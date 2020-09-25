Принципы управления Алексея Хегай: коммуникация и баланс между интересами сотрудников и целями компании

TS Development — это инвестиционно-девелоперская компания.

Год основания: 1992

Объем инвестиций в девелопмент: 596 800 000 $

Реализованные объекты: ТРЦ Dostyk Plaza, ТРЦ Shymkent Plaza, сеть кинотеатров CINEMAX, коттеджный городок Crystal Air Village, фитнес-центр Fidelity, ЖК Bukhar Zhyrau Towers, БЦ «Кен Дала» и другие. Всего более 485 900 квадратных метров различных активов по Казахстану.





О Группе компаний TS Development от первого лица:





Алексей Хегай, 44 года, город — Алматы, генеральный директор компании TSPM., председатель совета директоров Группы компаний TS Development, facebook





О себе и развитии TSPM.

До того как прийти в казахстанский бизнес, я работал по международной программе предотвращения распространения биологического оружия и оружия массового уничтожения в рамках договоренности между Казахстаном и США. Это была миссия во благо Казахстана, но многие воспринимали ее негативно.

В 2014 году я принял решение уйти из проекта. На тот момент у меня сформировался определенный бэкграунд: финансы, контроль управление проектами и командой. Я решил применить этот опыт в бизнес-среде. Выбрал TS Development, потому что компания не связана с государственными органами — это чистый казахстанский бизнес, который был построен практически с нуля. Собеседование со мной проводил владелец компании — Тульбасов Серик. Я был впечатлен им как человеком, что тоже повлияло на мое решение.

Я пришел на должность финансового директора ТРЦ Dostyk Plaza, когда он только запустился. В дальнейшем перешел на должность генерального директора, а потом стал председателем совета директоров Группы компаний TS Development. В данный момент происходит трансформация, я становлюсь генеральным директором новой компании TSPM.

TSPM. — это компания по управлению коммерческими активами и недвижимостью. Мы объединили все наши команды: IT, сбор и аналитика данных, строительство и проектирование, управление арендными отношениями, маркетинг и другие, и объединили в одну компанию. На данный момент управляем двумя основными активами: ТРЦ Dostyk Plaza и ТРЦ Shymkent Plaza, но в 2021 году планируем взять в управление сторонние активы.

TSPM. — первая компания в Центральной Азии, которая будет предоставлять полный цикл услуг, имея достаточный опыт и инструменты, чтобы осуществлять управление коммерческой недвижимостью. В планах выходить на рынок Казахстана и за пределы страны.

О роли руководителя в компании

Руководитель — это не тот, кто погружается в микроменеджмент. Если вы будете целиком погружены в операционную работу, не сможете взглянуть на процессы сверху. Работая в команде и будучи ее частью, управленцу необходимо время от времени смотреть на нее со стороны. Это помогает понять, что можно изменить, улучшить, найти точки роста.





Руководитель должен работать над тем, чтобы сформировать эффективную команду А-игроков. Такие сотрудники заряжены, самомотивированы, работают как единый организм. Им необходимо давать пул доверия и оказывать помощь в виде рекомендаций. Тогда они будут работать эффективно, генерировать прорывные идеи, принимать собственные решения, достигать результатов.

В моем опыте работы с командой был этап семейного управления. Такой формат строится на доверии и теплых отношениях. Но он работает не всегда. Поэтому я прошел и другой этап — не самый успешный — когда хотел сделать команду более эффективной. Понял, что в погоне за эффективностью во главе встают цифры, теряются личные взаимоотношения. На текущий момент для меня быть правильным руководителем — значит находить баланс между человечностью и эффективностью работы команды. Рассматриваю сотрудников с двух сторон: как коллег и как ресурс для достижения целей компании. Это не совсем семейная история и точно не история про абсолютную эффективность, а баланс между двумя составляющими.

Важно напрямую общаться с людьми, с которыми ты работаешь. От этого нельзя уходить и закрываться в кабинете. Только в процессе коммуникации и обмене мнениями возникает связка, которая помогает сохранять баланс. Бывает, что человек работает эффективно, но ты видишь, что он начинает постепенно выгорать. Тогда мы беседуем, прорабатываем сложные моменты. Бывает, что у сотрудника есть личные трудности, от которых он не может до конца абстрагироваться на работе. Тогда мы на уровне компании помогаем ему пройти через эти сложности.

Коммуникация — это моя основная работа





При принятии решений я всегда взвешиваю ситуацию с двух сторон: как друг своих коллег и как представитель компании. Тогда я нахожу варианты, которые будут соответствовать интересам обеих сторон. Поэтому коммуникация — это моя основная работа.

Я получаю удовольствие, когда мне удается наладить какой-то процесс, найти решение, связать ранее не связанные элементы, и все начинает работать лучше. Испытываю колоссальное чувство радости и удовлетворения, когда моя команда достигает результата. Потому что его достигаю и я как руководитель.

Каким должен быть руководитель

Руководитель должен обладать рядом личных качеств:

— целеустремленность

— проактивность

— гибкость в принятии решений

— открытость к чужому мнению и умение отстоять свою точку зрения

— состояние постоянного стремления вперед. Сегодня остановка — это регресс, потому что мир движется вперед и не ждет

— абсолютная честность и максимальная прозрачность — это наши корпоративные ценности

— открытость к сотрудникам, которым нужна обратная связь

— ценности руководителя должны совпадать с ценностями компании, тогда он будет успешен, будет жить в одной реальности с сотрудниками

— руководитель должен ценить людей и человеческий капитал, но не забывать об интересах компании, находить баланс. Не всегда цифры показывают состояние компании. Важна и удовлетворенность сотрудников — это ключ к успеху

— бесстрашие к конкуренции — руководитель не должен бояться людей, знания которых превышают его знания. Один человек не может знать все и быть лучшим во всем. И если появляется сотрудник, чья экспертность выше, чем у руководителя — это здорово

— стратегическое мышление, чтобы понимать, в каком направлении компания движется в перспективе

— некая прозорливость, чуйка.





Об обучении

Считаю, что фундаментальное образование должно быть у всех, но в целом важно, чтобы человек умел и хотел приобретать и использовать новые знания. Сегодня любую информацию можно легко найти и изучить. Например, есть хороший ресурс LABA.

Я постоянно получаю новые знания в тех сферах, которые требуют моего внимания. Например, сейчас читаю литературу по HR, про командообразование, долгосрочную мотивацию. Именно эти моменты мы на данный момент прорабатываем в команде. Радует, когда сотрудники делятся со мной профессиональной литературой.

Важно, чтобы человек умел и хотел приобретать и использовать новые знания





Для управленцев, которые проработали на руководящей позиции года три, рекомендую получить степень MBA. Эта программа покрывает практически все важные области управления. Будет полезна именно тем, кто уже имеет управленческий опыт, у кого уже появились определенные вопросы.

У руководителей чаще всего нет баланса между работой и личной жизнью, но мы к нему стремимся. В этом помогает спорт, потому что он дисциплинирует, помогает перезагрузиться и очистить разум, приносит чувство бодрости и радости. Недавно я открыл для себя походы в горы, во время которых происходит полная очистка сознания, появляется много новых идей.

О планах

Вся моя энергия и силы направлены на развитие TSPM. Я горжусь тем, что мы делаем. В планах работать над автоматизацией процессов, чтобы освободить талантливых специалистов для другой деятельности. Вывести компанию на международный уровень. Получить сертификат PMP.