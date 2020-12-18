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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 правил успешных руководителей
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Сегодня в 18:50

10 правил успешных руководителей

1. Нанимать сильнейших экспертов


Вера Платонова, город — Киев, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы

виза

У меня высокопрофессиональная команда. Чтобы каждый сотрудник был лидером в своем сегменте, я всегда нанимаю сильнейших экспертов. Многие из них превосходят меня по уровню знаний в отдельных областях. И моя задача — помочь им развить свои идеи, которые будут двигать компанию вперед.

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2. Направлять ресурсы в команду


Асель Садыкулова, город — Алматы, генеральный директор Avon в Центральной Азии

CEO Avon

За результатами всегда стоят люди. Поэтому все мои усилия и ресурсы идут в команду. Я работаю над тем, чтобы вырастить сильных индивидуалов, которые будут работать вместе и приносить результат. Хочу, чтобы моя команда каждый день работала с удовольствием, хотела создавать новые проекты и идти к новым победам.

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3. Заботиться об отношениях внутри команды


Антон Ван Горп, 61 год, город — Алматы, CEO ТОО METRO Cash & Carry в Казахстане

Антон Ван Горп

Важно формировать правильные отношения внутри команды. У нас есть много примеров людей, которые были с нами с самого начала и достигли высоких успехов, занимают руководящие посты в компании. Они нашли свое место и знают, как добиться результата.

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4. Прислушиваться к мнению сотрудников


Алибек Есов, город — Алматы, генеральный директор Wolt Kazakhstan

карьера

Мне помогает обратная связь от сотрудников. Я придумываю для этого разные формы. Например, анонимный опрос или общий список отзывов от команды. Это помогает понять, что у тебя получается, а что нет.

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5. Нести ответственность

Константин Федорец, город — Алматы, CEO «Рахат»

казахстан

С моей точки зрения, руководство — это, прежде всего, ответственность. Ответственность перед потребителями, перед акционерами, перед сотрудниками, перед собой. Ответственность за результат, за решения, за людей. Именно развитие культуры ответственности я считаю ключевым направлением своей деятельности. Такое отношение к себе и работе влияет на результат компании в целом и каждого из сотрудников по отдельности.

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6. Не забывать про цели бизнеса


Дмитрий Ботанов, 34 года, город — Алматы, операционный директор Kolesa Group

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Важны насмотренность, умение видеть общую картину сверху, выходить за рамки привычных паттернов, видение цели и путей ее достижения. Эти качества присущи нашим топам, вместе с которыми я работаю, и CEO. Чтобы сделать что-то большое, нужна целая команда настоящих параноиков.

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7. Транслировать миссию компании


Константин Розенштраус-Макаров, 35 лет, город — Чернигов, Украина, CEO сервиса автоматизации маркетинговых рассылок SendPulse

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Руководитель — это не только управленец. Он или она транслирует видение продукта и культуру в компании.

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8. Четкое планирование


Юрий Негодюк, 48 лет, город — Алматы, ресторатор

Юрий Негодюк

Мне помогает жесткое планирование и приоритеты — это правила из базового менеджмента. Делю задачи на срочные и важные, срочные и неважные и так далее. Если я запланировал тренировку, то я обязательно на нее пойду, чего бы это ни стоило. Даже отдых я всегда планирую.

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9. Чувствовать изменения и тренды рынка


Евгений Питолин, 36 лет, родной город — Санкт-Петербург, управляющий директор Kaspersky в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии

Евгений Питолин

Также важно умение смотреть в будущее, видеть с высоты helicopter view, что дальше, куда пойдет рынок. Сделать так, чтобы оказаться там быстрее рынка.

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10. Постоянно учиться новому


Алексей Хегай, 44 года, город — Алматы, генеральный директор компании TSPM., председатель совета директоров Группы компаний TS Development

Алексей Хегай

Я постоянно получаю новые знания в тех сферах, которые требуют моего внимания. Например, сейчас читаю литературу по HR, про командообразование, долгосрочную мотивацию. Именно эти моменты мы на данный момент прорабатываем в команде. Радует, когда сотрудники делятся со мной профессиональной литературой.

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