12 000 000 пользователей и 350 сотрудников: операционный директор Kolesa Group об особенностях работы компании

Kolesa Group — IT-компания из Казахстана. На рынке с 1996 года — 24 года. Также представлена в Узбекистане.
Продукты: Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz и Avtoelon.uz.
Количество сотрудников: 350
Суммарная аудитория — MAU: 12 миллионов пользователей в месяц.
Дмитрий Ботанов, 34 года, город — Алматы, операционный директор Kolesa Group, facebook
О себе и развитии Kolesa Group
Мы — это то, что мы делаем и создаем. Поэтому я не могу говорить о себе в отрыве от того, чем занимаюсь.
Я прошел классическое становление. В студенческие годы пошел работать в цифровые продукты, занимался и забивкой контента на сайты, и продажами, и «дизайном». Серьезная работа началась в 2007 году, и с тех пор она становится все интересней: project-менеджмент, стартапы, product-менеджмент, CPO и вот теперь — COO.
Мне посчастливилось стать операционным директором в Kolesa Group. Это классная работа, когда ты относишься к компании как к своей — ни про что нельзя подумать «это не моя работа». Продакт-менеджмент, аналитика, продажи, найм и развитие людей — все по-своему вдохновляет и затягивает. А когда вокруг заряженные люди, можно создать все, что угодно.
Это классная работа, когда ты относишься к компании как к своей
Нам уже много лет, но компания постоянно меняется. Газета «Колёса» появилась в 1996 году. Сейчас у нас несколько продуктов и подпродуктов в Казахстане и Узбекистане. Все они построены вокруг классифайдов Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz и Avtoelon.uz. Над продуктами работают 350 человек, а их суммарная аудитория — MAU — 12 миллионов пользователей в месяц.
Мы интегрируемся с рынками авто и недвижимости. То, что внешне выглядит как сайты объявлений, под капотом содержит много бизнес-решений для застройщиков, автосалонов, банков, агентств недвижимости. Для таких клиентов интеграции хорошо себя показывают, ведь и раньше «Колёса» и «Крыша» были для них главными инструментами онлайн-продаж. Top Of Mind наших продуктов — порядка 60-70%. Это значит, что на вопрос «Какие сайты для покупки автомобилей или квартир вы знаете?», до 70% казахстанцев сначала назовут «Колёса» и «Крышу».
Мы любим цифры. Основные KPI наших команд — количество контактов покупателей с продавцами и заработанные деньги. Последние несколько лет практически по всем ключевым показателям нам удается расти в полтора-два раза в год. Пандемия внесла свои корректировки, но мы по-прежнему растем. В первую очередь, это заслуга эффективных и вовлеченных людей. Благодаря их самоотдаче мы обошлись без сокращений, урезаний зарплат и других неприятных последствий и даже продолжили нанимать людей, расти.
О роли руководителя в компании
Хороший руководитель, в моем понимании, это тот, кто будет постоянно развивать и мотивировать команду, укажет ей цель и будет устранять препятствия в достижении этой цели.
Важно визионерство. Насмотренность, умение видеть общую картину сверху, выходить за рамки привычных паттернов, видение цели и путей ее достижения — все это невероятно важно для руководителя. Эти качества присущи нашим топам, вместе с которыми я работаю, и CEO. Чтобы сделать что-то большое, нужна целая команда настоящих параноиков.
Насмотренность, умение видеть общую картину сверху, выходить за рамки привычных паттернов — все это важно для руководителя
У меня интересная работа. В основном я балансирую между продакт-менеджментом, продажами, аналитикой и развитием команды. Но разбираться нужно во всем: и в маркетинге, и в дизайне, и редактуре текста. Это значит, что нужно постоянно учиться чему-то новому, и это круто.
В 2017-2018 годах мы перестраивали управление продуктами в компании. Это было классное время, когда мы меняли подход к приоритезации проектов, появилась приличная аналитика, A/B-тесты, а со временем мы обросли такими направлениями, как data science, качественные исследования, ML-модели — все то, без чего сейчас «Колёса» невозможно представить. Аналитика на основе нескольких миллиардов событий в месяц — это наша сильная сторона.
Самостоятельно запускать и развивать два направления — продакт-менеджмент и аналитику было настоящим кайфом. Но замыкать все на себе нельзя. Вы быстро становитесь узким местом, появляется соблазн принимать все ключевые решения лично, и, скорее всего, скоро вы будете вредить команде.
Важно, чтобы рядом все время прокачивались сильные ребята. И в какой-то момент вы почувствуете, что команда стала более компетентная, чем вы сами, что в ней появляется новый лидер — значит, пора укротить ЧСВ и дать коллегам расти самим, со своими ошибками и успехами.
Важно, чтобы рядом все время прокачивались сильные ребята
Прямо сейчас я снова «костылю» открытую позицию коммерческого директора. Помогаю отделам продаж и медийному отделу, отвечающему за монетизацию трафика, вместе с аналитиками строить планы, тюнить ценообразование, вместе с продакт-менеджерами создавать полезные для рынка продукты. Думаю, и здесь скоро появится человек, который заберет эту работу на себя и будет круто с ней справляться.
Продуктами Kolesa Group пользуются миллионы людей. Когда у вас есть возможность сделать жизнь этих людей лучше, удобней — это вдохновляет и одновременно настраивает на серьезную ответственность. К счастью, мы не страдаем бюрократией и самодурством. И если вам захочется построить что-то новое, вокруг быстро соберется команда единомышленников. Один из последних примеров — «Новостройки» внутри «Крыши». От решения продакт-менеджера до запуска прототипа прошла пара месяцев, через полгода продукт вышел на окупаемость, а через год стал самым эффективным инструментом на рынке. Работа в такой атмосфере не может не нравиться.
Недостаток в моей работе один. Постоянно нужно фокусироваться на главном, одновременно поспевать за разными направлениями, но и бить себя по рукам за чрезмерное погружение в детали. Быть сильным специалистом в узкой области — классно, а оставаться им — сложно. Мир IT-продуктов устроен по-особенному. Даже если ты крут, например, в аналитике или продакт-менеджменте, то за каких-то два-три года твой опыт обнуляется. Не научился ничему новому за два года — отстал от жизни.
О планах
Самое время расти, как и всегда. Имеющиеся продукты продолжат идти своим курсом, в каждом из них еще многое можно сделать. Но параллельно мы смотрим на то, где еще можем помочь рынку с автоматизацией, какие сервисы предложим пользователям. Будут новые продукты. Мы готовы инвестировать в хорошие команды, которые умеют впахивать, у которых горят глаза. У нас есть миссия — помогать людям продавать, покупать и владеть, создавая лучшие продукты. Будем ее придерживаться.