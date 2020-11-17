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Константин Федорец — CEO «Рахат» — о том, как руководить одной из старейших компаний Казахстана
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Сегодня в 12:51

Константин Федорец — CEO «Рахат» — о том, как руководить одной из старейших компаний Казахстана

Константин Федорец, город — Алматы, CEO «Рахат»

Константин Федорец

О карьере и развитии АО «Рахат»

У меня достаточно длинная карьера. Я в бизнесе уже больше 25 лет. Прежде чем стать председателем правления АО «Рахат», прошел много разных сфер экономики. Такой путь отличается от монокарьеры и дает ряд преимуществ. Из одного этапа ты берешь высокие стандарты ведения бизнеса, из другого — нацеленность на нужды потребителя, из третьего — гибкость в принятии решений, из четвертого — инновационные подходы. Все это позволяет собрать хорошую комбинацию навыков управленца как стратегических, так и операционных. Главное, не прыгать с места на место часто.

Если смотреть в хронологическом порядке, то основные индустрии, в которых я работал: табачная, потребительских товаров по уходу за здоровьем, производство и сбыт молочных изделий, телеком, кондитерская промышленность.

Все достижения компании «Рахат» не мои личные. Это успехи команды. Мы разработали новый стратегический курс на развитие продуктов для молодежи. Но традиционная аудитория остается в прежнем фокусе.

Рахат

Наше главное преимущество — качество. Оно позволяет нам обеспечивать рост доли рынка в основном продукте — шоколаде.

Сейчас мы номер один по объемам с долей 32%. Запустили пять производственных линий, целый ряд новинок в разных категориях, большинство из которых приняты потребителями позитивно.

Каким должен быть руководитель

С моей точки зрения, руководство — это, прежде всего, ответственность. Ответственность перед потребителями, перед акционерами, перед сотрудниками, перед собой. Ответственность за результат, за решения, за людей. Именно развитие культуры ответственности я считаю ключевым направлением своей деятельности. Такое отношение к себе и работе влияет на результат компании в целом и каждого из сотрудников по отдельности.

Руководство — это, прежде всего, ответственность


Для меня всегда важен результат, а не процесс. Он требует инициативы и конкретных решений. Не хочешь быть ответственным — ты бесполезен. Любая стратегия бесполезна без ответственного к ней отношения.

Важное качество руководителя — стратегическое мышление. Наша действительность постоянно предоставляет новые возможности, и умение их увидеть и сформировать стратегию имеет значение.

казахстан

Самое важное качество для любого сотрудника — нацеленность на результат. Не важно, руководитель это или исполнитель.

В итоге руководитель должен обеспечить максимальный результат для компании.

О преимуществах и сложностях

Мне нравится то, что я делаю, в чем участвую. «Рахат» — лидер продовольственного производства, бренд №1 по стоимости в Казахстане в локальном корпоративном секторе уже не первый год.

Мне нравится то, что я делаю, в чем участвую


Возглавлять такую компанию — большая честь. Преимущество работы здесь — в возможности создавать новые продукты, от идеи до полки магазина. Такое в международных корпорациях встречается редко. Здесь же мы реализуем одновременно массу проектов. Самые яркие из последних — совместная работа с творческим объединением Art Future по продвижению казахстанского искусства Qazaqstan Oneri и омоложение устаревших линеек продукции.

бизнес

А недостатки работы руководителя всегда одинаковы: чем ты выше пост занимаешь, тем меньше у тебя прав на ошибки, тем меньше ты принадлежишь себе.

О планах

Я не отделяю себя от АО «Рахат». У нас большие планы на будущее. Кондитерская промышленность постоянно меняется в соответствии с новым отношением к питанию, тенденциями молодого поколения. Развиваются новые категории. Открываются новые рынки. «Рахат» будет двигаться в ногу со временем. А я, как менеджер, вместе с ним. В кондитерском деле можно совершенствоваться бесконечно.


Автор фотографий: Камила Ержан, фоторепортер Steppe

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#казахстан #бизнес #руководитель #ceo #рахат
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