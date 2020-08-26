12 000 000 пользователей и 350 сотрудников: операционный директор Kolesa Group об особенностях работы компании

О Kolesa Group от первого лица:





О себе и развитии Kolesa Group

Это классная работа, когда ты относишься к компании как к своей

О роли руководителя в компании

Насмотренность, умение видеть общую картину сверху, выходить за рамки привычных паттернов — все это важно для руководителя

Важно, чтобы рядом все время прокачивались сильные ребята

О планах

Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz и Avtoelon.uz.35012 миллионов пользователей в месяц.Поэтому я не могу говорить о себе в отрыве от того, чем занимаюсь.В студенческие годы пошел работать в цифровые продукты, занимался и забивкой контента на сайты, и продажами, и «дизайном». Серьезная работа началась в 2007 году, и с тех пор она становится все интересней: project-менеджмент, стартапы, product-менеджмент, CPO и вот теперь — COO.Это классная работа, когда ты относишься к компании как к своей — ни про что нельзя подумать «это не моя работа». Продакт-менеджмент, аналитика, продажи, найм и развитие людей — все по-своему вдохновляет и затягивает. А когда вокруг заряженные люди, можно создать все, что угодно.Газета «Колёса» появилась в 1996 году. Сейчас у нас несколько продуктов и подпродуктов в Казахстане и Узбекистане. Все они построены вокруг классифайдов Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz и Avtoelon.uz. Над продуктами работают 350 человек, а их суммарная аудитория — MAU — 12 миллионов пользователей в месяц.То, что внешне выглядит как сайты объявлений, под капотом содержит много бизнес-решений для застройщиков, автосалонов, банков, агентств недвижимости. Для таких клиентов интеграции хорошо себя показывают, ведь и раньше «Колёса» и «Крыша» были для них главными инструментами онлайн-продаж. Top Of Mind наших продуктов — порядка 60-70%. Это значит, что на вопрос «Какие сайты для покупки автомобилей или квартир вы знаете?», до 70% казахстанцев сначала назовут «Колёса» и «Крышу».Основные KPI наших команд — количество контактов покупателей с продавцами и заработанные деньги. Последние несколько лет практически по всем ключевым показателям нам удается расти в полтора-два раза в год. Пандемия внесла свои корректировки, но мы по-прежнему растем. В первую очередь, это заслуга эффективных и вовлеченных людей. Благодаря их самоотдаче мы обошлись без сокращений, урезаний зарплат и других неприятных последствий и даже продолжили нанимать людей, расти.Насмотренность, умение видеть общую картину сверху, выходить за рамки привычных паттернов, видение цели и путей ее достижения — все это невероятно важно для руководителя. Эти качества присущи нашим топам, вместе с которыми я работаю, и CEO. Чтобы сделать что-то большое, нужна целая команда настоящих параноиков.В основном я балансирую между продакт-менеджментом, продажами, аналитикой и развитием команды. Но разбираться нужно во всем: и в маркетинге, и в дизайне, и редактуре текста. Это значит, что нужно постоянно учиться чему-то новому, и это круто.Это было классное время, когда мы меняли подход к приоритезации проектов, появилась приличная аналитика, A/B-тесты, а со временем мы обросли такими направлениями, как data science, качественные исследования, ML-модели — все то, без чего сейчас «Колёса» невозможно представить. Аналитика на основе нескольких миллиардов событий в месяц — это наша сильная сторона.Но замыкать все на себе нельзя. Вы быстро становитесь узким местом, появляется соблазн принимать все ключевые решения лично, и, скорее всего, скоро вы будете вредить команде.И в какой-то момент вы почувствуете, что команда стала более компетентная, чем вы сами, что в ней появляется новый лидер — значит, пора укротить ЧСВ и дать коллегам расти самим, со своими ошибками и успехами.Помогаю отделам продаж и медийному отделу, отвечающему за монетизацию трафика, вместе с аналитиками строить планы, тюнить ценообразование, вместе с продакт-менеджерами создавать полезные для рынка продукты. Думаю, и здесь скоро появится человек, который заберет эту работу на себя и будет круто с ней справляться.Когда у вас есть возможность сделать жизнь этих людей лучше, удобней — это вдохновляет и одновременно настраивает на серьезную ответственность. К счастью, мы не страдаем бюрократией и самодурством. И если вам захочется построить что-то новое, вокруг быстро соберется команда единомышленников. Один из последних примеров — «Новостройки» внутри «Крыши». От решения продакт-менеджера до запуска прототипа прошла пара месяцев, через полгода продукт вышел на окупаемость, а через год стал самым эффективным инструментом на рынке. Работа в такой атмосфере не может не нравиться.Постоянно нужно фокусироваться на главном, одновременно поспевать за разными направлениями, но и бить себя по рукам за чрезмерное погружение в детали. Быть сильным специалистом в узкой области — классно, а оставаться им — сложно. Мир IT-продуктов устроен по-особенному. Даже если ты крут, например, в аналитике или продакт-менеджменте, то за каких-то два-три года твой опыт обнуляется. Не научился ничему новому за два года — отстал от жизни.Имеющиеся продукты продолжат идти своим курсом, в каждом из них еще многое можно сделать. Но параллельно мы смотрим на то, где еще можем помочь рынку с автоматизацией, какие сервисы предложим пользователям. Будут новые продукты. Мы готовы инвестировать в хорошие команды, которые умеют впахивать, у которых горят глаза. У нас есть миссия — помогать людям продавать, покупать и владеть, создавая лучшие продукты. Будем ее придерживаться.