Женское дело. Гульзана Куванбакиева о том, кто создает те самые круассаны для ваших любимых заведений

Женское предпринимательство развивается быстрыми темпами, но не многие решаются создать семейный бизнес. Мы поговорили с Гульзаной Куванбакиевой — предпринимательницей, которая вместе с супругом создала и развивает CROISSANT.KZ. Она рассказала о пути к успеху, сложностях, стереотипах и силе женского сообщества.





Гульзана Куванбакиева, город — Астана, руководитель проекта CROISSANT.KZ @rassul_kuv, @gulzana_k





О себе





Я предприниматель. Мы с супругом уже пять лет развиваем семейный бизнес CROISSANT.KZ.

Еще в 2017 году супруг отучился в швейцарско-американской бизнес-школе управления в индустрии сервиса SWISSAM. После этого он ездил на обучение в ОАЭ. У меня же около 20 лет опыта в сфере продаж, маркетинга и управления проектами. Поэтому мы четко разделили наши обязанности. Он занимается вопросами производства, а на мне операционная деятельность.

Как все началось





До этого у нас были кофейни, точки с кофе, рестораны восточной кухни, пекарня, лаундж. Но нам хотелось запустить бизнес, который можно масштабировать.

В 2020 году супруг работал шефом-кондитером в сети кофеен в Астане и активно вел социальные сети. Постепенно появился спрос на выпечку со стороны других заведений. Мы понимали, что одна из острых проблем владельцев кофеен — поиск качественной выпечки, которая подходит к кофе. Сложно найти поставщика, у которого будет широкая линейка, а продукты всегда в наличии. Поэтому мы решили создать собственное производство замороженных круассанов.

Сначала у нас было около 10 клиентов, которым мы поставляли круассаны. В марте 2020 года началась пандемия, карантин. Большинство заведений закрылось, что создавало определенные сложности для нашего бизнеса. Мы подстроились: показывали и рассказывали, как наши замороженные круассаны можно готовить дома, запустили доставку. Так у нас появились B2C-клиенты, которые остаются с нами по сей день.

Когда рестораны и кофейни возобновили работу, наша клиентская база увеличилась, объем вырос. И к декабрю мы запустили собственный цех.

О компании





Мы с супругом изначально планировали строить бизнес вдолгую. Хотели создать качественный стабильный продукт, который сможет легко конкурировать с любым зарубежным холдингом. При этом, наша продукция ручного приготовления. Создавать всегда одинаковый качественный продукт сложно, но мы делаем на это большой упор.

Мы по-прежнему показываем ежегодный рост. В 2023 году открыли офис продаж в Алматы. Сегодня у нас есть постоянные клиенты в 10 городах Казахстана. Почти сформировали франшизу. В планах запустить цеха во всех регионах Казахстана.





У нас монопродукт, мы работаем в одном направлении. В основном наши клиенты — это B2B-сектор. Но это не только рестораны, кафе и отели. Это также практически все частные школы Астаны, авиакомпании, лучшие кейтеринговые компании.

Мы постоянно анализируем, что происходит в мире, отслеживаем тренды и адаптируем их под местный рынок. Развиваем культуру создания кондитерской витрины в Казахстане. Помогаем нашим клиентам привлекать внимание потребителей.

Мы поддерживаем несколько принципов в своей работе:

— стабильное высокое качество, несмотря на рост масштабов

— создавать продукт казахстанского производства

— создавать клиентоориентированный бизнес, развивать партнерские отношения и делиться компетенциями

— бизнес с фокусом на экологичность — мы следим за тем, чтобы у нас не было пищевых остатков. В производстве круассанов мы всегда отрезаем часть теста, но не добавляем его в новую партию, а реализуем для социальных проектов.

За это время мы пережили разные периоды. От пандемии до закрытия доступа к поставщикам европейских товаров. Но всегда находили решения и альтернативные варианты. Например, одна из сложностей — отсутствие профессионалов на рынке. Поэтому мы обучаем сотрудников с нуля.

О развитии женского предпринимательства в Казахстане

В Казахстане есть стереотип, что семейный проект не может быть успешен. Но мы с самого начала четко разделили наши зоны ответственности, которые не пересекаются. Мы чувствуем себя комфортно и растем.





Я состою во многих женских сообществах, прошла несколько программ обучения для женщин-предпринимателей. Вижу колоссальную поддержку женщин и с точки зрения получения необходимых знания, и просто в ежедневных задачах от поиска определенного специалиста до законодательных вопросов. Мне нравится, как наши женщины сообща работают и растут в бизнесе.

Рекомендации

Важно подойти к старту комплексно, начать с обучения. Изучить юридические моменты, вопросы интеллектуальной собственности, найма и управления, маркетинга, продаж и так далее. Если ты подготовлен, открывать бизнес легче.

Важно не останавливаться. Сегодня лучшее время для женщин-предпринимателей, поэтому обязательно нужно пробовать.