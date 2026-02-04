Районы Душанбе, которые выбирают для жизни в 2026 году

Душанбе — город, где каждый район здесь решает свои задачи. Где-то сосредоточены деловые и культурные центры, где-то кипит городская жизнь, а где-то комфортно жить с семьей и строить планы на будущее. Разбираемся, какие районы Душанбе подойдут для жизни, работы и инвестиций, и чем каждый из них удобен.
Район Исмоили Сомони
Центр деловой и культурной жизни Душанбе. Здесь расположены правительственные здания, парки, музеи и престижные жилые комплексы. Район ценят за статус, развитую инфраструктуру и удобство для жизни и работы.
Топ-микрорайоны: Шотемур, Умари Хайём, Турсунзода.
Что рядом
Школы:
— Horizon Private School
— частная школа имени Джами
— школы №72, №96, №14.
Парки и отдых:
— Дворец нации
— Столичный парк
— Парк имени Рудаки.
ТРЦ и сервисы:
— ТЦ «Баракат»
— Dushanbe Mall
— рынок «Мехргон».
Транспорт:
— маршрутка №8, №17, №29
— автобусы №8 и №23
— троллейбусы №2 и №10.
Инфраструктура:
Район охватывает административные, транспортные, образовательные, медицинские и торговые объекты.
Почему стоит выбрать:
Центральное расположение, развитая инфраструктура, транспортная доступность, считается культурным и историческим центром.
Подходит: работникам, студентам, ученым и иностранцам.
Район Шохмансур
Один из самых оживленных районов города. Рынки, кафе, магазины и активный городской ритм делают его популярным среди предпринимателей и тех, кто любит быть в центре событий.
Топ-микрорайоны: улица Айни, проспект Хафиза Шерози, 192 микрорайон.
Что рядом
Школы:
— «Империя Знаний»
— гимназия «Кафолат»
— школы №6, №16, №109.
Парки и отдых:
— Парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни
— Парк имени Кира Великого
— Городской парк культуры и отдыха.
ТРЦ и сервисы:
— ТЦ «Хает»
— медицинский центр «Насл»
— рынок «Фаровон».
Инфраструктура:
— Министерство транспорта и Министерство культуры
— посольства
— вузы, банки и медицинские центры.
Почему стоит выбрать:
Район стал сердцем деловой и транспортной активности города.
Подходит: предпринимателям, семьям с детьми и желающим вложиться в недвижимость.
Район Сино
Спокойный практичный район для жизни. Здесь много жилых кварталов, школ, медицинских учреждений и удобных транспортных маршрутов. Подходит для семей и долгосрочного проживания.
Топ-микрорайоны: Зарафшон, 82, 91 и 92 микрорайоны.
Что рядом
Школы:
— Dushanbe International School
— школа имени Ю. Гагарина
— школы №35, №92, №54.
Парки и отдых:
— зоопарк г. Душанбе
— Парк Хайяма
— Amusement Park.
ТРЦ и сервисы:
— Siyoma Mall
— CITY MALL
— ТЦ «Муниса».
Инфраструктура:
— медицинский комплекс «Истиклол»
— супермаркеты «Пайкар» и «Би-1»
— новостройки и ЖК.
Почему стоит выбрать:
Автономность, современная логистика, самый большой выбор недвижимости.
Подходит: молодым семьям, активным горожанам, покупателям жилья и студентам.