Основатель сети «Пинта» о том, почему самостоятельно управляет 50 заведениями и как ему помогает Netflix

Юрий Негодюк, 48 лет, город — Алматы, ресторатор, @y.n.kz​





Количество ресторанов: 50

География присутствия: 10 городов на территории Казахстана

Количество сотрудников: 1500

О себе и развитии бизнеса

Я окончил консерваторию в Алматы и работал в оркестре. В 1996 году попал в ресторанный бизнес — подрабатывал в ночном клубе. Так как в клубе я зарабатывал больше, чем по специальности, решил временно перейти в эту сферу. Но получилось так, что ресторанный бизнес меня затянул, и я оставил музыку. В 2001 году стал управляющим ресторана, а в 2003 году руководителем ресторанной компании «Росинтер» в Казахстане. Был генеральным менеджером компании «Евросеть». Постепенно понял, что готов открыть свой бизнес.

Первый ресторан «Пинта» появился в 2008 году





Первый ресторан «Пинта» появился в 2008 году. С тех пор я строю ресторанную сеть, которая на данный момент включает в себя около 50 заведений. Мы создали с нуля 13 концепций. Бренд «Пинта» вышел на уровень франчайзинга. За три года мы открыли девять ресторанов в восьми городах под нашим брендом. Присутствуем в 10 городах Казахстана. В компании работает порядка 1500 человек, хотя пандемия вносит свои коррективы.

Недавно я прочитал, что, согласно американской статистике, большинство предпринимателей создают удачный проект только с десятой попытки. Если вы выбрали путь предпринимателя, нужно идти до конца. Не надо бояться ошибаться — у меня было много ошибок и неудач, и они до сих пор случаются, но я продолжаю развивать бизнес.

О роли руководителя в компании

Есть два вида предпринимателей: инвесторы и те, кто создает и сам продвигает бизнес. Я отношусь ко второму типу.

На мой взгляд, роль руководителя в компании главенствующая. Именно он задает тон, делает все, чтобы бизнес развивался. Стив Джобс, Марк Цукерберг — это люди-двигатели в своем бизнесе. В нашей сети такая же ситуация. У меня есть идеи, образование, опыт, и я могу поделиться этим с сотрудниками, направить их. Тогда мы вместе сможем достигнуть результата.





Я, как первый руководитель, задаю стратегическую линию развития, показываю команде конечную цель. Затем мы вместе разрабатываем план, как прийти к этой цели. Руководитель — это как дирижер в оркестре, который объединяет каждого музыканта, показывает, кому и когда нужно вступать, кто фальшивит, кому нужно играть громче и так далее.

О важности обучения

Хороший руководитель должен обладать знаниями. Чем крупнее компания, тем более глубокими должны быть эти знания. Я могу выделить несколько основных сфер:

1. Финансы.



Неважно, чем вы занимаетесь. Если ваша деятельность связана с предпринимательством, вы должны изучить финансы и бухгалтерию.





2. Менеджмент.







Контроль, мотивация, планирование, организация — все это любой руководитель должен знать и в теории, и на практике. Когда я стал управляющим, я ощутил острую нехватку знаний, потому что не мог помочь своим сотрудникам. В итоге поступил на программу магистратуры и восполнил пробелы.

3. Отрасль, в которой работает ваш бизнес.

Например, я, как ресторатор, должен постоянно изучать ресторанный бизнес: какие технологии сейчас используются, как делается закуп, какие IT-решения можно использовать в ресторане. Нельзя надеяться, что ваш персонал сделает все за вас. Нужно самому следить за трендами, потому что мир постоянно меняется.

Я получаю как теоретические, так и практические знания. До пандемии 7-10 раз в год выезжал за границу, чтобы посмотреть, что происходит в ресторанах мира. Также смотрю огромное количество контента в YouTube — интервью, лекции. Нахожу полезные документальные фильмы на Netflix. Например, смотрел сериал Chef's Table про топовые рестораны мира и сериал Street Food.

О важных качествах

Руководитель — пример для своей команды. Любое неправильное действие может отразиться на вашем авторитете и повлиять на всю компанию.





Я могу выделить несколько качеств, которыми должен обладать лидер:

— справедливость и честность

— выполнение обещаний

— умение ставить цели и достигать их. Если вы не можете этого делать, то и ваши сотрудники не смогут

— умение предвидеть ситуацию. Руководитель должен понимать, что нужно сделать сейчас, чтобы быть успешными потом. Думать наперед. Это качество приобретается на основе опыта

— коммуникабельность — важная черта, которая помогает общаться с огромным количеством разных людей на их языке

— гибкость — без умения быстро меняться, подстраиваться под обстоятельства вы будете вредить себе и компании.

О планировании

Мой бизнес — это мое хобби. Ресторанный бизнес многогранный, разносторонний. Я не готов на 100% отойти от него, потому что мне самому интересно им заниматься. В нашей сфере быстро видно результат, а мне нравится получать результаты. Когда ты видишь довольного гостя — это твой результат. Каждый день я получаю большое количество позитива, энергии, от этого еще больше хочется двигаться дальше.

Мой бизнес — это мое хобби





Конечно, от такого режима может страдать семья. Мне помогает жесткое планирование и приоритеты — это правила из базового менеджмента. Делю задачи на срочные и важные, срочные и неважные и так далее. Если я запланировал тренировку, то я обязательно на нее пойду, чего бы это ни стоило. Даже отдых я всегда планирую.

Преимущество ресторанного бизнеса в том, что в выходные я могу привести семью в свое заведение. Так я решаю две задачи: нахожусь с ними и в то же время мониторю, что происходит вокруг. Или мы можем вместе поехать в путешествие и посещать рестораны, которые мне интересны. В итоге все довольны.

О планах

Пандемия немного сдвинула планы, но мы продолжаем развиваться. У нас есть запросы на два бренда по франчайзингу, и я планирую их упаковать и продавать. Также готовлю два новых объекта в столице, хочу запустить их до января. Еще одна цель — прибавить 10-15% к существующим объектам за следующий год.