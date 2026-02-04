Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rayony-dushanbe-kotorye-vybirayut-dlya-zhizni-v-2026-godu
logo
Районы Душанбе, которые выбирают для жизни в 2026 году
Город Душанбе

02.02.2026

Районы Душанбе, которые выбирают для жизни в 2026 году

Душанбе — город, где каждый район здесь решает свои задачи. Где-то сосредоточены деловые и культурные центры, где-то кипит городская жизнь, а где-то комфортно жить с семьей и строить планы на будущее. Разбираемся, какие районы Душанбе подойдут для жизни, работы и инвестиций, и чем каждый из них удобен.



Район Исмоили Сомони

Центр деловой и культурной жизни Душанбе. Здесь расположены правительственные здания, парки, музеи и престижные жилые комплексы. Район ценят за статус, развитую инфраструктуру и удобство для жизни и работы.

Топ-микрорайоны: Шотемур, Умари Хайём, Турсунзода.

Что рядом

Школы:

— Horizon Private School

— частная школа имени Джами

— школы №72, №96, №14.

Парки и отдых:

— Дворец нации

— Столичный парк

— Парк имени Рудаки.

ТРЦ и сервисы:

— ТЦ «Баракат»

— Dushanbe Mall

— рынок «Мехргон».

Транспорт:

— маршрутка №8, №17, №29

— автобусы №8 и №23

— троллейбусы №2 и №10.

Инфраструктура:

Район охватывает административные, транспортные, образовательные, медицинские и торговые объекты.

Почему стоит выбрать:

Центральное расположение, развитая инфраструктура, транспортная доступность, считается культурным и историческим центром.

Подходит: работникам, студентам, ученым и иностранцам.

Район Шохмансур

Один из самых оживленных районов города. Рынки, кафе, магазины и активный городской ритм делают его популярным среди предпринимателей и тех, кто любит быть в центре событий.

Топ-микрорайоны: улица Айни, проспект Хафиза Шерози, 192 микрорайон.

Что рядом

Школы:

— «Империя Знаний»

— гимназия «Кафолат»

— школы №6, №16, №109.

Парки и отдых:

— Парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни

— Парк имени Кира Великого

— Городской парк культуры и отдыха.

ТРЦ и сервисы:

— ТЦ «Хает»

— медицинский центр «Насл»

— рынок «Фаровон».

Инфраструктура:

— Министерство транспорта и Министерство культуры

— посольства

— вузы, банки и медицинские центры.

Почему стоит выбрать:

Район стал сердцем деловой и транспортной активности города.

Подходит: предпринимателям, семьям с детьми и желающим вложиться в недвижимость.

Район Сино

Спокойный практичный район для жизни. Здесь много жилых кварталов, школ, медицинских учреждений и удобных транспортных маршрутов. Подходит для семей и долгосрочного проживания.

Топ-микрорайоны: Зарафшон, 82, 91 и 92 микрорайоны.

Что рядом

Школы:

— Dushanbe International School

— школа имени Ю. Гагарина

— школы №35, №92, №54.

Парки и отдых:

— зоопарк г. Душанбе

— Парк Хайяма

— Amusement Park.

ТРЦ и сервисы:

— Siyoma Mall

— CITY MALL

— ТЦ «Муниса».

Инфраструктура:

— медицинский комплекс «Истиклол»

— супермаркеты «Пайкар» и «Би-1»

— новостройки и ЖК.

Почему стоит выбрать:

Автономность, современная логистика, самый большой выбор недвижимости.

Подходит: молодым семьям, активным горожанам, покупателям жилья и студентам.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#аренда #таджикистан #душанбе #инвестиции #недвижимость
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
5 лучших салонов красоты в Душанбе, которые стоит посетить
5 лучших салонов красоты в Душанбе, которые стоит посетить
Где провести ифтар в Душанбе — рестораны и кафе со special-сетами
Где провести ифтар в Душанбе — рестораны и кафе со special-сетами
10 самых популярных артистов из Таджикистана, чью музыку знают все
10 самых популярных артистов из Таджикистана, чью музыку знают все
11 креативных предпринимателей Душанбе, которые создают современный город
11 креативных предпринимателей Душанбе, которые создают современный город
Путеводитель по курортам Таджикистана: горы, озера и термальные источники
Путеводитель по курортам Таджикистана: горы, озера и термальные источники