SendPulse. CEO компании о том, как за 5 лет выйти на рынки Бразилии, США и Франции

О SendPulse от первого лица





О развитии SendPulse

Мы прошли путь от обычного сервиса email-рассылок до мультиканального хаба рассылок для бизнеса



О роли руководителя в компании

Мне нравится то, что я делаю, у меня к этому есть драйв и вдохновение

О планах

1 300 000«Додо пицца», «Яндекс.Еда», «Аэрофлот», SkyEng, Inc. и другие.Набрался опыта, но к email-рассылкам пришел позже.Мой бизнес-партнер в начале нулевых создал программу для отправки email-рассылок, которая устанавливалась на Windows. Она быстро набирала популярность, и он увидел в этом перспективу. Когда мы поняли, что программное обеспечение становится более сложным, а онлайн-сервисы — проще в использовании, мы решили развиваться в этом направлении. Так в 2015 году возник сервис рассылок SendPulse.Мультиканальность — это то, что не могут предложить конкуренты, и мы этим отличаемся на рынке. Запустились в Бразилии, США, Мексике, Чили, Франции и Нигерии. Обслуживаем более 1 300 000 пользователей, среди клиентов — Mail.ru, «Аэрофлот», «Додо пицца» и другие.Он или она транслирует видение продукта и культуру в компании.Также важно иметь организаторские способности и понимание сути бизнес-процессов, а также навыки бизнес-анализа. Еще имеет значение некое чутье, интуиция, умение разбираться в людях.Например, у нас есть офис в Бразилии. Мы вовлекаем сотрудников оттуда в стратегические сессии, раз в полгода обязательно выезжаем к ним.Но в то же время это полное погружение в бизнес, у тебя постоянно большой объем задач, и невозможно адекватно совмещать отдых и рабочее время. Ты все время находишься внутри процессов.У меня есть видение, как она должна трансформироваться, чего достичь и сделать, чтобы выйти на еще более высокий уровень. Это мотивирует меня продолжать заниматься операционным управлением, поэтому я не передаю никому эту роль.Я транслирую это все на команду. И, когда мы добиваемся результата, получаю неимоверное удовольствие.Мы уже сейчас активно развиваем чат-ботов в мессенджерах, которые просты в использовании, имеют хороший бесплатный тариф и доступную цену.У нас есть амбициозные планы по развитию функционала, хотим пойти еще в несколько сопутствующих ниш.