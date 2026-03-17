WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
5-atmosfernyh-mahalley-dushanbe-gde-mozhno-pochuvstvovat-staryy-gorod
logo
5 атмосферных махаллей Душанбе, где можно почувствовать старый город
Город Душанбе

Вчера в 10:00

5 атмосферных махаллей Душанбе, где можно почувствовать старый город

Душанбе стремительно меняется: старые дома уступают место новым жилым комплексам, а улицы обретают современный облик. Но в некоторых махаллях сохраняется атмосфера старого города с тихими дворами, узкими улочками и знакомыми местами. В подборке — пять махаллей Душанбе, отражающих его историю и характер.



Махалля Хлопушка

Свое название махалля получила благодаря хлопковому заводу, который когда-то находился в этом районе. Ранее здесь располагались небольшие дома, узкие улочки и традиционные дворы, однако сегодня большая часть старой застройки сносится, а на ее месте постепенно появляются современные жилые комплексы.


Махалля Казокон

Одна из старейших и самых больших махаллей Душанбе, расположенная вдоль канала и разделенная на две части — Казокон-1 и Казокон-2. В последние годы традиционная застройка постепенно исчезает — старые дома сносят, а на их месте строят новые жилые комплексы, однако район по-прежнему известен своими курутобхонами.


Махалля М. Турсунзода

Один из районов старого Душанбе, который проходит параллельно проспекту Рудаки. Здесь сохранилась атмосфера старого города — небольшие пекарни, традиционные кафе и старые жилые кварталы. В этом районе также находится дом-музей поэта Мирзо Турсун-заде, где можно увидеть интерьеры и предметы быта прошлого века.


Махалля Яккачинар

Живописный район, известный насыщенной культурной и спортивной жизнью. Здесь находится театр юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова Ахорун, открытый в здании бывшего кинотеатра «Горького», а также Республиканская школа единоборств, где тренируются молодые спортсмены. Махалля известна старейшей общественной баней города, построенной в 1954 году, и небольшими уличными рядами с традиционной едой.


Махалля Чехова и махалля Щедрина

Один из старых жилых районов города на территории бывших улиц Чехова и Щедрина. Махалля известна традиционными дворами с зелеными пространствами между домами, где жители собираются на семейные праздники и мероприятия. В последние годы район также стал популярным среди туристов — здесь открыто несколько хостелов и небольших гостиниц, где часто останавливаются иностранные путешественники.

#архитектура #душанбе #культура #районы #гдепогулять
