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Как в ERG Innovations строят карьеру и продвигают науку в горно-металлургической отрасли
Профессии

12.04.2025

Как в ERG Innovations строят карьеру и продвигают науку в горно-металлургической отрасли

Мы побывали в Научно-исследовательском инжиниринговом центре ERG, сегодня — ERG Innovations, чтобы узнать, как инженеры и ученые — от молодых до опытных — развивают передовые технологии и внедряют инновации в производство.

ERG Innovations — это не просто научно-исследовательский центр. Это место, где зарождаются идеи, меняющие вектор развития промышленности Казахстана.


Светлана Шведченко, город — Павлодар, главный инженер-технолог

Светлана специалист

Путь в науку и развитие карьеры

Моя история в ERG началась более 20 лет назад. От лаборанта и аппаратчика-гидрометаллурга я прошла путь до мастера лаборатории, затем — инженера-технолога, и вот уже год как работаю главным инженером-технологом. Это не просто карьерный рост — это путь постоянных открытий и осмысленной работы.

Сейчас я руковожу проектами, связанными с переработкой низкосортного сырья и отходов глиноземного производства. Работа в ERG Innovations — это возможность быть частью технологических изменений и воплощать собственные идеи в производственную практику.

О работе в ERG Innovations

Здесь наука тесно связана с реальным производством. Мы не просто исследуем — мы решаем конкретные задачи предприятий ERG. Коллектив строится на взаимодействии: опытные сотрудники поддерживают молодых, помогая им профессионально расти.

Компания обеспечивает доступ к современному оборудованию, международным конференциям, сотрудничеству с вузами. Поддерживаются научные публикации, повышение квалификации, защита диссертаций.

Наука завод

Советы новичкам:


— не бойтесь задавать вопросы и искать ответы

— учитесь, публикуйтесь, развивайтесь

— работайте в команде и проявляйте инициативу.


Марал Алмагамбетов, город Актобе, инженер-металлург, кандидат технических наук, начальник лаборатории

Завод работа

О выборе профессии

Я вырос в Хромтау — городе с промышленными традициями. После вуза начал работать на ферросплавном заводе, но всегда стремился к большему. Получил научную степень и продолжил путь в ERG Innovations — здесь инженерия и наука обрели для меня новое значение.

Сегодня я руковожу лабораторией. Для успеха важны инженерное мышление, внимание к деталям и командная работа. Главное — искренне любить свою профессию и верить в ее значимость.

О работе в ERG Innovations

Здесь царит дух металлургии, где ценятся взаимовыручка, обмен знаниями и инновационный подход. Мы применяем передовые технологии, участвуем в научных мероприятиях и сотрудничаем с международными экспертами.

ERG предоставляет возможности для роста: наставничество, корпоративное обучение, тренинги, стажировки, онлайн-курсы. Каждый может раскрыть свой потенциал.

Марал специалист

Советы молодым специалистам:


— мыслите нестандартно

— не бойтесь брать на себя ответственность

— используйте все шансы, которые дает компания.


Александр Лухменов, город — Астана, менеджер по обогащению

Александр

От случайности к призванию

Я пришел в ERG в 2006 году. Начал как слесарь, стал бригадиром, потом технологом, экспертом, а теперь — менеджер по обогащению. Хотя профессия была выбрана случайно, сегодня я понимаю: инженерия и наука — мое призвание.

Меня вдохновляет возможность влиять на реальное производство, решать сложные задачи и внедрять инновации. Каждый проект — уникальный опыт.

О работе в ERG Innovations

Это центр компетенций, где объединяются наука, инженерия и практика. Мы тесно работаем с производством — от идеи до внедрения. Здесь каждый может предложить идею и быть услышанным.

ERG Innovations располагает четырьмя лабораториями по Казахстану, оснащёнными современным оборудованием. Мы применяем цифровое моделирование, участвуем в международных форумах и взаимодействуем как с уникальными учеными, так с производственным персоналом — все это позволяет реализовывать инновационные технологические решения.

Обогащение

Советы молодым инженерам:


— всегда задавайте вопрос: «Почему?»

— проявляйте инициативу и не оставайтесь в стороне

— стремитесь к развитию, самостоятельности и ответственности.


Почему стоит выбирать ERG Innovations

Работа в ERG Innovations — это путь, где каждый день приносит новые знания, опыт и ощутимые результаты. Здесь наука становится делом жизни, а идеи — реальностью, меняющей будущее промышленности.



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