SendPulse. CEO компании о том, как за 5 лет выйти на рынки Бразилии, США и Франции

SendPulse — это платформа с разными каналами общения с клиентами: email, web push-уведомления, SMS- и Viber-рассылки. Была создана в Украине 5 лет назад.
Количество пользователей: 1 300 000
Клиенты: «Додо пицца», «Яндекс.Еда», «Аэрофлот», SkyEng, Inc. и другие.
Константин Розенштраус-Макаров, 35 лет, город — Чернигов, Украина, CEO сервиса автоматизации маркетинговых рассылок SendPulse, facebook
О развитии SendPulse
Я учился на программиста в Технологическом университете в Чернигове и, будучи студентом, работал в трех компаниях. Набрался опыта, но к email-рассылкам пришел позже.
Я прошел путь от программиста до руководителя. Мой бизнес-партнер в начале нулевых создал программу для отправки email-рассылок, которая устанавливалась на Windows. Она быстро набирала популярность, и он увидел в этом перспективу. Когда мы поняли, что программное обеспечение становится более сложным, а онлайн-сервисы — проще в использовании, мы решили развиваться в этом направлении. Так в 2015 году возник сервис рассылок SendPulse.
Мы прошли путь от обычного сервиса email-рассылок до мультиканального хаба рассылок для бизнеса
Сейчас, спустя пять лет, мы прошли путь от обычного сервиса email-рассылок до мультиканального хаба рассылок для бизнеса: email, web push, SMS, Viber, чат-боты в Facebook Messenger, Telegram и «ВКонтакте». Мультиканальность — это то, что не могут предложить конкуренты, и мы этим отличаемся на рынке. Запустились в Бразилии, США, Мексике, Чили, Франции и Нигерии. Обслуживаем более 1 300 000 пользователей, среди клиентов — Mail.ru, «Аэрофлот», «Додо пицца» и другие.
О роли руководителя в компании
Руководитель — это не только управленец. Он или она транслирует видение продукта и культуру в компании.
Руководитель должен быть целеустремленным, гореть своим делом, любить его. Также важно иметь организаторские способности и понимание сути бизнес-процессов, а также навыки бизнес-анализа. Еще имеет значение некое чутье, интуиция, умение разбираться в людях.
Считаю важным поддерживать связь с сотрудниками, стимулировать их развитие, включая тех, кто работает в отдаленных офисах. Например, у нас есть офис в Бразилии. Мы вовлекаем сотрудников оттуда в стратегические сессии, раз в полгода обязательно выезжаем к ним.
Когда ты сам управляешь бизнесом, у тебя есть реальная картина происходящего с продуктом и понимание, насколько хорошо налажены процессы в компании. Но в то же время это полное погружение в бизнес, у тебя постоянно большой объем задач, и невозможно адекватно совмещать отдых и рабочее время. Ты все время находишься внутри процессов.
Мне нравится то, что я делаю, у меня к этому есть драйв и вдохновение
Но мне кажется, я еще не сделал всего, что хочу и могу в компании. У меня есть видение, как она должна трансформироваться, чего достичь и сделать, чтобы выйти на еще более высокий уровень. Это мотивирует меня продолжать заниматься операционным управлением, поэтому я не передаю никому эту роль.
Мне нравится то, что я делаю, у меня к этому есть драйв и вдохновение. Я транслирую это все на команду. И, когда мы добиваемся результата, получаю неимоверное удовольствие.
О планах
Моя цель — сделать SendPulse универсальной и омниканальной платформой для всех маркетинговых активностей для малого и среднего бизнеса. Мы уже сейчас активно развиваем чат-ботов в мессенджерах, которые просты в использовании, имеют хороший бесплатный тариф и доступную цену.
В ближайшее время мы выпустим функционал для проверки базы email-адресов на валидность, это будет удобно для клиентов. У нас есть амбициозные планы по развитию функционала, хотим пойти еще в несколько сопутствующих ниш.