CEO lalafo о преимуществах и сложностях работы руководителя международной IT-компании в Кыргызстане

Пообщались с опытным руководителем из Кыргызстана, Дарьей Суходоловой, которая на протяжении восьми лет возглавляет кыргызстанский офис международной IT-компании lalafo. Она поделилась, как прошла путь от маркетолога до странового директора, рассказала о принципах корпоративной культуры компании и о том, какими качествами должен обладать современный руководитель.





Дарья Суходолова, город — Бишкек, страновой директор lalafo, @suhodolova

О карьере и развитии компании

Я родилась и выросла в городе Кызыл-Кия, на юге Кыргызстана. Вошла в список 50 лучших выпускников и выпускниц страны и переехала в Бишкек для учебы. Моя кафедра в университете называлась «Менеджмент организации», а специальность «Реклама и маркетинг». Всю профессиональную жизнь я занимаюсь рекламой, маркетингом и управлением командами и компаниями. Теперь я страновой директор международной IT-компании lalafo. Люблю то, чем занимаюсь.

В 2019 году я присоединилась к команде Namba, которая на тот момент делала важные прорывы в развитии кыргызстанских интернет-сервисов и продуктов, как маркетолог. В 2012 году уже как руководитель запустила digital-агентство Namba Media, которое быстро стало лидером в своей сфере. В рамках деятельности я активно выступала на мероприятиях, продвигая идеи интернет-маркетинга для бизнеса. Могу с уверенностью сказать, что стала первым евангелистом digital-маркетинга в Кыргызстане. Провела не менее 300 выступлений по этой теме.

Также я сооснователь центральноазиатского фестиваля креативных коммуникаций — Jolbors Festival. Фестивалю 13 лет, и он остается самым ожидаемым событием для специалистов в области рекламы и маркетинга. Jolbors Festival и награда Jolbors Awards вносят важный вклад в развитие нашего региона, объединяя экспертов и поднимая профессиональные стандарты. Я горжусь тем, что делает наша команда: ежегодно мы получаем высокие оценки и теплые отзывы от участников. Несмотря на сложности социальных инициатив, мы продолжаем нашу работу.

Последние восемь лет я работаю в lalafo — международной IT-компании и самом популярном сервисе объявлений в Кыргызстане. Мы запустили сервис с нуля в 2005 году с минимальной командой и ресурсами, но с умным подходом, основанным на работе с данными и ценностью для пользователей.

lalafo — это международная торговая C2C и B2С площадка, работающая на основе искусственного интеллекта. Сервис функционирует в Польше, Сербии, Кыргызстане и Азербайджане.

Наша месячная аудитория в Кыргызстане составляет более двух миллионов активных пользователей, а суточная — 320 000. Это каждый третий взрослый человек в стране! Один из наших клиентов пошутил, что его жена ревнует его к lalafo, так как он постоянно листает объявления. Мы гордимся тем, что помогаем миллионам людей быстро и удобно покупать и продавать. Для многих бизнесов в Кыргызстане lalafo стал главным источником поиска клиентов и продаж.

Моя должность — страновой директор. Мы часть международной компании, и в lalafo Кыргызстан уже сформировалась большая команда, работающая по современным методологиям и стандартам. В нашей структуре есть отделы Market Growth, Customer Success, Local Marketing, People & Operations и Content. Каждый день мы трудимся над тем, чтобы делать сервис еще удобнее и полезнее для наших пользователей.

О корпоративной культуре

Свобода делать, как для себя — это основа культуры lalafo. Мы ценим возможность выбирать собственный путь к цели, при этом понимая, как и куда движутся другие. Мы получаем обратную связь от коллег, руководства и пользователей. Также у нас есть свобода предлагать идеи и экспериментировать, используя исследования, CustDev и Big Data.

Уверена, что именно благодаря такой среде нам удается быстро развиваться как бизнесу и профессионалам. Я работаю в lalafo уже восемь лет, и каждый год уникален. Масштабы, сложность и интерес задач, которые я решаю — растут. Это дает мне возможность для профессиональной реализации.

Для нас важно приносить ценность людям — это самая приятная часть работы. Меня наполняет осознание, что мы создаем продукт, которым ежедневно пользуются сотни тысяч людей, и делаем это с любовью и заботой. Даже критические комментарии от пользователей имеют для нас значение, ведь они показывают, что мы важны для них.

