную среду. А неделю назад впервые увидел сон на английском.

Благодаря тому, что компания занималась моим переездом от начала до конца, весь процесс прошел легко и незаметно. На каждом шагу я чувствовал поддержку как от самой компании, так и от сотрудничающих с Meta агентств.

Первые впечатления от страны были положительные. Меня поселили около стадиона Уэмбли. Я удивился, когда, стоя у пешеходного перехода, проморгал, что водителям автомобилей уже дали зеленый свет, а машины не сдвинулись, и один водитель даже жестом показал, что я могу проходить.

Удивило, что люди добрые и приветливые. Я по неосторожности мог случайно наступить кому-то на ногу и вместо грубостей и оскорблений слышу лишь: Sorry. В такой атмосфере сам невольно заряжаешься позитивом.

Советую не переводить локальные цены в фунтах на эквивалент в тенге. Особенно до первой зарплаты. Это может быть больно. Общайтесь с людьми без страха, несмотря на то, что вы не знаете английский. Не пытайтесь сформулировать предложение, лучше сформулируйте мысль в голове. Так навык английского будет развиваться быстрее, появится беглость в речи.

Как искать работу в Лондоне

Летом 2021 года я переехал в Москву. Прошел первую стажировку в «Яндекс». Далее меня оставили в штате как постоянного сотрудника и присудили 15 уровень — это аналог уровня Middle Software Engineer.

В «Яндексе» я пережил много интересного. Стажировался в команде «Антиробота», которая успешно отбила самую большую в истории Рунета DDoS атаку с более 20 миллионами запросов в секунду. После стажировки участвовал в запуске Товарного Поиска. С тех пор влюбился в поисковые движки.

В какую бы страну я не переезжал, у меня на руках всегда был принятый оффер. Поэтому я не искал работу после переезда.

Чтобы найти работу, нужны не навыки и знания, а окружение единомышленников

Чтобы найти работу, нужны не навыки и знания, а окружение единомышленников, которые тоже стремятся к схожей цели. Я знаю много талантливых ребят, у которых есть и навыки, и знания, но нет соответствующего окружения. Сразить психологический барьер в таком случае сложно.

Не обязательно иметь элитное школьное лицейское образование, быть выходцем из города или учиться в КБТУ или НУ. Это все приятные бонусы, но не основные составляющие. Заручитесь поддержкой ментора, постройте свое окружение, влейтесь в уже существующее. Работа в сообществе — самый верный способ добиться цели. А если вы студент ФИТ КазНУ, знайте, что в стенах нашего университета есть олимпиадное движение, в котором можно найти нужное окружение. Там вы можете покритиковать чье-то резюме, вместе порешать задачки, проводить тренировочные интервью, делиться опытом.

О работе в Meta

В Meta я разрабатываю инфраструктуру для соседних команд, работающих над виртуальной реальностью. Основная задача нашей команды — оптимизация процесса обновления программного обеспечения устройств для виртуальной реальности.

Take your time — в компании я часто слышу эти три слова, и мне это нравится. Если ты что-то не успеваешь, тебе всегда помогут. Менеджер может поддержать как по рабочим вопросам, так и по бытовым. Вместо восьмичасового рабочего дня здесь предпочитают работу с умом. У меня еще не бывало монотонной работы, которую можно было бы выполнять механически.

«Ты крутой разработчик, если то, что ты реализовал, кому-то пригодилось. Но ты еще круче, если можешь поделиться не только результатами своей работы, но и знаниями, которые обрел — документируй», — то, что сказал мне менеджер при первой встрече.

Как повлиял переезд

Я стал сильнее ценить близких. После переезда задался вопросами о ценностях жизни. Мои взгляды на мир поменялись.

Я живу в Лондоне четыре месяца, но уже обрел новое окружение. Поддерживаю связь с друзьями из Казахстана. Стал чаще созваниваться с семьей.

Научился тому, что не обязательно быть идеальным и знать ответы на все вопросы. Быть уязвимым, ошибаться, ставить цели и бросать на полпути — это тоже нормально. Не нормально лишь опускать руки после неудачи!