Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
varzobskoe-uschel-e-vodopad-goryachie-istochniki-i-kupanie-v-30-minutah-ot-dushanbe
logo
Варзобское ущелье: водопад, горячие источники и купание в 30 минутах от Душанбе
Город Душанбе

21.04.2026

Варзобское ущелье — главное место побега от душанбинской жары. Здесь холоднее на несколько градусов, пахнет арчой и речной водой, а до ближайшего водопада — три часа по горной тропе. Рассказываем, что смотреть, где купаться, куда зайти на ночевку и как добраться.



Почему все едут в Варзоб


Варзобское ущелье начинается в восьми километрах от Душанбе и тянется вдоль реки Варзоб — правого притока Кафирнигана длиной 71 километр. Ущелье входит в официальную туристическую зону Таджикистана, такой статус ему присвоили в 2000 году.

Главная артерия — река Варзоб. В нее впадают десятки притоков, каждый из которых образует боковое ущелье: Такоб, Сиёма, Овчуг, Ходжа-Обигарм и другие. В каждом тропы, родники и скрытые места без туристов.

Здесь всегда прохладнее, чем в городе, воздух чище, а шум воды заменяет городской фон. Летом в жару разница в температуре с Душанбе может достигать семи-десяти градусов, именно поэтому в выходные ущелье заполнено горожанами.



Водопад Гусгарф


В правом боковом ущелье реки Варзоб — водопад Гусгарф, один из самых живописных в Гиссарском хребте. Поток воды падает с тридцатиметровой скальной стены, разбивается внизу на тысячи брызг и в солнечный день создает радугу.

Тропа к водопаду начинается на 21 километре Варзобского ущелья, в районе одноименного кишлака Гусгарф. Транспорт оставляют здесь, дальше идут пешком: около восьми километров в одну сторону, два-три часа подъема. Тропа крутая, местами каменистая, но доступна людям со средней физической подготовкой.

У подножия водопада — природная каменная чаша с ледяной водой. Зайти под струю можно, но нужно понимать: напор сильный, вода холодная. Лучшее время для похода — апрель и май: склоны покрываются зеленью, цветут дикие тюльпаны и шиповник, а водопад максимально полноводный. Сезон посещения — март-октябрь.

Из снаряжения рекомендуют взять треккинговые палки, воду и удобную обувь на нескользкой подошве.



Уединенные маршруты


Помимо Гусгарфа, в Варзобе есть менее известные тропы — для тех, кто хочет поменьше людей и побольше природы. Боковые ущелья Такоб и Сиёма подходят для самостоятельных прогулок: туристической инфраструктуры здесь нет, только тропа, река и горы.

Ущелье Такоб расположено примерно в 40 километрах от Душанбе. Летом здесь холоднее, чем на въезде в Варзоб, и заметно меньше людей. Ущелье Сиёма — более дикое, с несколькими небольшими водопадами по пути.



Где купаться


Воды в Варзобе много, но она почти всегда холодная — река питается снеговым и ледниковым стоком. Есть два варианта.

Первый — зоны отдыха вдоль дороги: бассейны с проточной водой, топчаны у реки, оборудованные спуски. Вода в бассейнах чуть теплее речной, но тоже бодрящая. Второй — дикие места: если уйти от дороги, можно найти неглубокие участки реки, природные ванны у камней, полностью уединенные берега.

Важно помнить: течение в реке быстрое, камни скользкие. Купаться в диких местах стоит только там, где видно дно и нет сильного потока.



Зоны отдыха и инфраструктура


Вдоль дороги расположено много зон отдыха, баз и кафе.


«Кохи Малика»


Элитный комплекс в 20 километрах от Душанбе. Отель, коттеджи, ресторан, бассейны, сауна, конференц-залы. Подходит и для семейного отдыха, и для корпоративных мероприятий.



«Гулобод»


База на 33 километре ущелья. Гостиница, крытый бассейн, озеро с катамаранами, конференц-зал, бильярд, сауна. Вечером шоу-программа.



Санаторий «Ходжа Оби Гарм»


Расположен в 48-50 километрах от Душанбе, на высоте 1740-1960 метров. Основан в 1934 году. Главная особенность — термальные источники с температурой воды 65-95°C и природный пар с содержанием радона. Здесь лечат заболевания суставов, сердечно-сосудистой и нервной системы. Из Душанбе ходит микроавтобус с района Водонасосная.



Как добраться

Самый простой способ — такси из Душанбе. Время в пути до въезда в ущелье — около 30-35 минут, стоимость — примерно 6-8 долларов. Можно доехать на личной машине: ущелье начинается прямо за городом на северном выезде.

Также ходят маршрутки в сторону Варзоба — они отправляются с нескольких точек в Душанбе. Уточнять актуальные маршруты лучше на месте или через местных жителей, расписание меняется.

До санатория Ходжа Оби Гарм из Душанбе ходит микроавтобус с района Водонасосная — удобный вариант, если едете именно туда.



Когда ехать


Варзоб открыт круглый год.

Весна — лучшее время для походов: цветут тюльпаны и шиповник, водопад полноводный, людей еще немного.

Лето — спасение от жары, идеально для купания у воды и отдыха на базах.

Осень — мягкая погода, меньше туристов, приятные прогулки.

Зима — тихо и красиво, в Варзобском районе работает горнолыжный комплекс Сафед-Дара — единственный в Таджикистане.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#отдых #природа #таджикистан #душанбе #варзоб
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
12 предпринимателей, которые создают новый облик бизнеса в Таджикистане
12 предпринимателей, которые создают новый облик бизнеса в Таджикистане
Куда ехать за чистым воздухом в Душанбе: зоны отдыха, курорты и отели
Куда ехать за чистым воздухом в Душанбе: зоны отдыха, курорты и отели
Где поужинать всей семьей в Душанбе: 10 лучших ресторанов города
Где поужинать всей семьей в Душанбе: 10 лучших ресторанов города
Активный отдых в Душанбе: куда пойти на выходных, чтобы интересно провести время
Активный отдых в Душанбе: куда пойти на выходных, чтобы интересно провести время
5 ведущих университетов Душанбе, которые выбирают студенты Таджикистана
5 ведущих университетов Душанбе, которые выбирают студенты Таджикистана