Как девушка из Шымкента переехала в США и помогает строить небоскребы в Нью-Йорке

Арайлым Калдарбек переехала в США из Казахстана. Она рассказала, как работает специалистом по архитектуре и строительству в Нью-Йорке и помогает строить новые здания в крупнейшем мегаполисе.







Арайлым Калдарбек, 25 лет, город — Нью-Йорк, специалист по архитектуре и строительству, @arailym.ah



О переезде





Я окончила КТЛ и Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова в городе Шымкент. В Штаты приехала как студент языковой школы, а затем поступила в магистратуру. Не планировала жить в США, но получила грант от Мэрилендского университета.

Теперь живу и работаю в Нью-Йорке. Консультирую и помогаю городским разработчикам строить здания.

Об адаптации и сложностях





Как начинающему архитектору мне с первого дня понравились виды и перспективы Нью-Йорка. Сначала я жила в русском районе в Бруклине. Это помогло быстрее адаптироваться, морально привыкнуть к переменам.

Мой грант покрывал только учебу. Чтобы оплатить жилье и иметь деньги на карманные расходы, я параллельно подрабатывала. Для многих студентов поиск работы становится сложностью, потому что в течение года им нельзя работать вне университета. Из-за нехватки рабочих мест на кампусе многие выбирают низкооплачиваемые подработки. Мне повезло. Еще в Шымкенте я получила лицензию бариста и в США быстро устроилась в кофейню. Поэтому моя рекомендация — по приезде перевести и аттестовать нужные документы, сделать достаточно копий для удобства. Если есть возможность, заранее обучитесь какому-то навыку в сфере обслуживания.

Еще один совет — не стесняйтесь задавать вопросы местным, так вы сможете избежать многих ошибок и сложностей.

О развитии и карьере







Я работаю в частной компании. Консультирую архитекторов и инженеров Департамента строительства в Нью-Йорке. На данный момент мы трудимся над четырьмя новыми зданиями в районах Манхэттана и Бруклина. Всего у меня уже около 45 выполненных проектов.





На работу я устроилась благодаря практике в университете. Сначала составила список интересных мне компаний, подала везде резюме и прошла необходимые интервью. Мне помог опыт, который я получила в Казахстане.

Жизнь и работа в Нью-Йорке быстрая, суетная. Нужно успевать вовремя получать разрешения на постройку, от чего зависят бонусы в конце года.

Большинство моих коллег — иммигранты из разных стран, что позволяет изучать и познавать новые культуры.

Моя рекомендация: набирайтесь опыта до переезда, на Родине. При найме сотрудников компании всегда обращают внимание на опыт кандидата.

Также помогает нетворкинг. Поэтому рекомендую в самом начале присоединяться к сообществу иммигрантов из СНГ. Ищите ментора в группах в Facebook или посещая коворкинги WeWork и Green Desk.

Как повлиял переезд





Переезд в Америку оказался не простым, но я поняла, что все рамки у меня в голове, обеспечила себе достойный заработок для комфортной жизни в Нью-Йорке.



