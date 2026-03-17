5 атмосферных махаллей Душанбе, где можно почувствовать старый город. Часть 2

В первой части мы рассказали о махаллях, где особенно ярко чувствуется история Душанбе. Во второй — собрали еще пять мест, которые продолжают сохранять атмосферу старого города, несмотря на стремительные изменения вокруг.





Махалля Шараф

Жилой район Душанбе рядом с Республиканской больницей и киноконцертным залом «Борбад» — одним из крупнейших в стране. С одной из улиц открывается смотровая площадка с видом на город, район известен также мастерскими автослесарей, работающими здесь много лет.





Махалля Новобод

Одна из старейших махаллей Душанбе у Центральной соборной мечети. Здесь тихие улицы, старые дома и атмосфера традиционного городского двора. Район разделен на нижнюю и верхнюю части, в одном из домов проводят творческие встречи, мастер-классы и культурные события.





Махалля Балх

Новый жилой район Душанбе на границе района Сино. Ранее Балх был отдельным поселком, однако в последние годы стал частью столицы и активно развивается. Сегодня это благоустроенная махалля с новыми домами и удобной транспортной инфраструктурой — рядом проходит кольцевая дорога, которая соединяет разные районы города и разгружает центр Душанбе.





Махалля Мехробод

Жилой район Душанбе, который раньше был известен как поселок Калинина. Район расположен рядом с железной дорогой и каналом Калинина и сохранил атмосферу старых душанбинских кварталов. Здесь можно увидеть дома с резными деревянными воротами и традиционными дворами.





Махалля Нагорная

Один из самых колоритных районов столицы, расположенный на восточных холмах города. Дома здесь построены на склонах и соединены между собой узкими улицами и многочисленными лестницами, из-за чего район получил свое название. В этой части города находится Свято-Никольский собор — православный храм, который стоит здесь более 80 лет, а также старое кладбище, где похоронены многие известные жители страны.

На самой вершине расположен один из самых известных городских парков — Парк Победы. Он был создан около 50 лет назад и стал важной частью городской истории. С холмов открывается панорамный вид на столицу, благодаря чему это место считается одной из лучших смотровых площадок Душанбе и популярным местом для прогулок.