Каким должен быть руководитель

Мои коллеги часто шутят, что самое сложное в их работе — найти свободное окошко в моем календаре. Я не горжусь этим, но это часть работы любого менеджера. Календарь — это система регулярных встреч, мониторинга, обмена обратной связью, циклов планирования и подведения итогов.





Быть руководителем — это обеспечивать четкую и эффективную систему ожиданий, стандартов и процессов, в которой команда может раскрывать свой потенциал и достигать отличных результатов, а клиенты — получать пользу и удовольствие от нашего сервиса. Пять лет назад на вопрос: «Каким должен быть руководитель?», — я бы ответила иначе. Мне интересно, какой ответ у меня сформируется еще через пять лет.

Ключевые качества руководителя — эмоциональная зрелость, эмпатия и системное мышление. Эмоциональная зрелость помогает сохранять устойчивость и уверенность, даже когда вокруг бушует буря. Это умение быть для команды «тихой гаванью», где можно сосредоточиться на решении, а не на проблемах. Эмпатия позволяет видеть мир глазами сотрудников, чувствовать их настроение и поддерживать нужный настрой. Системное мышление помогает выстраивать процессы и рассматривать развитие компании в долгосрочной перспективе, чтобы каждый шаг и проект становились частью единого пути к успеху.

О преимуществах и сложностях

Управлять компанией для меня — это одновременно привилегия и ответственность. Мне нравится наблюдать, как каждый сотрудник растет и развивается, а бизнес движется вперед. Одно из самых больших преимуществ — возможность влиять на развитие компании и видеть результаты нашего труда в жизни людей.

Я горжусь, когда мои экс-сотрудники становятся владельцами собственных успешных бизнесов или знаковыми фигурами в профессиональной индустрии. К примеру, Роман Леонов, Ася Зунунбекова, Наргиза Есиноманова и Ольга Фролова работали в моей команде в Namba Media, а теперь Роман — основатель известного агентства performance маркетинга Peklo Studio, Ася — крутейший Product/Data Analyst, Наргиза — основательница digital-агентства Top Agency, а Оля — основательница Kirpich Digital agency. Я также горжусь, когда мои сотрудники переходят на новые карьерные высоты и выходят на мировую арену. Ксения Морозова и Салтанат Алмакунова стали частью головного офиса lalafo и развивают процессы в своих направлениях уже во всех странах, где работает lalafo — от Польши до Кыргызстана. Практически все наши руководители отделов выросли внутри компании. Я горжусь и благодарна каждому человеку, кто работает в моей команде. Нет ничего приятнее, чем работать в команде сильных и жадных до роста людей.





С другой стороны, быть руководителем — это сложная работа: принятие решений, управление стрессом, балансирование между интересами команды и бизнеса. Всегда возникают дилеммы, требующие мудрости и ответственности, но именно это делает управление по-настоящему увлекательным.

О планировании времени

Мне помогает сочетание гибких планов и системного подхода. Я использую инструменты, которые позволяют синхронизировать рабочий и личный календарь: Teams и Google Calendar. Стараюсь четко расставлять приоритеты и устанавливать границы.



В моем рабочем календаре есть ежедневная встреча с самой собой. Это помогает решать несколько задач: спасать календарь от 100% заполнения встречами с другими людьми, иметь возможность сосредоточенно работать в одиночестве, а также всегда оставлять резерв для планирования.



Когда я на встрече, мой фокус внимания полностью на ней. Я не отвлекаюсь и стараюсь не заниматься несколькими делами одновременно. Только так встреча становится по-настоящему эффективной. Если участники встречи занимаются своими делами, значит, что-то не так, и это нужно менять: пересматривать состав участников, повестку или переводить в асинхронный формат коммуникации. Не верю в мультизадачность — только в скорость переключения и концентрацию.



Я помню о важности отдыха и восстановления. Спорт стал обязательной частью моей жизни: три раза в неделю я занимаюсь фитнесом, что позволяет мне чувствовать себя сильной и здоровой. Мои классические выходные посвящены времени с семьей и чтению книг. С мужем мы любим играть в бадминтон — это дарит нам потрясающий заряд энергии и хорошего настроения.

О планах

Мы стремимся сделать процесс продажи и покупки товаров, жилья, поиска работы и специалистов быстрым и легким, а также помочь избавиться от ненужного.В следующем году мы планируем привлечь еще больше покупателей в различные категории. Продолжим улучшать покупательский опыт, качество и удобство поиска, будем усиливать безопасность наших пользователей и меры по борьбе с мошенничеством, а также предложим клиентам эффективную программу лояльности.