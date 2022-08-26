Мадина Расулова о том, как переехала в Сингапур и строит карьеру в IT, работая для Microsoft APAC

Рассказываем о Мадине Расуловой — девушке родом из Алматы, которая пожила в разных странах от США до Сингапура, а теперь строит карьеру в топовой IT-компаний. ​

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Мадина Расулова, 24 года, город — Сингапур, бизнес-программный менеджер для Microsoft, @marronms

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О переезде

Я родилась в Алматы, но вместе с супругом уже три года живу в Сингапуре.

За границу впервые уехала в 15 лет. После окончания девятого класса в Кокшетау продолжила образование в Лос-Анджелесе. Планировала строить карьеру актрисы, поэтому переехала как можно ближе к Голливуду.​

За границу впервые уехала в 15 лет



10-11 классы я окончила в Лос-Анджелесе, а последний 12 класс — в Бостоне. Затем поступила в Бостонский Университет на программу Film Production. Из-за ряда обстоятельств решила получить образование в Великобритании и поступила в Kingston University в Лондоне на специальность Media & Communications. После окончания университета мы с супругом переехали в Сингапур.​

Здесь я уже год работаю бизнес-программным менеджером для Microsoft APAC из сингапурского офиса.

Об адаптации и сложностях​

При переезде важный фактор — наличие права нахождения в стране. Чтобы переехать сразу в качестве сотрудника компании с рабочей визой, нужно быть востребованным специалистом. Для спонсирования рабочей визы работодателю нужно подготовить много документов, поэтому требования к кандидатам высокие.​

Студентам получить визу легче. Если у вас есть финансовая возможность пройти обучение или курсы в желаемой стране, это повысит ваши шансы. Есть много конкурсов и грантов, которые помогают талантливым студентом учиться за рубежом. Можно также найти программы практики за границей.​

В Казахстане я была отличницей. Для меня было важно закрыть все предметы с отличием и в США, чтобы показать родителям свою благодарность. Поэтому сложности при переезде в основном были из-за погружения в англоязычную среду. Мне с детства нравился английский язык. Я уделяла ему внимание: переводила песни, смотрела фильмы на английском, читала книги, участвовала в олимпиадах. Еще мне повезло с учительницей, которая преподавала English as a Second Language в школе. Но языковой барьер в первое время случается со всеми. Помогает только постоянная практика.

В Казахстане я была отличницей



В США меня удивило столкновение с совершенно другой культурой, ценностями и ритмом жизни. Я пересмотрела свое понимание мира, расширила кругозор. Поняла, как важно путешествовать и брать лучшее от каждого места, быть гражданином мира.

Жизнь в Лос-Анджелесе похожа на фильм — ярко и красиво, будто под фильтром. Люди артистичные и эпатажные. Можно пойти на занятие сайклингом и встретить актера из любимого сериала. Еще поразил ассортимент ресторанов и супермаркетов. Я удивилась, когда попробовала в ресторане тунца, приготовленного из миндаля.​

Бостон совмещает в себе историю, культуру англичан и европейцев. Олицетворяет инновации, прогресс, новую Америку. В городе много студентов, зелени и свободного пространства. Нет ощущения стресса, как бывает в больших городах.​

В Великобритании и в Сингапуре в первые пару месяцев тоже был небольшой челлендж с пониманием британского акцента и сингапурского диалекта.​

Лондон удивил серостью, дождями и отсутствием солнца. В воскресенье рестораны, магазины и аптеки не работают или закрываются рано. Но постепенно я ко всему привыкла и влюбилась в этот город.​

Сингапур футуристичный, продвинутый, роскошный. Здесь много необычных зданий и садов, которые создают атмосферу планеты Пандора из фильма «Аватар». Город утопает в зелени, везде чисто и безопасно. Жизнь быстро течет, все стремятся вперед.

В новой стране ищите людей с похожим опытом



Моя рекомендация — в новой стране ищите людей с похожим опытом. Вы найдете у них понимание и поддержку. При этом важно строить отношения и с местными людьми. Это поможет быстрее понять и принять местную культуру. Например, местный житель может помочь с важными вопросами вроде жилья или даже дать рекомендацию по работе.

Как искать работу в Сингапуре

После переезда в США я активно развивала блог. Передо мной открылось много возможностей в мире маркетинга и создания контента. Во время учебы в школе и университете я зарабатывала от рекламы и проектов, создавала контент для брендов, писала статьи в онлайн-издания.

Профессиональную карьеру я начала в Сингапуре, начиная от летней практики между вторым и третьим годом обучения в университете до нынешней должности. Еще у нас с мужем был Fitness-wellness стартап, который мы создали в университете. Также я была Marketing Executive для нескольких стартапов в Сингапуре.

Советую подаваться на как можно больше позиций



Для поиска работы нужно уметь преподнести свое уникальное личное предложение. Советую подаваться на как можно больше позиций. Внимательно читайте описания вакансий. Если ваш опыт даже наполовину совпадает с тем, что требуется — пробуйте. С каждой подачей, с каждым пройденным интервью ваша уверенность в себе будет расти, и вы будете ближе к своей должности.

Важно прокачивать нетворкинг, гибкость ума, навыки ораторского мастерства и уверенности в себе во время интервью. Знать свои сильные стороны и уметь преподнести себя.

О работе для Microsoft APAC

Я работаю бизнес-программным менеджером для Microsoft АРАС. Это Азиатско-Тихоокеанский регион, включающий в себя Сингапур, Индонезию, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Филиппины.​

Я сотрудник подразделения Marketing & Operations. Отвечаю за программы, кампании и мероприятия, необходимые для развития бизнеса в странах АРАС, и за маркетинговый бюджет. Создаю внутренний и внешний контент для компании.

В компании есть акцент на создание благоприятных условий для сотрудников, чтобы каждый развивался, был счастливым и успешным в том, чем занимается. Microsoft празднует все культурные праздники и события, есть мероприятия в поддержку меньшинств. Чувствуется большая поддержка индивидуальности и аутентичности. Кем бы ты себя ни идентифицировал.

У нас бывают Дни Ментального Здоровья, когда люди отдыхают и посвящают время себе и своим близким. В рабочей программе Teams встроена функция «Рекомендации по расписанию дня», чтобы не было перегрузки. Работники могут анонимно оценивать свое настроение каждый день, и в конце месяца менеджеру команды приходит общий процент настроения в команде. Если большинство проголосовавших были в плохом настроении, то менеджер получит советы, которые помогут предотвратить выгорание сотрудников. Эта же программа может автоматически выставить перерывы сотруднику и даже посоветует короткую медитацию или плейлист, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Есть медитации, чтобы настроиться на рабочий день с утра или переключиться на отдых вечером. Это помогало во время пандемии и карантина.

Такое отношение формирует у сотрудников лояльность к компании и стремление выкладываться по полной.​

Как повлиял переезд​

Жизнь за рубежом помогла мне расширить понимание мира. Адаптация в новых местах научила быть самостоятельной, сильной и пробивной. Прогрессивные идеи новых культур научили открытости к новому и большей эмпатии.​

Мне нравится считать себя гражданином мира, ведь я совмещаю в себе столько разнообразных качеств, идей и мыслей из разных мест.​