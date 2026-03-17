5 атмосферных махаллей Душанбе, где можно почувствовать старый город

Душанбе стремительно меняется: старые дома уступают место новым жилым комплексам, а улицы обретают современный облик. Но в некоторых махаллях сохраняется атмосфера старого города с тихими дворами, узкими улочками и знакомыми местами. В подборке — пять махаллей Душанбе, отражающих его историю и характер.

Махалля Хлопушка

Свое название махалля получила благодаря хлопковому заводу, который когда-то находился в этом районе. Ранее здесь располагались небольшие дома, узкие улочки и традиционные дворы, однако сегодня большая часть старой застройки сносится, а на ее месте постепенно появляются современные жилые комплексы.

Махалля Казокон

Одна из старейших и самых больших махаллей Душанбе, расположенная вдоль канала и разделенная на две части — Казокон-1 и Казокон-2. В последние годы традиционная застройка постепенно исчезает — старые дома сносят, а на их месте строят новые жилые комплексы, однако район по-прежнему известен своими курутобхонами.

Махалля М. Турсунзода

Один из районов старого Душанбе, который проходит параллельно проспекту Рудаки. Здесь сохранилась атмосфера старого города — небольшие пекарни, традиционные кафе и старые жилые кварталы. В этом районе также находится дом-музей поэта Мирзо Турсун-заде, где можно увидеть интерьеры и предметы быта прошлого века.

Махалля Яккачинар

Живописный район, известный насыщенной культурной и спортивной жизнью. Здесь находится театр юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова Ахорун, открытый в здании бывшего кинотеатра «Горького», а также Республиканская школа единоборств, где тренируются молодые спортсмены. Махалля известна старейшей общественной баней города, построенной в 1954 году, и небольшими уличными рядами с традиционной едой.

Махалля Чехова и махалля Щедрина

Один из старых жилых районов города на территории бывших улиц Чехова и Щедрина. Махалля известна традиционными дворами с зелеными пространствами между домами, где жители собираются на семейные праздники и мероприятия. В последние годы район также стал популярным среди туристов — здесь открыто несколько хостелов и небольших гостиниц, где часто останавливаются иностранные путешественники.