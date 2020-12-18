10 правил успешных руководителей

1. Нанимать сильнейших экспертов





Вера Платонова, город — Киев, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы





У меня высокопрофессиональная команда. Чтобы каждый сотрудник был лидером в своем сегменте, я всегда нанимаю сильнейших экспертов. Многие из них превосходят меня по уровню знаний в отдельных областях. И моя задача — помочь им развить свои идеи, которые будут двигать компанию вперед.

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2. Направлять ресурсы в команду





Асель Садыкулова, город — Алматы, генеральный директор Avon в Центральной Азии





За результатами всегда стоят люди. Поэтому все мои усилия и ресурсы идут в команду. Я работаю над тем, чтобы вырастить сильных индивидуалов, которые будут работать вместе и приносить результат. Хочу, чтобы моя команда каждый день работала с удовольствием, хотела создавать новые проекты и идти к новым победам.

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3. Заботиться об отношениях внутри команды





Антон Ван Горп, 61 год, город — Алматы, CEO ТОО METRO Cash & Carry в Казахстане





Важно формировать правильные отношения внутри команды. У нас есть много примеров людей, которые были с нами с самого начала и достигли высоких успехов, занимают руководящие посты в компании. Они нашли свое место и знают, как добиться результата.

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4. Прислушиваться к мнению сотрудников





Алибек Есов, город — Алматы, генеральный директор Wolt Kazakhstan





Мне помогает обратная связь от сотрудников. Я придумываю для этого разные формы. Например, анонимный опрос или общий список отзывов от команды. Это помогает понять, что у тебя получается, а что нет.

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5. Нести ответственность





Константин Федорец, город — Алматы, CEO «Рахат»





С моей точки зрения, руководство — это, прежде всего, ответственность. Ответственность перед потребителями, перед акционерами, перед сотрудниками, перед собой. Ответственность за результат, за решения, за людей. Именно развитие культуры ответственности я считаю ключевым направлением своей деятельности. Такое отношение к себе и работе влияет на результат компании в целом и каждого из сотрудников по отдельности.

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6. Не забывать про цели бизнеса





Дмитрий Ботанов, 34 года, город — Алматы, операционный директор Kolesa Group





Важны насмотренность, умение видеть общую картину сверху, выходить за рамки привычных паттернов, видение цели и путей ее достижения. Эти качества присущи нашим топам, вместе с которыми я работаю, и CEO. Чтобы сделать что-то большое, нужна целая команда настоящих параноиков.

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7. Транслировать миссию компании





Константин Розенштраус-Макаров, 35 лет, город — Чернигов, Украина, CEO сервиса автоматизации маркетинговых рассылок SendPulse





Руководитель — это не только управленец. Он или она транслирует видение продукта и культуру в компании.

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8. Четкое планирование





Юрий Негодюк, 48 лет, город — Алматы, ресторатор





Мне помогает жесткое планирование и приоритеты — это правила из базового менеджмента. Делю задачи на срочные и важные, срочные и неважные и так далее. Если я запланировал тренировку, то я обязательно на нее пойду, чего бы это ни стоило. Даже отдых я всегда планирую.

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9. Чувствовать изменения и тренды рынка





Евгений Питолин, 36 лет, родной город — Санкт-Петербург, управляющий директор Kaspersky в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии





Также важно умение смотреть в будущее, видеть с высоты helicopter view, что дальше, куда пойдет рынок. Сделать так, чтобы оказаться там быстрее рынка.

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10. Постоянно учиться новому





Алексей Хегай, 44 года, город — Алматы, генеральный директор компании TSPM., председатель совета директоров Группы компаний TS Development





Я постоянно получаю новые знания в тех сферах, которые требуют моего внимания. Например, сейчас читаю литературу по HR, про командообразование, долгосрочную мотивацию. Именно эти моменты мы на данный момент прорабатываем в команде. Радует, когда сотрудники делятся со мной профессиональной литературой.

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