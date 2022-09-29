Я работаю в Google. Жазира Гариполла из Атырау о карьере программиста в США

Жазира Гариполла работает программистом в США. Параллельно девушка ведет блог о жизни за рубежом. Она поделилась своей историей переезда.​

​

Жазира Гариполла, 25 лет, город — Сиэтл, Software Engineer в Google, @zhazira__life

О переезде

Я родом из нефтяной столицы Казахстана — Атырау.

В США переехала в прошлом году вместе с супругом. Изначально он работал в Google в Германии, но сменил команду на ту, что базировалась в Сиэтле. Теперь я тоже работаю​ на позиции Software Engineer в этой компании.​

Об адаптации и сложностях

Одна из сложностей в США для новоприбывшего иммигранта — отсутствие кредитной истории. Здесь все пользуются кредитными, а не дебетовыми картами, как у нас в Казахстане. Поэтому некоторые жилые комплексы при отсутствии кредитной истории требуют большой депозит. А при покупке машины вам не одобрят кредит, и придется отдать всю сумму сразу. Хорошо, что машины в США стоят дешевле, чем в Казахстане.​

Оформление медицинской страховки тоже займет некоторое время. Медицина в США дорогая, поэтому разумнее пройти обследования, подлечиться у себя на Родине, а перед переездом взять с собой аптечку на первое время.





Самая главная проблема, с которой я столкнулась — отсутствие разрешения на работу. Чтобы иметь возможность работать, моя L2 виза требовала дополнительного документа — карточки EAD. Ее оформление затянулось на семь месяцев из-за пандемии. Многие Tech-компании при приеме на работу рассматривают кандидатов, которые могут работать легально. Из-за этого я получила много отказов. Надо быть готовым к такого рода ситуациям.

Меня удивило, что все важные документы присылаются по почте. Еще понравилась доставка Amazon —быстро и удобно. В каждом жилом комплексе есть специальные комнаты для посылок, куда ты можешь войти по пин-коду и взять свою посылку.

Жизнь за рубежом может быть одинокой





Жизнь за рубежом может быть одинокой. Поэтому не засиживайтесь дома, выходите гулять, запишитесь на разные активности по интересам, заведите собаку или кошку. Сами не заметите, как у вас сложится рутина, и вы привыкнете к новой жизни.

Как искать работу в США

После получения разрешения на работу я прошла интервью в Google, Meta, Amazon и Door Dash. В результате получила несколько офферов. Начала карьеру в Door Dash, а позже перешла в Google.

Чтобы повысить шансы попасть на интервью, желательно иметь рекомендации от знакомых или друзей, работающих в крупных компаниях. Для этого развивайте свой нетворкинг, улучшайте профиль в LinkedIn, ходите на местные конференции.





Помимо разговорного английского, для получения оффера на работу понадобится навык прохождения интервью. Здесь формат отбора кандидатов отличается, поэтому проведите несколько пробных интервью, возьмите курсы по прохождению бесед с рекрутером, решайте задачи на Leet Code и работайте над soft skills.

О работе в Google

​Я работаю в команде YouTube. Все новые фичи мобильного приложения социальной сети на iOS девайсах — это наши усилия. Мне нравится работать над продуктом, которым пользуются миллионы людей, делать их опыт взаимодействия с приложением лучше и комфортнее.





Google — это про заботу о сотрудниках. Современный офис со всеми удобствами способствует тому, что ты быстрее заканчиваешь работу, не отвлекаясь на бытовые задачи. Это одна из немногих компаний, которая ввела шестимесячный декретный отпуск, что щедро для США. Так же в Штатах оплачиваемый декрет могут брать отцы.

Google — это про заботу о сотрудниках





В компании есть культура отсутствия обвинения. Если происходят какие-то баги или неполадки, то отдельный сотрудник не взваливает на себя всю вину. Его никто не ругает и не порицает. Наоборот, команды вместе работают и разрабатывают системы, чтобы предотвратить такие проблемы в будущем.

Как повлиял переезд

Переезд научил меня многому. Изменилось мое мышление и речь. Я научилась думать и оптимистично разговаривать, принимать и давать конструктивную критику.





В США силен дух свободы и независимости. Никто никого не осуждает, нет никаких рамок для самовыражения. Поэтому я начала вести небольшой блог.