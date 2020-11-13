CEO Avon в Центральной Азии о том, как оставаться в тренде на протяжении долгого времени

Асель Садыкулова, город — Алматы, генеральный директор Avon в Центральной Азии, @assel.sadykulova





О карьере и развитии Avon Kazakhstan

Я маркетолог по образованию. В начале 2000-х годов, когда в Казахстане был большой экономический бум и в страну заходило много иностранных компаний, я осознанно пришла в эту профессию. Уже во время учебы в университете работала в рекламных агентствах, участвовала в больших запусках разных продуктов. После этого четыре года занималась организацией мероприятий на государственном уровне в корпорации по страхованию экспортных кредитов — мы поддерживали казахстанские предприятия при выходе на иностранные рынки.

Затем я уехала в Англию, получила степень магистра в University of Warwick. По возвращению думала о том, чтобы начать академическую карьеру, но меня пригласили в Avon. В то время компания расширялась, мы вводили социальные программы в Казахстане, работали над локализацией продукта в нашей стране. Я возглавила коммерческий маркетинг в Казахстане и Кыргызстане. На тот момент, в 2010-2014 годах, компания Avon была №1 на косметическом рынке и среди прямых продаж. Мы запустили категорию модных аксессуаров и одежды для дома, также появилось направление ароматов для дома.

Наша задача — давать женщинам возможность получать доход и общение





В 2016 году я начала работу в Avon на Балканских рынках: в Болгарии, Сербии, Македонии, Албании и Черногории. Последние четыре года провела в Польше, в Центральной Европе. Теперь вернулась в Казахстан и чувствую, что у меня есть опыт, которые я могу привнести на наш рынок.





За это время мы реализовали много благотворительных инициатив. Я горжусь тем, что мы делаем. Бренд осознанно не уходит в ретейл, потому что наша задача — давать женщинам возможность получать доход и общение, сохранять здоровье.

Каким должен быть руководитель

Лидерство — это ответственность за бизнес и команду. Авторитарный стиль управления не для меня. Я не верю, что он может принести результаты. За результатами всегда стоят люди. Поэтому все мои усилия и ресурсы идут в команду. Я работаю над тем, чтобы вырастить сильных индивидуалов, которые будут работать вместе и приносить результат. Хочу, чтобы моя команда каждый день работала с удовольствием, хотела создавать новые проекты и идти к новым победам.

Лидерство — это ответственность за бизнес и команду

В Avon есть глобальный корпоративный кодекс. Он про абсолютную открытость, демократию, отсутствие строгой иерархичности и стресса среди сотрудников. Когда человек счастлив, он может реализовывать хорошие проекты.

У всех сотрудников есть сильные и слабые стороны, поэтому важно хорошо знать свою команду. Коллектив не рождается в один день, это постоянный процесс, результат взаимных усилий как руководителя, так и сотрудников.

У меня огромный список требований к сотрудникам. Во-первых, я ценю неравнодушие к работе. Важно верить в результат и болеть за него. Также важны ответственность, абсолютная открытость к переменам и сложностям, умение слышать и разговаривать. Люблю и ценю людей, которые могут быстро работать и реагировать на новые запросы.





В свою очередь, руководитель должен быть не безразличен к результату. Видеть большую цель, понимать, зачем к ней идти и как это сделать, правильно расставлять приоритеты.

Об обучении

Я постоянно черпаю полезную информацию из социальных сетей. Также подписана на Harvard Business Review, McKinsey Quarterly и другие интересные мне издания. Открыла для себя подкасты, слушаю их по пути на работу и обратно. Прохожу онлайн-курсы. Например, недавно изучила Databases. Все это помогает в работе.

О преимуществах и сложностях

В работе руководителя много плюсов и много минусов.

Одно из больших преимуществ в том, что у меня есть возможность самостоятельно расставлять приоритеты и решать, что мы делаем сейчас, и что мы будем делать потом. При этом, ты отвечаешь за результат, несешь ответственность. И это мне тоже нравится.

Я верю в баланс

Сложности связаны с недостатком времени. У руководителя всегда большое количество подчиненных. А вопросы, связанные с людьми, первостепенны. Я всегда уделяю этому необходимое количество времени.





Я верю в баланс. 24 часа в сутки работать нельзя, даже если иногда хочется. Нужно отвлекаться и черпать вдохновение извне. Иначе я не буду эффективна как супруга, мама, руководитель. Поэтому я занимаюсь тщательной работой над планированием своего времени, записываю в календарь даже поездки в школу, чтение, походы в горы. Это позволяет мне все успевать.

О планах

Мы находимся на стадии ребрендинга компании. Avon по-прежнему остается на пике востребованности и любви клиентов. Мы идем в ногу со временем, не поддерживаем стереотипы относительно внешности и красоты.

Также мы развиваем эконаправление. Создаем новые продукты, которые соответствуют требованиям современных людей. Обсуждаем вопросы переработки.

Есть много новых категорий, которые еще не представлены на нашем рынке, но мы планируем их запуски в 2021 году.

Также для нас важно digital-направление. На рынке e-commerce мы работаем уже давно, постоянно совершенствуемся. Всегда хотим быть в тренде, чтобы с нами было комфортно.