Как стать CEO международной компании, и в чем задачи руководителя

Алибек Есов, город — Алматы, генеральный директор Wolt Kazakhstan, @alibekyess





О карьере и развитии Wolt Kazakhstan

У меня был разнообразный карьерный путь. Я окончил КИМЭП по специальности «финансы». Во время учебы поработал в банке, но понял, что это не совсем то, чем я бы хотел заниматься. После третьего курса попал на практику в Procter & Gamble, а после четвертого курса стал сотрудником этой компании. Проработал там около семи лет на разных позициях. Затем меня пригласили в компанию L'Oreal в качестве финансового директора. Постепенно я понял, что мне хочется выйти за пределы финансового направления. Перешел в консалтинг, пять лет проработал в компании McKinsey на разных проектах, расширил свой кругозор.

Весной прошлого года на меня вышел Wolt. Пять лет прокачки в McKinsey стали стартом к позиции CEO. Я понял, что это уникальная возможность, потому что такие международные компании на рынок Казахстана выходят не часто.

Мы пришли на рынок доставки последними, но по итогам первого года работы занимаем одну из лидерских позиций. Работаем в четырех городах: Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырау. Порядка тысячи курьеров ежедневно осуществляют несколько тысяч доставок. Мы постоянно улучшаем время доставки. Летом в Алматы в один из месяцев средний показатель достиг 33 минут.





Каким должен быть руководитель

Руководство — это больше искусство, чем наука. У лидера есть три основные функции. Во-первых, воодушевлять и мотивировать сотрудников. Во-вторых, ставить перед ними определенные планки, требовать результата, оказывать некоторое давление. В-третьих, оказывать помощь в достижении этих результатов. Это важно. Если что-то из трех компонентов выпадает, то система работать не будет. Например, если не мотивировать сотрудников, они не будут получать воодушевления от работы. Если не оказывать давления, не будет выдающихся результатов. Если не прокачивать команду, люди тоже будут чувствовать себя плохо.

Руководство — это больше искусство, чем наука





Каждый хороший руководитель отчасти психолог, который стремится понять членов команды. Все люди разные: по-своему работают, вдохновляются, учатся. Кому-то нужно больше внимания, кому-то меньше. Поэтому менеджер должен распознать стиль работы каждого сотрудника и адаптироваться под него.

Wolt — финская компания. Корпоративная культура у нас ориентирована на людей, отсутствует бюрократия. Мы всегда можем быстро обсудить новую идею и принять решение. При этом есть определенный уровень стресса, так как перед нами стоят амбициозные задачи. Мне нравится принцип Work hard Play hard. Поэтому у членов команды всегда есть время для отдыха и развлечений.

Об обучении

Я многому учусь на практике. У меня все происходило постепенно. Сначала был один стажер, а постепенно все больше подчиненных. Теперь в Wolt работает порядка 50 человек.





Также мне помогает обратная связь от сотрудников. Я придумываю для этого разные формы. Например, анонимный опрос или общий список отзывов от команды. Это помогает понять, что у тебя получается, а что нет.

Мне помогает обратная связь от сотрудников





Я люблю книги западных предпринимателей или топ-менеджеров, где они делятся своими историями и опытом. Черпаю оттуда мысли, энергию, вдохновение. Мне нравится и популярная бизнес-литература, которая направлена на прикладную психологию и мотивацию. Там тоже можно найти полезные мысли.

О преимуществах и сложностях

Преимущество руководящей позиции в том, что ты можешь сделать больше: поле деятельности и влияния возрастает. Ты можешь мечтать о более крупных вещах, потому что теперь у тебя есть команда, которая поможет в реализации этих идей. Например, год назад к нам приезжала команда из Финляндии и помогала делать запуск в Алматы. Теперь, спустя девять месяцев, мы с командой уже сами запускали сервис в Атырау и Шымкенте.







Я кайфую, когда люди в команде растут и развиваются. Это вдохновляет. Ты понимаешь, что влияешь на карьеру людей.

CEO — одинокая позиция





При этом CEO — одинокая позиция. У тебя в команде уже нет сотрудников, с которыми вы находитесь на одном уровне, с которыми можно посоветоваться, обсудить сложности.

Работа с людьми занимает много времени, а мультизадачность может давить. Но человек ко всему привыкает и адаптируется. Также помогает спорт и расставление приоритетов. В выходные я стараюсь не работать, полноценно отдыхать.

О планах

Мы видим еще много потенциала для роста и в текущих городах, и в запуске новых. Продолжаем наращивать команду, нанимаем новых ребят. Я хочу реализовать еще много вещей в рамках компании.