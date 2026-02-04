Районы Душанбе, которые выбирают для жизни в 2026 году

Душанбе — город, где каждый район здесь решает свои задачи. Где-то сосредоточены деловые и культурные центры, где-то кипит городская жизнь, а где-то комфортно жить с семьей и строить планы на будущее. Разбираемся, какие районы Душанбе подойдут для жизни, работы и инвестиций, и чем каждый из них удобен.

Район Исмоили Сомони

Центр деловой и культурной жизни Душанбе. Здесь расположены правительственные здания, парки, музеи и престижные жилые комплексы. Район ценят за статус, развитую инфраструктуру и удобство для жизни и работы.

Топ-микрорайоны: Шотемур, Умари Хайём, Турсунзода.

Что рядом

Школы:

— Horizon Private School

— частная школа имени Джами

— школы №72, №96, №14.

Парки и отдых:

— Дворец нации

— Столичный парк

— Парк имени Рудаки.

ТРЦ и сервисы:

— ТЦ «Баракат»

— Dushanbe Mall

— рынок «Мехргон».

Транспорт:

— маршрутка №8, №17, №29

— автобусы №8 и №23

— троллейбусы №2 и №10.

Инфраструктура:

Район охватывает административные, транспортные, образовательные, медицинские и торговые объекты.

Почему стоит выбрать:

Центральное расположение, развитая инфраструктура, транспортная доступность, считается культурным и историческим центром.

Подходит: работникам, студентам, ученым и иностранцам.

Район Шохмансур





Один из самых оживленных районов города. Рынки, кафе, магазины и активный городской ритм делают его популярным среди предпринимателей и тех, кто любит быть в центре событий.

Топ-микрорайоны: улица Айни, проспект Хафиза Шерози, 192 микрорайон.

Что рядом

Школы:

— «Империя Знаний»

— гимназия «Кафолат»

— школы №6, №16, №109.

Парки и отдых:

— Парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни

— Парк имени Кира Великого

— Городской парк культуры и отдыха.

ТРЦ и сервисы:

— ТЦ «Хает»

— медицинский центр «Насл»

— рынок «Фаровон».

Инфраструктура:

— Министерство транспорта и Министерство культуры

— посольства

— вузы, банки и медицинские центры.

Почему стоит выбрать:

Район стал сердцем деловой и транспортной активности города.

Подходит: предпринимателям, семьям с детьми и желающим вложиться в недвижимость.

Район Сино





Спокойный практичный район для жизни. Здесь много жилых кварталов, школ, медицинских учреждений и удобных транспортных маршрутов. Подходит для семей и долгосрочного проживания.

Топ-микрорайоны: Зарафшон, 82, 91 и 92 микрорайоны.

Что рядом

Школы:

— Dushanbe International School

— школа имени Ю. Гагарина

— школы №35, №92, №54.

Парки и отдых:

— зоопарк г. Душанбе

— Парк Хайяма

— Amusement Park.

ТРЦ и сервисы:

— Siyoma Mall

— CITY MALL

— ТЦ «Муниса».

Инфраструктура:

— медицинский комплекс «Истиклол»

— супермаркеты «Пайкар» и «Би-1»

— новостройки и ЖК.

Почему стоит выбрать:

Автономность, современная логистика, самый большой выбор недвижимости.

Подходит: молодым семьям, активным горожанам, покупателям жилья и студентам.