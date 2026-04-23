Варзобское ущелье: водопад, горячие источники и купание в 30 минутах от Душанбе

Варзобское ущелье — главное место побега от душанбинской жары. Здесь холоднее на несколько градусов, пахнет арчой и речной водой, а до ближайшего водопада — три часа по горной тропе. Рассказываем, что смотреть, где купаться, куда зайти на ночевку и как добраться.

Почему все едут в Варзоб





Варзобское ущелье начинается в восьми километрах от Душанбе и тянется вдоль реки Варзоб — правого притока Кафирнигана длиной 71 километр. Ущелье входит в официальную туристическую зону Таджикистана, такой статус ему присвоили в 2000 году.

Главная артерия — река Варзоб. В нее впадают десятки притоков, каждый из которых образует боковое ущелье: Такоб, Сиёма, Овчуг, Ходжа-Обигарм и другие. В каждом тропы, родники и скрытые места без туристов.

Здесь всегда прохладнее, чем в городе, воздух чище, а шум воды заменяет городской фон. Летом в жару разница в температуре с Душанбе может достигать семи-десяти градусов, именно поэтому в выходные ущелье заполнено горожанами.





Водопад Гусгарф





В правом боковом ущелье реки Варзоб — водопад Гусгарф, один из самых живописных в Гиссарском хребте. Поток воды падает с тридцатиметровой скальной стены, разбивается внизу на тысячи брызг и в солнечный день создает радугу.

Тропа к водопаду начинается на 21 километре Варзобского ущелья, в районе одноименного кишлака Гусгарф. Транспорт оставляют здесь, дальше идут пешком: около восьми километров в одну сторону, два-три часа подъема. Тропа крутая, местами каменистая, но доступна людям со средней физической подготовкой.

У подножия водопада — природная каменная чаша с ледяной водой. Зайти под струю можно, но нужно понимать: напор сильный, вода холодная. Лучшее время для похода — апрель и май: склоны покрываются зеленью, цветут дикие тюльпаны и шиповник, а водопад максимально полноводный. Сезон посещения — март-октябрь.

Из снаряжения рекомендуют взять треккинговые палки, воду и удобную обувь на нескользкой подошве.

Уединенные маршруты

Помимо Гусгарфа, в Варзобе есть менее известные тропы — для тех, кто хочет поменьше людей и побольше природы. Боковые ущелья Такоб и Сиёма подходят для самостоятельных прогулок: туристической инфраструктуры здесь нет, только тропа, река и горы.

Ущелье Такоб расположено примерно в 40 километрах от Душанбе. Летом здесь холоднее, чем на въезде в Варзоб, и заметно меньше людей. Ущелье Сиёма — более дикое, с несколькими небольшими водопадами по пути.





Где купаться





Воды в Варзобе много, но она почти всегда холодная — река питается снеговым и ледниковым стоком. Есть два варианта.

Первый — зоны отдыха вдоль дороги: бассейны с проточной водой, топчаны у реки, оборудованные спуски. Вода в бассейнах чуть теплее речной, но тоже бодрящая. Второй — дикие места: если уйти от дороги, можно найти неглубокие участки реки, природные ванны у камней, полностью уединенные берега.

Важно помнить: течение в реке быстрое, камни скользкие. Купаться в диких местах стоит только там, где видно дно и нет сильного потока.





Зоны отдыха и инфраструктура





Вдоль дороги расположено много зон отдыха, баз и кафе.





«Кохи Малика»





Элитный комплекс в 20 километрах от Душанбе. Отель, коттеджи, ресторан, бассейны, сауна, конференц-залы. Подходит и для семейного отдыха, и для корпоративных мероприятий.





«Гулобод»





База на 33 километре ущелья. Гостиница, крытый бассейн, озеро с катамаранами, конференц-зал, бильярд, сауна. Вечером шоу-программа.





Санаторий «Ходжа Оби Гарм»





Расположен в 48-50 километрах от Душанбе, на высоте 1740-1960 метров. Основан в 1934 году. Главная особенность — термальные источники с температурой воды 65-95°C и природный пар с содержанием радона. Здесь лечат заболевания суставов, сердечно-сосудистой и нервной системы. Из Душанбе ходит микроавтобус с района Водонасосная.





Как добраться





Самый простой способ — такси из Душанбе. Время в пути до въезда в ущелье — около 30-35 минут, стоимость — примерно 6-8 долларов. Можно доехать на личной машине: ущелье начинается прямо за городом на северном выезде.

Также ходят маршрутки в сторону Варзоба — они отправляются с нескольких точек в Душанбе. Уточнять актуальные маршруты лучше на месте или через местных жителей, расписание меняется.

До санатория Ходжа Оби Гарм из Душанбе ходит микроавтобус с района Водонасосная — удобный вариант, если едете именно туда.





Когда ехать





Варзоб открыт круглый год.

Весна — лучшее время для походов: цветут тюльпаны и шиповник, водопад полноводный, людей еще немного.

Лето — спасение от жары, идеально для купания у воды и отдыха на базах.

Осень — мягкая погода, меньше туристов, приятные прогулки.

Зима — тихо и красиво, в Варзобском районе работает горнолыжный комплекс Сафед-Дара — единственный в Таджикистане.