Молодой IT-специалист из Алматы о том, как получил офферы от Meta и Amazon после выпуска из университета

Галымжан Кенжетаев из Алматы поделился своей историей переезда в Лондон и трудоустройства в Meta.





Галымжан Кенжетаев, 22 года, город — Лондон, Software Engineer в Meta, @scientistsoul

О переезде

Я окончил школу в Алматы. Учился в МУИТ. В начале третьего курса заинтересовался алгоритмическими проблемами, подавался на стажировки в разные технологичные компании. Параллельно получал опыт в локальных стартапах.

В 2021 году, когда закончилась история с пандемией и компании возобновили набор сотрудников, я тоже подал документы в FAANG. Прошел интервью в Google, Meta и Amazon. Получил оффер от Meta и Amazon и по итогу стал сотрудником Meta в Лондоне.

Об адаптации и сложностях

В моем случае сложностей при переезде почти не было. Большие технологические компании помогают сотрудникам с релокацией: оплачивают билет на самолет и жилье на первое время. Могут предоставить языковые курсы и даже перевезти домашних животных. В этом плане для человека, который уже нашел работу в IT-компании, процесс адаптации проходит гораздо проще.

Я 22 года жил в Казахстане, вылетал за рубеж только в туристических целях. Поэтому переживал, что мне будет сложно социализироваться. Но оказалось, в Лондоне живет много казахов, и я быстро нашел себе друзей.





Если вы переезжаете самостоятельно, нужно понимать, что жилье тут дорогое, найти хорошие условия сложно. Я жил в квартире, предоставленной Meta, три месяца и все это время искал подходящий вариант для себя.

В Лондоне мне понравились люди



В Лондоне мне понравились люди. Они свободные и веселые. Делают, что хотят и не боятся осуждения. Здесь живут представители самых разных национальностей. Всегда можно с кем-то пообщаться и узнать много нового.

По сравнению с Казахстаном Великобритания — более либеральная страна. К этому нужно привыкать.

Еще мне нравится транспортная система в Лондоне. Учитывая, что город большой, на метро можно добраться куда угодно.

Мой главный совет: Если в первое время вы скучаете по дому, чаще выходите гулять, знакомьтесь с людьми. При переезде в новую страну важно как можно быстрее понять ее культуру, изучить ее особенности. Еще рекомендую найти соотечественников, которые уже здесь живут.

Как искать работу в Лондоне

Во время обучения в вузе я около двух лет работал в стартапе, который занимается анализом данных. Я совмещал обязанности Data-инженера и Software-инженера. Параллельно делал много вещей: работал в сфере Product-менеджмента, Frontend и Data-аналитики. Развивался вширь. Именно опыт, который я получил в стартапе, помог мне попасть в FAANG. Этот опыт я также использовал при прохождении Behavioral Interview в Meta и Amazon.

Также я работал в аутсорс-компании в Казахстане. Мы делали софт под заказ для больших компаний. Если в стартапе была постоянная нагрузка и переработка, то здесь я параллельно готовился к интервью и решал задачи.

При подаче заявок я готовился, решая задания на Leetcode. В общей сложности прорешал около 500 задач. Готовился постепенно и понимал, что это long-term цель, к которой я буду идти долго. Даже не рассчитывал, что получу оффер сразу после универа.

Во время подготовки я вел Telegram-канал, в котором делился всеми ресурсами. Находил людей, которые тоже готовятся к отбору, чтобы проводить вместе тестовые интервью, делиться материалами, мотивировать друг друга. У меня появились друзья из Узбекистана, Кыргызстана, России. Многие из них теперь тоже работают в FAANG в разных странах.

При подаче заявок я готовился, решая задания на Leetcode



Есть определенное время, когда открываются вакансии в большие компании. В особенности на newgrad-позиции. Обычно вакансии на 2022 год открываются в 2021 году.

Есть лайфхак — вести список компаний и карьерных сайтов и постоянно их мониторить. В этом мне помогали сообщества в Telegram.

Еще советую мониторить социальные сети. Я увидел объявление в Linkedin от рекрутера из Facebook, написал ей, что подхожу под критерии. Так смог наладить контакт.

В случае с Amazon у меня был реферал. Поэтому еще один лайфхак — общаться с людьми, которые уже работают в Big Tech. Наших соотечественников в больших компаниях много. Это большой плюс.

Чтобы пройти интервью, важно знать английский язык, иметь навык решения алгоритмических задач и быть problem solver. Также важны soft-скилы. Во время behavioral interview вам могут задавать вопросы: «Были ли у вас конфликты на работе?», «Как вы справлялись с большой нагрузкой?». Если у вас не было опыта работы в команде, будет сложно впечатлить интервьюера.

О работе в Meta

Я работаю в команде Spark AR, которая занимается AR-эффектами, масками и играми в Instagram.

В Meta развита культура фидбеков. Здесь люди любят получать и давать конструктивную обратную связь. От этого зависит твое продвижение по карьерной лестнице. Также в Meta есть культура разговоров один на один. Например, когда ты начинаешь работать в какой-то команде, желательно пообщаться со всеми вживую.

В Meta развита культура фидбеков



Мне нравится, что в компании Software-инженерам не важно, на каком языке или на какой технологии ты работаешь. В других компаниях людей нанимают на конкретную позицию под конкретный технологический стэк. В Meta же тебя могут закинуть в разные проекты, где ты будешь работать на разных технологиях. Никто не ждет, что ты все знаешь. Всем дают время и ментора, чтобы обучиться необходимым навыкам.

Как повлиял переезд

За полгода мало что изменилось. Но я стал более открытым.